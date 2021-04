FINANZBRANCHE Die Thurgauer Kantonalbank erneuert ihre strategische Führung Zunächst tritt Vizepräsident Urs Saxer zurück, im Jahr darauf Präsident René Bock: Im Bankrat der Thurgauer Kantonalbank steht eine personelle Erneuerung und Verjüngung an. Als neuer Präsident des Gremiums ist Roman Brunner vorgesehen. Thomas Griesser Kym 16.04.2021, 08.21 Uhr

Der scheidende TKB-Bankratspräsident René Bock am Hauptsitz der Bank. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 18. Februar 2020)

Urs Saxer. Bilder: PD

Im Bankrat der Thurgauer Kantonalbank (TKB) stehen personelle Veränderungen an. Mitte 2022 tritt Präsident René Bock zurück. Der 62-jährige Jurist und Unternehmer wurde 2005 in das Aufsichtsgremium der Bank gewählt und präsidiert es seit 2008. Per Ende September 2021 tritt zudem Vizepräsident Urs Saxer zurück. Der 65-jährige Unternehmensberater sitzt seit 2011 im neunköpfigen Bankrat und präsidiert den Strategieausschuss.

Roman Brunner.

Als René Bocks Nachfolger als Bankratspräsident hat die Thurgauer Regierung Roman Brunner nominiert. Der 50-jährige Anwalt und Steuerexperte gehört dem Gremium seit Mitte 2020 an. Roman Brunner ist in Romanshorn aufgewachsen und kennt laut Mitteilung den Thurgau gut. Er hat an der Universität Zürich Jura studiert, das Thurgauer Anwaltspatent erlangt und in einer Amriswiler Kanzlei gearbeitet.

Züglete in den Thurgau steht bevor

2005 wechselte Brunner zur Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC). Zuletzt leitete der diplomierte Steuerexperte dort als Partner den Bereich Steuern und Recht in St.Gallen.

Seit Mitte 2020 ist Roman Brunner Geschäftsführer der Huwa Finanz- und Beteiligungs AG mit Sitz im Rheintal. Die Huwa gehört der Familie Huber des verstorbenen Gründers des Industriekonzerns SFS, Hans Huber. Im Zuge seiner neuen Funktion als Bankratspräsident der TKB wird Roman Brunner seinen Wohnsitz von St.Gallen in den Thurgau verlegen.

Einst bei der St.Galler KB, neu bei der TKB

Albert Koller

Für die beiden Sitze, die durch die angekündigten Rücktritt von Bock und Saxer im TKB-Bankrat frei werden, schlägt die Thurgauer Regierung den Bankfachmann Albert Koller und die Wirtschaftsprüferin Jeanine Huber-Maurer zur Wahl vor.

Albert Koller, Jahrgang 1964, hat über 30 Jahre Bankerfahrung, das Gros bei der St.Galler Kantonalbank, bei der er zuletzt 13 Jahre als Leiter Privat- und Geschäftskunden Mitglied der Geschäftsleitung war. Seit Mitte 2020 ist Albert Koller als selbständiger Unternehmensberater tätig.

Reiche Berufs- und Militärerfahrung

Jeanine Huber-Maurer.

Jeanine Huber-Maurer, Jahrgang 1986, leitet die Frauenfelder Niederlassung der Provida AG und ist dort Mandatsleiterin. Zuvor hat die Betriebsökonomin und diplomierte Wirtschaftsprüferin bei der UBS, beim Swiss Finance Institute und in der Wirtschaftsprüfung von Ernst & Young (EY) gearbeitet. Ihre militärische Ausbildung schloss sie im Rang eines Hauptmanns ab.

Die Wahl des neuen Präsidenten und der beiden neuen Mitglieder des TKB-Bankrats obliegt dem Thurgauer Grossen Rat. Um insbesondere im Bankpräsidium die Kontinuität und einen nahtlosen Übergang sicherzustellen, erfolgen die Wahlen für alle drei Positionen gleichzeitig in diesem Frühling.

Erfolgreicher Gang an die Börse

Albert Koller wird als neues Mitglied am 1. Oktober 2021 in den Bankrat einziehen. Roman Brunner übernimmt das Präsidium am 1. Juli 2022, und gleichentags wird Jeanine Huber-Maurer Mitglied des Bankrats. Mit ihr steigt der Frauenanteil im Bankrat auf ein Drittel. Im Gremium wirken bereits Ökonomin Susanne Brandenberger und Anwältin Daniela Lutz Müller.

In René Bocks Amtszeit als Bankratspräsident fiel unter anderem der Börsengang der TKB im April 2014 mit der Ausgabe stimmrechtsloser Partizipationsscheine. Die absolute Mehrheit der TKB liegt weiterhin beim Kanton Thurgau.