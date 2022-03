Filtrox baut in St.Gallen Stellen ab - auch weil Personal fehlt

FILTERSYSTEME Filtrox will Produktion am St.Galler Hauptsitz einstellen – und stärkt Werk in England Der St.Galler Hersteller von Tiefenfiltersystemen investiert in den Produktionsstandort im englischen Barnoldswick. Am St.Galler Hauptsitz will man sich auf Forschung und Entwicklung und administrative Tätigkeiten konzentrieren. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hauptsitz der Filtrox AG im Sittertobel. Ralph Ribi

Seit über 80 Jahren produziert die Filtrox AG im Sittertobel in St.Gallen Tiefenfiltersysteme. Sie filtern kleine Partikel aus Flüssigkeiten. «Ein bekanntes Beispiel: Bier wird so von Hefezellen befreit», sagt CEO Cristian Rusch. Und das Geschäft wächst, gerade mit Kunden aus der Pharma- oder Kosmetikbranche. «Es gibt in diesem Bereich einen Trend hin zu mehr natürlichen Inhaltsstoffen», sagt Rusch. Und die müssen gefiltert werden. Doch auch der Absatz in der Gastronomie wächst. «Wir haben ein System, das Frittieröl filtert und so wiederverwendbar macht.»

40 Stellen fallen weg

So rechnet Filtrox auch für die nächsten Jahre mit Wachstum. Trotzdem soll die industrielle Produktion am Hauptsitz in den nächsten Jahren eingestellt werden. Damit fallen rund 40 Stellen weg. «Der Hauptsitz bleibt aber ein starker Standort», sagt Rusch. Heute arbeiten hier rund 100 Leute, 70 für die Filtrox und 30 für die Tochterfirma Schmid Automationen. Nach der Reorganisation bleiben damit rund 60 Arbeitsplätze in St.Gallen. Hier bleiben neben der Administration Forschung und Entwicklung, Engineering, Produktmanagement und Verrieb für Zentraleuropa.

Investitionen in England

Dafür investiert Filtrox stark ins Werk im englischen Barnoldswick. Es kam 1988 zur Filtrox. Hier werden in den nächsten Jahren mehrere ältere Gebäude durch neuere ersetzt, die Nutzfläche wird erhöht, neue Büros und Labors werden erstellt. Die Produktionskapazität soll so um gut 50 Prozent erhöht werden. Rund 40 Stellen dürften hier zusätzlich entstehen.

Die Filtrox hat vier Produktionsstandorte, neben Barnoldswick und St.Gallen gehören auch Werke in Tschechien und Mexiko dazu.

«Die Kapazitäten sind in allen Werken knapp.»

«Wir mussten ausbauen», sagt Rusch. Um die Investition möglichst effizient einzusetzen, wollte Filtrox sie auf einen Standort konzentrieren – und aus zwei Werken eines machen, sagt Rusch.

Cristian Rusch, CEO der Filtrox AG. Bild: PD

Trotz Brexit sei das Werk im Nordwesten Englands dafür der beste Standort, sagt er. Barnoldswick ist mit 70 Mitarbeitenden bereits heute der grösste Produktionsstandort. «Es hat hier Platz für einen Ausbau. Und er hat logistische Vorteile», sagt Rusch. «Wir müssen alle Rohstoffe importieren. Und 90 Prozent der Produktion wird wieder exportiert.» Nur gerade zwei Stunden vom Hafen von Liverpool entfernt, sei Barnoldswick dafür gut geeignet.

Der Filtrox fehlen Arbeitskräfte

«In England hatten wir auch nie Probleme, Personal zu finden», sagt Rusch weiter. Das sei in St.Gallen in den letzten Jahren anders gewesen – dabei fehlten weniger gut ausgebildete Fachkräfte als ungelernte Mitarbeitende in der Produktion. Gerade für Nachtschichten und Wochenendarbeit. «Unsere Produktionsanlagen kann man nicht so leicht ausschalten, wir arbeiten deshalb rund um die Uhr.»

Der Filtrox-Standort in Barnoldswick, Lancashire, soll ausgebaut werden. Bild: PD

Allerdings: So schnell fallen die Stellen in St.Gallen nicht weg. «Wir müssen in England auch erst bauen», sagt Rusch.

«Bis 2024 produzieren wir hier voll weiter.»

Und wächst der Markt weiter, könnten auch am Hauptsitz neue Stellen in Bereichen wie Forschung oder Marketing geschaffen werden.

Die frei werdende Fläche im Sittertobel will die Filtrox dann mit einem spezialisierten Partner entwickeln. Die frei werdenden Gebäude und Landreserven könnten in einen Gewerbepark überführt werden, der mehrere hundert Arbeitsplätze beherbergen könne, sagt Rusch.

Filtrox AG 1938 gründete Hans Schmid einer ehemaligen Textilfabrik im Sittertobel die Fabrik Filtermaterialien Hans Schmid AG, die später in Filtrox umfirmiert wurde. Heute ist das Unternehmen ein weltweit führender Hersteller von Tiefenfiltrationssystemen für die Pharma-, Biotech-, Kosmetik- und Lebensmittelbranchen. Es beschäftigt weltweit rund 300 Mitarbeitende. Es hat Produktionsstätten in St.Gallen, Barnoldswick (UK), Broumov (Tschechien) und Tlalnepantla (Mexiko). Sowie Niederlassungen in 10 Ländern. (ken)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen