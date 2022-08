Finanzen Die höchste Summe, die erfolgreichsten Geldsammler und wo es am besten funktioniert – die grosse Datenanalyse zum Crowdfunding Die Auswertung einer der bekanntesten Crowdfundingplattformen über die letzten zehn Jahre zeigt: Vor allem in städtischen Gemeinden funktioniert diese Form der Finanzierung. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Immer mehr Geld fliesst in Crowdfundingprojekte. Getty / Leoni Tobia

Eine Albumproduktion für einen aufstrebenden Künstler, die Teilnahme an einem Sportwettkampf für eine Nachwuchssportlerin oder die Rettung von Rehkitzen: Wem für sein Projekt die Finanzierung fehlt, greift in der Schweiz vermehrt auf Crowdfunding zurück. Eine Studie der Hochschule Luzern (HSLU) bezifferte die so zur Verfügung gestellten Gelder allein im Jahr 2021 auf 37,6 Millionen Franken.

12,6 Millionen Franken davon sind über die Online-Plattform wemakeit.ch geflossen. Die Plattform bringt seit rund zehn Jahren Unterstützungswillige und Projektverantwortliche zusammen. Rund 9500 Ansinnen wurden so bisher zu finanzieren versucht, bei knapp 6000 hat das geklappt. Rund 75 Millionen Franken kamen in den zehn Jahren zusammen. Das zeigen Daten, die CH Media von den Plattformbetreibern zur Verfügung gestellt wurden.

So funktioniert Crowdfunding Crowdfunding wird gerne mit Schwarmfinanzierung übersetzt. Es bezeichnet den Vorgang, in dem eine Gruppe von Leuten (die Crowd) die Finanzierung (das Funding) eines Projekts übernimmt. Auf Crowdfundingplattformen können Projektverantwortliche ihre Idee präsentieren und den Unterstützenden für ihren Beitrag eine Gegenleistung zusichern. Diese hat meist eher einen symbolischen Wert. Bei den meisten Plattformen müssen Projektverantwortliche ein Finanzierungsziel angeben. Erst wenn dieses erreicht wird, fliessen die Gelder. Wird es nicht erreicht, bezahlen die eigentlichen Unterstützerinnen und Unterstützer nichts. Neben dem klassischen Crowdfunding, auch Crowdsupporting oder Crowddonating genannt, gibt es weitere Formen der Schwarmfinanzierung. Gemäss einer HSLU-Studie machen insbesondere Formen von Krediten und das Investieren in (Bau-)Projekte einen weitaus grösseren Teil des gesamten Crowdfundingmarkts aus. Im letzten Jahr flossen auf allen Kanälen in der Schweiz insgesamt knapp 800 Millionen Franken.

In den Städten zuerst Fuss gefasst

Die Daten zeigen auch: Crowdfunding ist vor allem eine städtische Angelegenheit. Von den rund 10'000 Projekten lassen sich knapp 6000 eindeutig einer Schweizer Gemeinde zuordnen. Etwa 80 Prozent davon sind gemäss der Definition des Bundes städtisch.

Für Sunita Maldonado, bei Wemakeit fürs Digital Product Design zuständig, keine Überraschung: «Crowdfunding ist eine verhältnismässig immer noch neue Finanzierungsform. Und neue Angebote setzen sich oft zuerst in städtischen Gebieten durch.» Dort sei die Bekanntheit deshalb tendenziell grösser.

In den urbanen Gegenden werden nicht nur mehr Projekte lanciert, sie sind auch eher von Erfolg gekrönt. Während in ländlichen Gemeinden und in solchen mit städtischen und ländlichen Merkmalen praktisch gleich viele Finanzierungswünsche in Erfüllung gehen (57 und 58 Prozent), sind es im urbanen Raum 63 Prozent.

Andreas Dietrich, einer der Autoren der HSLU-Studie, bestätigt diese Zahlen. «Wir haben 2017 eine ähnliche Studie gemacht und haben da für die städtischen Gegenden ebenfalls höhere Erfolgsquoten ausgemacht.» Das liege auch daran, dass vor allem Projekte aus der näheren Umgebung unterstützt wurden. «Wir haben festgestellt, dass die durchschnittliche Distanz der Wohnorte von Personen, die Geld geben, zum Ort des Projekts nur 10 bis 15 Kilometer beträgt.»

Die höhere Erfolgsquote in den Städten hänge ebenfalls damit zusammen, dass Crowdfunding hier schon verbreiteter sei. «Das Vertrauen in diese Finanzierungsform ist grösser, wo sie bekannter ist», sagt Maldonado.

Die beste Erfolgsquote unter den Kantonen weist mit Basel-Stadt wenig überraschend ein städtischer Kanton aus. Das gilt allerdings nur, wenn man Appenzell Innerrhoden ausblendet, wo zwar sämtliche Projekte finanziert werden konnten, es aber auch nur zwei gab.

Am schlechtesten schneidet Uri ab, wo nur jedes vierte Projekt einen erfolgreichen Abschluss fand. Betrachtet man nur Kantone mit mindestens 50 Projekten, ist der Kanton Thurgau das Schlusslicht. Immerhin in vier von zehn Fällen ist das Crowdfunding hier erfolgreich.

Wer eine Fanbasis hat, ist im Vorteil

Über alle Orte hinweg am erfolgreichsten ist Crowdfunding bei Wemakeit im Bereich Musik. Drei von vier Finanzierungsversuche waren hier erfolgreich. Es ist auch die Kategorie, in der am meisten Projekte lanciert werden: 2369 der knapp 10'000 Projekte sind in dieser Kategorie verortet.

Dass gerade die Projekte im Bereich Musik gut funktionieren, hat gemäss Maldonado vor allem zwei Ursachen. «Historisch kommt Crowdfunding aus der Musikbranche», sagt sie zum einen Grund. Der Branche sei im Zuge der Digitalisierung das Geschäftsmodell weggebrochen, Alben seien nicht mehr so einfach zu finanzieren gewesen. Der andere Grund:

«Musiker kennen und können es oft schon, mit Fans zu kommunizieren und diese zu involvieren.»

Und diese Fans seien oft auch zahlungsbereit.

Für Dietrich von der HSLU ist die Community ein ganz zentraler Punkt. Er empfiehlt sogar: «Wenn man mit der Kampagne rausgeht, muss die Community eigentlich schon aktiviert sein. Der erste Drittel der erhofften Summe muss schnell erreicht werden.» Wenn eine Kampagne schon zu Beginn von niemandem zur Kenntnis genommen werde, sei die Erfolgswahrscheinlichkeit klein.

Neben der Musik kommt nur die Kategorie Gesellschaft bei Wemakeit auf eine vierstellige Anzahl Projekte, ist allerdings deutlich weniger erfolgreich: Nur jedes zweite Vorhaben wird hier finanziert. Darunter hat es gemäss Maldonado allerdings viele kleinere Initiativen, die noch nicht von einer grossen Reichweite profitieren können, die für Musikerinnen und Musiker wichtig für einen nächsten Schritt sei.

Dass die Musik bei Wemakeit obenaus schwingt, sei nicht unbedingt typisch. «Das hat eher mit der Herkunft von Wemakeit zu tun», sagt Dietrich. Insgesamt seien Projekte in den Kategorien Sport und Gesundheit in der Regel am zahlreichsten.

Über eine halbe Million Franken für ein einzelnes Projekt

Die höchste Unterstützungssumme, die auch tatsächlich erreicht wurde, betrug in zehn Jahren Crowdfunding bei Wemakeit rund 540'000 Franken für ein einzelnes Projekt im Jahr 2020. Die höchste Anzahl an Unterstützerinnen und Unterstützern betrug 12'800 im Jahr 2015.

Dass dieser Wert etwas zurückliegt, ist dabei eher untypisch. Über die Jahre gingen immer mehr Unterstützungszusagen bei den Projekten ein. Auch die zugesagten Beträge stiegen. Beides lässt sich der unten stehenden, umschaltbaren Grafik entnehmen.

Diese Steigerung ist in den letzten Jahren nicht auf die Anzahl überhaupt erfasster Projekte zurückzuführen. Diese hat ihren Höhepunkt nämlich schon 2018 erreicht. Eher liegt die Steigerung an der besseren Erfolgsquote der Projekte. Die Anzahl erfolgreicher Projekte war nur einmal höher als 2021, obwohl die Gesamtzahl Projekte eher sinkt.

Dietrich von der HSLU gibt allerdings zu bedenken, dass bei fast allen Plattformen die Anzahl Projekte während der Coronapandemie rückläufig war.

Für die Zukunft rechnet man bei Wemakeit sowohl mit mehr Projekten als auch mit höheren Beträgen. Maldonado sagt: «Je bekannter und etablierter Crowdfunding wird, desto professioneller werden die Kampagnen. Und dadurch werden die Projekte grösser und die Projektsummen höher.» In vielen Szenen und Branchen sei diese Finanzierungsform noch nicht so bekannt.

«Da gibt es noch ganz viel Potenzial.»

