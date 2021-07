INVESTITIONEN Finanzierungsrunden für fünf Ostschweizer Start-ups Rund 1,7 Milliarden an Investitionen flossen allein im ersten Halbjahr 2021 an Schweizer Start-ups. Ein paar Millionen gingen auch an Unternehmen aus der Region. Kaspar Enz 22.07.2021, 05.00 Uhr

Mit 1,7 Milliarden Franken investierten Kapitalgeber in den letzten sechs Monaten Rekordsummen in Schweizer Start-ups. Alessandro Crinari / KEYSTONE

Start-up-Szene Die Gelder der Venture-Capital-Investoren flossen auch in der ersten Hälfte dieses Jahres vornehmlich in die Kantone Zürich, Waadt und Basel Stadt, wo sich rund um die ETH in Zürich, der EPFL in Lausanne und der Basler Chemieindustrie lebhafte Start-up-Szenen etabliert haben. Trotzdem gibt es Hinweise darauf, dass die Ostschweizer Start-up-Szene vermehrt wahrgenommen wird. So erhielt 2019 das St.Galler IT-Start-up Frontify von Investoren über 22 Millionen Franken. Damit zählte diese Finanzierungsrunde zu den Schweizweit 20 grössten.