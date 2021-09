FAMILIENUNTERNEHMEN ISA Bodywear investiert trotz Corona in die Produktion in der Schweiz Die Wäsche der Amriswiler ISA Sallmann AG ist auf dem Schweizer Markt stark. Nun will die neue Generation will auch den Weltmarkt erobern. Dass die Stoffe weiter in der Schweiz produziert werden, sei nicht nur auf dem Heimmarkt ein Argument, hoffen die Brüder Christian und Thomas Sallmann. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Thomas Sallmann (links) und Christian Sallmann vor der neuen Rundstrickmaschine. Bild: PD

Aus hunderten Spulen laufen Garnfäden in die Maschinen, wo Tausende Nadeln im Kreis aufgereiht sind. Blitzschnell knüpfen sie ihn zu Stoff. Christian Sallmann deutet auf die Fäden. «Je länger die Fasern, desto hochwertiger und feiner das Garn.» Mit günstigerem Garn könnte man Geld sparen. «Aber das merkt man umgehend in der Qualität», sagt Sallmann. «Deshalb ist es uns wichtig, dass wir die Lieferketten im Griff haben. So haben wir auch die Qualität im Griff», sagt Sallmann. Das Garn kommt vorwiegend aus Europa.

«In der Schweiz gibt es leider keine Spinnereien mehr, die genug Garn liefern können.»

Geld sparen könnte die ISA Sallmann AG auch, wenn sie das Stricken auslagern würde, einige Hunderttausend Franken im Jahr, sagt COO Christian Sallmann. Doch die Maschinen bleiben in Amriswil, wo noch rund 40 Leute arbeiten. Und zu Beginn der Coronapandemie hat die ISA weiter investiert. Zwei neue Rundstrickmaschinen erlauben nicht nur einen Kapazitätsausbau, sie schneiden den als Schlauch gestrickten Stoff gleich auf. «Das spart einen Arbeitsschritt.» Effizienz ist das höchste Gut, will man in der Schweiz produzieren.

Möglichst viel in der Schweiz produzieren

Und die ISA will möglichst viel in der Schweiz produzieren. Zusammengenäht werden die Unterhosen, Pyjamas und Unterleibchen ihrer Marke ISA Bodywear aber in Portugal, wo man seit den 1970er-Jahren ein Werk mit rund 150 Näherinnen betreibt. In der Schweiz gäbe es gar nicht mehr genügend Leute, welche nähen können und die benötigten Stückzahlen produzieren könnten. «Zum Teil haben wir noch hier genäht, bis vor etwa zehn Jahren», sagt Sallmann.

Dann gingen drei der sechs verbliebenen Näherinnen in Pension. Die Näherei wurde aufgelöst. Maschinen können die Handarbeit aber nicht ersetzen. «Das geht höchstens bei Bettwäsche», sagt Thomas Sallmann. «Aber für Kleidungsstücke muss man den Stoff fühlen können. Da steckt viel Handarbeit und Feingefühl drin.»

Die Rundstrickmaschinen der ISA Sallmann stricken den Stoff, aus dem in Portugal Wäsche und Pyjamas genäht werden. Bild: Ralph Ribi

Für das 170 Jahre alte Unternehmen führt aber kein Weg daran vorbei, weiterhin möglichst viel in der Schweiz zu produzieren. «Dass wir hier stricken und auch zuschneiden, kommt uns zu Gute», sagt Thomas Sallmann. Der Bruder von Christian Sallmann stieg Anfang 2020 ins Familienunternehmen ein, als Chef Verkauf und Marketing.

«Dass wir noch wesentliche Arbeitsschritte in der Schweiz vollziehen, ist ein wichtiges Verkaufsargument im Schweizer Markt.»

Und das Amriswiler Unternehmen erzielt weit über 80 Prozent seines Umsatzes in den rund 600 Verkaufstellen in der Schweiz, vor allem Warenhäuser von Manor und Coop. «Wir gehen davon aus, dass wir im Herrenbereich in der Schweiz zu den Top-zwei-Anbietern gehören» sagt Thomas Sallmann.

Keine Lieferprobleme dank naher Lieferanten

Der Unterwäschemarkt hat zwar während der Pandemie eine Delle erlitten, weil die Warenhäuser und Fachgeschäfte immer wieder geschlossen waren. Das habe auch die ISA gespürt. Aber Corona hat die Amriswiler auch in ihrem Kurs bestärkt. Konkurrenten und Firmen in allen Branchen kämpfen mit grossen Lieferproblemen.

