Festtage Statt Weihnachtsessen: Ostschweizer Firmen verteilen Znünisäckli, Spenden und Gutscheine Wegen der Massnahmen gegen das Coronavirus fallen Weihnachtsessen für die meisten Firmen ins Wasser. Trotzdem lassen sie sich etwas einfallen, um ihre Mitarbeiter zu beschenken. Kaspar Enz 19.12.2020, 05.00 Uhr

Betriebliche Weihnachtsessen sind dieses Jahr abgesagt. Bild: Reto Martin

Das Weihnachtsessen ist in vielen Unternehmen das gesellschaftliche Highlight des Jahres. In Zeiten der Pandemie sind sie aber im herkömmlichen Rahmen kaum durchführbar. Trotzdem versuchen viele Firmen, ihren Mitarbeitenden doch noch eine Freude zu machen.

Ein Weihnachtsessen gibt's zwar nicht. Trotzdem können die Mitarbeitenden des Gossauer Holzbauunternehmens Blumer-Lehmann auswärts essen: Und zwar ganz draussen. Das Weihnachtsgeschenk für die Mitarbeitenden enthält eine grosszügige Verpflegungsbox und einen Gutschein für den Baumwipfelpfad Neckertal.

Christoph Möhl. Bild: Urs Bucher

Bei der Arboner Mosterei Möhl wären dieses Jahr eigentlich ausgiebige Festivitäten geplant gewesen. «Wir feiern das 125-jährige Jubiläum», sagt Geschäftsleitungsmitglied Christoph Möhl. Zu den Festivitäten, die im Jubiläumsjahr kleiner als geplant oder ganz ausfallen, gehört auch das Weihnachtsessen, das sonst in einem gastronomischen Betrieb der Region durchgeführt wird. Diese soll aber doch noch zum Zug kommen - und die Mitarbeitenden zum Essen. «Wir haben Gutscheine für Restaurants im Raum Arbon verteilt», sagt Möhl. So unterstütze die Mosterei auch ihre Kunden.

Die Jansen AG in Oberriet ist Spezialist für Stahl. Bild: Coralie Wenger

Ganz auf eine Weihnachtsparty verzichten müssen bei der Oberrieter Jansen AG nicht ganz alle Mitarbeitenden. «Manche Abteilungen führen virtuelle Weihnachtstreffen durch, um den Kontakt unter den Leuten zu halten», sagt Anita Lösch, Sprecherin von Jansen. Für alle Mitarbeitenden gibt es aber ein «kleines, nützliches Weihnachtsgeschenk». Dazu gehört auch ein Küchenutensil. Ein Weihnachtsgeschenk erhält auch die Organisation Suisse-Togo für den Aufbau einer Schule im Norden des westafrikanischen Landes.

Mit rund 9000 Mitarbeitenden ist die Migros Ostschweiz einer der grössten Arbeitgeber in der Ostschweiz. Alle für ein Weihnachtsessen in einen Raum zu bringen, war also schon vor Corona unmöglich. «Bei uns erhalten alle Abteilungen und Filialen einen Betrag pro Mitarbeitenden, den sie für einen gemeinsamen Anlass einsetzen können», sagt Migros-Ostschweiz-Sprecher Andreas Bühler. So machen manche eine Weihnachtsfeier, einige Abteilungen hätten ihren Mitarbeiteranlass bereits im Sommer durchgeführt. «Denjenigen Filialen, die ihren Anlass um die Festtage herum geplant haben, empfehlen wir, diesen auf einen geeigneten Zeitpunkt im nächsten Jahr zu verschieben.»

Andreas Tischhauser. Bild: Ralph Ribi

Ein wichtiges Ereignis ist das Weihnachtsessen üblicherweise bei Tisca Tiara. Es findet jeweils in einer der Fabrikationshallen in Bühler oder Urnäsch statt, sagt Geschäftsleitungsmitglied Andreas Tischhauser. Statt gearbeitet wird dann in der Fabrik gegessen und getanzt, «das wird jeweils geschätzt», sagt Tischhauser. Und fällt dieses Jahr aus. Ersetzt wird es mit einem Weihnachtsgeschenk – aus dem Hause Tisca. «Einige unserer jungen Designer haben gesehen, dass viele ihren Znüni in einem Sack mitnehmen.» Sie haben dann einen Stoff entwickelt und daraus eine Tasche produziert, die eben bei den Mitarbeitenden angekommen ist. Das Geschenk habe so auch einen Bezug zur Firma, meint Tischhauser. «Wir haben schon viele gute Rückmeldungen bekommen.»

Hauptsitz der TKB in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Bei der TKB erhält jede Abteilung jährlich zwei Budgetposten für Mitarbeiteranlässe. Filialen, die den zweiten Posten für das Weihnachtsessen vorgesehen haben, müssen damit nun warten. Auch die Weihnachtsapéros, an denen die Geschäftsleitung an verschiedenen Standorten einlädt, fallen aus. «Als kleine Geste haben wir allen Mitarbeitenden im November eine Knabberei zugestellt – zusammen mit einer Dankeskarte der Geschäftsleitung», sagt TKB-Sprecherin Anita Schweizer. Wie üblich können die Mitarbeitenden ebenfalls aus einem von zehn Geschenken – von der Früchtebox bis zur Taschenlampe – auswählen oder einen Betrag spenden.



St.Galler Kantonalbank: Kreative Teams

Auch bei der SGKB organisieren die Abteilungen ihre Weihnachtsessen selber. Bereits am 19.10. hatte die Bankleitung aber die Weisung erlassen, auf solche Anlässe zu verzichten. «Einige Teams haben sich kreative Alternativen fürs Weihnachtsessen, wie zum Beispiel ein virtuelles Krimidinner oder ein persönliches Weihnachtsgeschenk fürs Team, einfallen lassen», sagt SGKB-Sprecherin Jolanda Meyer

Aldi-Mitarbeiter erhalten einen Warengutschein. Bild: keystone

Auch Aldi Suisse verzichtet dieses Jahr auf Weihnachtsaktivitäten mit den Mitarbeitenden. Stattdessen erhalten diese Warengutscheine, wie das Unternehmen am Donnerstag meldete. Beschenkt werden aber nicht nur die Mitarbeitenden. Aldi Suisse spendete 15'000 Franken an die Caritas. Diese sollen in Form von Gutscheinen für die Caritas-Märkte armutsbetroffenen Familien zugutekommen.

Auch Raiffeisen spendet: 100'000 Franken spendet Raiffeisen Schweiz der Glückskette. «Damit unterstützt das Unternehmen in der Schweiz lebende Menschen, die unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie leiden», sagte Raiffeisen-Sprecherin Angela Rupp letzte Woche.

Bereits im November teilte die St.Galler Brauerei mit: Sie will trotz Corona auch an Weihnachten ihre wichtigsten Kunden nicht vergessen: die Restaurants. Die Schützengarten-Mitarbeitenden haben deshalb Gutscheine bekommen, mit denen sie in St.Galler Beizen essen gehen können. Höchstens zu viert natürlich.