Fährverbindung Auf der Konstanzer Ökofähre fährt das Pech mit: Nach überstandenen finanziellen Unwettern ist jetzt die Werft pleite Das neue Konstanzer Ökofährschiff hat mit schwerer See zu kämpfen. Nach überstandenen finanziellen Unwettern ist jetzt die Werft pleite. Stefan Borkert 02.08.2021, 20.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neue Fähre sollte schon seit eineinhalb Jahren Passagiere und Autos befördern. Doch der Innenausbau stockt. Bild: Oliver Hansen

Noch im Juni schien das Projekt der neuen Gasfähre der Stadtwerke Konstanz in ruhiges Gewässer gebracht worden zu sein. Das Fährschiff, das mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden wird, sollte weltweit das erste rein mit LNG betriebene Binnenschiff sein.

Inzwischen verkehren schon Schiffe mit dem umweltfreundlichen Treibstoff, so etwa die Autofähre zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel hoch im Norden Deutschlands. Statt schon im Frühjahr 2020 vom Stapel zu gehen, hat sich der Bau des 20-Millionen-Projektes bereits um ein Jahr verschoben. Gründe waren im Frühsommer finanzielle Mehraufwendungen und schliesslich ein Kompromiss zwischen Werft und Stadtwerke Konstanz.

Inzwischen aber droht der Stolz der Flotte weitere Monate festzuliegen. Denn die ausführende Werft in Hamburg, Pella Sietas, hat Insolvenz angemeldet. Nun muss auf den Insolvenzverwalter gewartet werden.

2014 von russischen Schiffsbauern gekauft

Die Hamburger Werft Pella Sietas ist pleite. PD

Die Werft ist eigentlich ein deutsches Traditionsunternehmen, das bereits 1635 urkundlich erwähnt wird und somit die älteste Werft Deutschlands ist. Doch die jüngste Geschichte zeugt von schwerer See für das Unternehmen. 2014 musste die Firma schon mal einmal Konkurs anmelden. Damals hatte dann die russische Werftengruppe Pella aus St.Petersburg die Hamburger Sietas-Werft übernommen.

Jetzt also wieder Konkurs und betroffen sind gemäss Gewerkschaft 350 Werftarbeiter sowie um die 800 Leih- und Vertragswerftarbeiter. Und natürlich die neue Gasfähre, die zwischen Konstanz und Meersburg verkehren soll. Bezüglich des Zeitplans der Fertigstellung ist man in Konstanz trotzdem optimistisch. Sprecher Christopher Pape sagt, dass man einen Plan B habe.

Christopher Pape, Sprecher Stadtwerke Konstanz. Bild: PD

«Sollte feststehen, dass die Werft Pella Sietas die vertraglichen Vereinbarungen nicht fortführen will oder kann, besteht für die Stadtwerke Konstanz unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, ein anderes Unternehmen mit der Fertigstellung der LNG-Fähre zu beauftragen.»

Ein Plan-B sei ja bereits im Rahmen der im Frühjahr verhandelten Mehrforderungen der Pella Sietas Werft erstellt worden. Auf dessen Grundlage sei man sehr schnell handlungsfähig. Damals hatte man sich die Bezahlung von Mehrkosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro geeinigt. Damit sind die Kosten der Fähre auf mehr als 20 Millionen Euro gestiegen.

Trotz voller Auftragsbücher, unter anderem für einen Eisbrecher, ist die Werft zahlungsunfähig. Bild: PD

Werftdirektorin Natallia Dean kann in Hamburg zwar volle Auftragsbücher vorweisen. Unter anderem wird derzeit ein grosser Eisbrecher gebaut, doch die finanziellen Engpässe führten dazu, dass auch Löhne ausblieben, wie norddeutsche Tageszeitungen berichten. Als Gründe für die Insolvenz gibt sie an: «Die durch die Coronapandemie verursachten Liquiditätsengpässe und die dramatische wirtschaftliche Situation im deutschen Schiffbau haben leider zur Zahlungsunfähigkeit geführt.» Das sei ein äusserst schmerzhafter Schritt gewesen.

Natallia Dean, Direktorin Pella Sieats, Hamburg. Bild: Getty

«Wir haben mit aller Kraft dafür gekämpft, dass so etwas nicht nötig wird. Die teilweise historisch beispiellosen Ereignisse der letzten Monate lassen uns leider keine andere Möglichkeit.»

Es sei im Frühjahr nicht absehbar gewesen, dass es soweit kommen werde. Der Insolvenzverwalter werde in absehbarer Zeit mit allen Geschäftspartnern Kontakt aufnehmen.

Kosten sollen nicht weiter steigen

Pape ergänzt: «Wir gehen davon aus, dass es leider doch zu Verzögerungen kommen wird. Nun muss sich jedoch zunächst die Werft beziehungsweise der zuständige Insolvenzverwalter ganz konkret zu den nächsten Schritten äussern.» Einer weiteren Verteuerung der Fähre geben die Stadtwerke eine Absage. Pape: «Hinsichtlich der erst im Frühjahr vereinbarten Kostenanpassungen sehen wir derzeit keine plausiblen Gründe für weitere Kostensteigerungen.»

Die Hamburger Werft hat das Konstanzer Fährschiff bis auf den Innenausbau fertig gestellt. Bild: PD

An ein Aus der Fähre, die in Konstanz-Staad auf den Innenausbau wartet, glauben die Stadtwerke nicht. Schliesslich habe man grosses Interesse daran, so schnell wie möglich ein modernes Fährschiff mit einem umweltfreundlichen Antriebskonzept in Dienst zu stellen. Eine Umplanung ist noch nicht möglich. Man werde zunächst abwarten, welches Ergebnis die Überprüfung des Insolvenzantrages ergebe.