Feuer unterm Dach bei Nüssli – Aktionäre geben trotzdem grünes Licht für frisches Kapital Die Mehrheitsaktionäre von Nüssli, der Spezialistin für temporäres Bauen, sichern mit Investionen die Existenz der Firma. Stefan Borkert 19.05.2020, 05.00 Uhr

Trotz der Querelen hinter den Kulissen, geniesst Nüssli einen ausgezeichneten Ruf. Bild: Andrea Stalder

Bei der Hüttwiler Nüssli-Gruppe ist Feuer unterm Dach. Löschen soll den Brand seit Anfang Jahr CEO Andy Böckli. Dieser war schon einmal CEO von Nüssli, gründete dann aber 2014 in Frauenfeld die Konkurrenzfirma Adunic. 2018 fusionierte Adunic mit Nüssli, und letztes Jahr hatte das Werben des jetzigen Verwaltungsratspräsidenten Andreas Schmid Erfolg: Er holte Andy Böckli zu Nüssli zurück an die Spitze der Geschäftsführung. Warum dieser sich diesen Job antut? «Ich liebe die Herausforderung. Das Unternehmen und die Mitarbeitenden liegen mir am Herzen.»