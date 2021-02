FINANZBRANCHE Expansion in der Ostschweiz: Valiant ist in Frauenfeld fündig geworden Nach drei Geschäftsstellen im Kanton St.Gallen zieht die grösste Schweizer Regionalbank auch in der Thurgauer Kantonshauptstadt ein. Es wird aber noch mindestens bis Ende 2021 dauern. Thomas Griesser Kym 11.02.2021, 08.35 Uhr

Valiant-Chef Ewald Burgener (rechts) anlässlich der Eröffnung der Geschäftsstelle St.Gallen, zusammen mit Regionalleiterin Adeline Düing und dem St.Galler Standortleiter Pascal Studer. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 31. Oktober 2019)

Vor gut zwei Jahren hat die Regionalbank Valiant ihre Expansion in die Ostschweiz gestartet. Im November 2019 eröffnete sie zunächst eine Geschäftsstelle in St.Gallen und zwei Wochen später eine in Wil. Ein Jahr darauf folgte die dritte Geschäftsstelle in der Region, und zwar in Rapperswil-Jona. Insgesamt hat Valiant 97 Standorte in 13 Kantonen.

Bis 2024 will Valiant insgesamt 14 zusätzliche Geschäftsstellen eröffnen und 170 Vollzeitstellen schaffen, davon 140 in der Kundenberatung. Nachdem man 2020 wegen Corona die Expansion vorübergehend verlangsamt habe, werde sie nun beschleunigt. Im Mai und Juni kommen Filialen in Oerlikon und Liestal hinzu, und auch in der Ostschweiz geht es weiter.

Digitale Services, aber auch Kundenberater aus Fleisch und Blut

Als vierten Standort in unserer Region hat Valiant vor einiger Zeit Frauenfeld auserkoren. Ein Standort sei gefunden, die Einweihung sei Ende 2021 oder im 2022 vorgesehen. Das gleiche gelte für geplante neue Filialen in Bülach, Wädenswil und Wohlen. In Frauenfeld bereits präsent ist, seit Ende Mai 2018, mit die Bank Linth eine andere Regionalbank.

Die neuen Valiant-Standorte werden nach dem neuen Konzept der Beratungsbank konzipiert, wie es auch andere Geldinstitute tun. In der Kundenzone werden die Kunden per Video begrüsst und je nach Bedürfnis beraten. Kleinere Anliegen können sie in einem separaten Raum am Bildschirm oder Automaten selbständig erledigen. Für grössere und komplexere Finanzthemen stehen Kundenberater am Ort zur Verfügung.

Modernisierung schreitet voran

Auch die ersten drei Ostschweizer Filialen im Kanton St.Gallen sind nach diesem Konzept gebaut worden, und Valiant rüstet nach und nach ältere Standorte um. 2020 wurden 17 Geschäftsstellen modernisiert, so dass mittlerweile gut 60 oder fast zwei Drittel aller Filialen mit der neuen Infrastruktur ausgestattet sind.

2020 hat Valiant den Konzerngewinn um 0,7 Prozent auf 121,9 Millionen Franken gesteigert, und als Folge der Expansion hat Valiant 20 neue Vollzeitstellen geschaffen. Die Gruppe beschäftigt über 1000 Mitarbeitende.