Die ISA Bodywear kennt solche Probleme kaum, weil Sie die komplette Wertschöpfung selber kontrolliert und ausschliesslich mit Schweizern oder europäischen Lieferanten zusammenarbeitet. «Viele suchen aufgrund der aktuellen Problematik mit Waren aus Fernost wieder Produktionskapazitäten in Europa. Deshalb fragen uns andere Firmen wegen unseres Produktionsstandorts in Portugal an», sagt Christian Sallmann.

Einheimisches liegt im Trend

Aber auch bei den Kunden habe die Pandemie etwas ausgelöst, hoffen die Brüder. «Es hat den Trend zu Einheimischem, zu Nachhaltigkeit verstärkt», sagt Thomas Sallmann. Ein gutes Omen für den anstehenden Generationenwechsel? Mitte Oktober übernehmen Christian und Thomas Sallmann die operative Leitung des Unternehmens. Vater Andreas Sallmann bleibt Verwaltungsratspräsident.

Die Sicherung der Qualität beginnt schon bei der Auswahl der Garne. Bild: Ralph Ribi

Wie lange der Trend zum Lokalen anhält, sei ungewiss. Einen Boom erwartet die siebte Generation deshalb noch nicht. «Der Unterwäschemarkt in der Schweiz ist ein Verdrängungsmarkt», sagt Christian Sallmann. «Die Leute brauchen nicht plötzlich viel mehr Unterhosen.» In den Katalogen der ISA sind zwar modische Muster und Farben ebenso zu finden wie verschiedene Modelle. «Den grössten Teil des Umsatzes machen wir aber – wie unsere Mitbewerber – mit den NOS-Artikeln (Never Out of Stock)»: Standardprodukte, gekauft von Stammkunden, die seit Jahren darauf schwören.

Neue Stammkunden gewinnen

Sallmann will diese Stammkundschaft verjüngen: So sollen die Erstsemester an der HSG dieses Jahr erstmals einen Gutschein für eine ISA-Unterhose erhalten. Zumindest einige der Studentinnen und Studenten sollen so von der Qualität der Amriswiler Wäsche überzeugt werden – und treu bleiben.

«Das Produkt selber ist die beste Werbung.»

Auch der Onlinekanal hat während der Pandemie deutlich zugelegt. «Auch wenn wir ihn nicht zu stark forcieren», sagt Thomas Sallmann. «Wir wollen nicht unsere traditionellen Partner im Detailhandel konkurrenzieren.» Eine wichtige Funktion könnte der Onlineshop aber im Export haben.

Chancen jenseits der Grenze

Denn im Ausland sehen die Brüder Chancen, mehr Unterwäsche zu verkaufen. «Mit dem Argument der Produktion in der Schweiz kann man im Premiumsegment weltweit punkten», sagt Thomas Sallmann. Ein Hinweis darauf seien die Verkäufe im Genfer Manor, wo viele Kunden aus dem arabischen Raum ISA-Wäsche kaufen.

So ist die Förderung des Exports ein wichtiges Projekt der neuen ISA-Generation. Aber nicht das einzige. Das Geschäft werde immer komplexer, sagt Christian Sallmann. «Die Analyse von Zahlen und die Planung wird einen höheren Stellenwert erhalten.» Das sei aber keine Abkehr von einer familiären Unternehmenskultur, sagt Thomas Sallmann. «Wir sind mit allen per Du. Das haben wir auch neu eingeführt.»

170 Jahre Tradition Johann Joseph Sallmann flieht aus dem Deutschland nach der 1948-Revolution in die Schweiz und begründet in Amriswil die Trikotindustrie. Rund 100 Jahre später erobert das von ihm gegründete Unternehmen mit der JSA Everyman die Schweiz: Der ersten enganliegenden Unterhose für den Mann - das war damals noch ein neuer Trend aus Übersee. Das heutige Firmengelände der ISA Sallmann AG wurde 1968 gebaut. 1972 nimmt das Werk in Porto (Portugal) die Produktion auf. Heute hat das Unternehmen über 200 Mitarbeitende. Die Stoffe für die Marke ISA Bodywear werden weiterhin in der Schweiz produziert. Im Oktober übernimmt die siebte Generation die Zügel: Andreas Sallmann tritt aus der operativen Leitung zurück. Diese übernehmen seine Söhne. Christian Sallmann trat 2019 in den Väterlichen Betrieb ein, er hatte unter anderem in der Autoindustrie Erfahrungen gesammelt. Sein Bruder Thomas Sallmann ist seit Anfang 2020 im Unternehmen. Er war unter anderem für den Bauzulieferer Hilti tätig. (ken)