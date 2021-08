FACHMESSEN «Traditionelle Messen sind ein Auslaufmodell»: Nach Corona stellen Ostschweizer Unternehmen ihre Produkte lieber virtuell vor als auf Fachmessen Wegen der Coronapandemie wurden zahlreiche Fachausstellungen und Messen abgesagt. Viele Unternehmen haben in dieser Zeit neue Wege gesucht, um ihre Produkte zu präsentieren. Viele bleiben dabei. Kaspar Enz 24.08.2021, 05.00 Uhr

Messen und Fachausstellungen wie die IAA - hier 2019 in Frankfurt - waren für viele Unternehmen Treffpunkte, um Kontakte mit Kunden und Partnern zu pflegen. Bild: Silas Stein / DPA

Fachmessen sind für manche Unternehmen eine wichtige Gelegenheit, mit möglichen Kunden und Partnern in Kontakt zu kommen und der Branche neue Produkte zu präsentieren. Während der Coronapandemie kam das Messewesen aber weitgehend zum Stillstand. Über 4000 Messen wurden abgesagt, rund 2500 davon in Europa, zählte das B2B-Marketingunternehmen Visable.

So freute sich mancher darauf, sich wieder am Stand mit Kunden und Branchenkollegen aus aller Welt auszutauschen. Erste Messen waren dieses Jahr vor allem dort möglich, wo das Virus unter Kontrolle schien. In China zum Beispiel: Im Mai fand in Beijing die CIMT statt, die weltgrösste Messe für Werkzeugmaschinen.

Wieder mal Messeluft schnuppern

Unter den Teilnehmern war auch die Rorschacherberger Starrag, wie CEO Christian Walti an der Präsentation des Halbjahresergebnisses berichtete. Dabei freute ihn nicht nur, wieder mal Messeluft schnuppern zu können:

«382 interessante Kundenkontakte zeigen, dass echte Messen für unsere Kunden immer noch attraktiv sind.»

Messen haben viele Vorteile. «Kunden können sich dort ein gutes Bild von Produkten und Lösungen machen, weil sie sie anfassen können und einen Eindruck von der Qualität erhalten», sagt Patrick Köppe, Sprecher der Herisauer Huber+Suhner. An Messen könne man aber auch einen Überblick über die Entwicklungen in verschiedenen Märkten gewinnen.

Opel bleibt Automesse fern

Wenn im September die IAA Mobility in München ihre Tore öffnet, ist auch Huber+Suhner dabei. Schliesslich ist die IAA eine der grössten Automobilfachmessen der Welt – ein Ort, wo Huber+Suhner Kunden aus der Autoindustrie ansprechen kann. Doch die Ausstrahlung der Messe scheint schwächer als auch schon. Schon 2019 zählte man nur noch 560'000 Besucher, 2007 waren es noch eine Million. Dieses Jahr bleiben nicht nur die japanischen Autobauer der Messe fern. Auch der GM-Konzern und sogar Opel fehlen.

Patrick Köppe, Huber+Suhner. Bild: PD

Vielleicht halten sich einige Aussteller wegen der noch nicht ausgestandenen Pandemie zurück. Doch Corona hat bei vielen Unternehmen ein Umdenken angeregt. Da kaum Messen stattfanden, tauschte sich Huber+Suhner in den letzten Monaten vor allem über Online-Kanäle mit internationalen Kunden und Partnern aus, sagt Köppe. «Das hat sich durchaus bewährt.» Dabei nutzte man auch beispielsweise Augmented-Reality-Brillen, um über grosse Distanzen an technischen Lösungen zu arbeiten.

«Darin liegt die Zukunft.»

Zunehmen dürften auch hybride Formate, sagt Köppe. «Auch Huber+Suhner macht davon Gebrauch.» Aber auch die Herisauer würden ihre Marketingaktivitäten weiter in die virtuelle Welt verschieben. «Es wird weniger Messeteilnahmen geben.» Dies nicht nur aus Kostengründen. «Auch Umweltüberlegungen spielen hier mit.»

Messeteilnahmen verlieren an Bedeutung

So denkt man nicht nur in Herisau. Das lässt zumindest eine Umfrage des Marketingunternehmens Visable unter Schweizer KMU vermuten. Fast 50 Prozent von ihnen wollen in Zukunft weniger an Messen teilnehmen, nur noch als Besucher hingehen – oder ganz damit aufhören. Nur für 15 Prozent bleiben Messeteilnahmen so wichtig wie zuvor.

Hingegen setzen sie während der Pandemie vermehrt auf digitale Kanäle, um Kunden anzusprechen. Dazu gehören auch B2B-Plattformen wie diejenigen, die Visable selber anbietet: Auf solchen Internet-Plattformen finden Firmen andere Firmen als Kunden oder Lieferanten – ganz ohne Besuch am Messestand. Die Plattformen seien in der Pandemie deutlich häufiger genutzt worden.

Produkte auf Messe hin entwickelt

Vor der Pandemie lud Bühler seine Kunden zu den Bühler Networking Days, wo der Konzern auch neue Anlagen und Produkte vorstellte. Bild: PD

Auch für Bühler in Uzwil verlieren Messen ihre Bedeutung. «In der Vergangenheit waren Messen für Bühler ein wichtiger Verkaufskanal», sagt Sprecher Burkhard Böndel. Der Konzern, der Maschinen vor allem für die Lebensmittelindustrie baut, entwickelte oft Produkte gezielt so, dass sie auf wichtigen Messen als Neuheit präsentiert werden konnten.

Eine wichtige Messe für Bühler ist die Interpack in Düsseldorf. Im Mai 2020 hätte sie stattfinden sollen, wegen Corona wurde sie abgesagt. Wir setzten uns das ehrgeizige Ziel, genau auf diesen Zeitpunkt, mit einem neuartigen Format aufzuwarten, sagt Böndel: Die «Bühler Virtual World» war geboren. Diese virtuelle Hausmesse vereint einen 3D-Showroom mit einem Online-Event und einem Konferenzcenter für Kundengespräche.

Virtuelle Messe läuft rund um die Uhr

Unsere Erfahrungen sind äusserst positiv, sagt Böndel. «Wir können uns innovativer positionieren und erzielen eine viel höhere Reichweite.» In virtuelle Kundengespräche kann man situativ auch weitere Leute zuschalten. «Die Plattform wird auch nicht abgebaut», sagt Böndel. Die Präsentation steht weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung. In den meisten Fällen seien die Kunden begeistert.

An der Bühler Virtual World stellt der Industriekonzern die neuesten Produkte virtuell vor – hier das Modell einer Anlage für die Herstellung von Fleischersatzprodukten. Bild: PD

Doch die Umstellung auf virtuelle Kontakte hat auch ganz handfeste Vorteile.

«Wir haben Hunderte Flüge gespart.»

Nicht nur für die Bühler Teams, auch Maschinen und Anlagen müssen nicht mehr vor Ort gebracht werden.

Weniger Teilnahmen

Bühler werde sich deshalb künftig genau überlegen, an welchen Messen man überhaupt noch teilnehmen werde und wo die Präsenz reduziert wird.

«Wir sind überzeugt, dass traditionelle Messen ein Auslaufmodell sind.»

Das glaubt auch Visable. Jede vierte Messe werde in den nächsten Jahren vom Markt verschwinden, glaubt das Unternehmen. Allerdings: Virtuelle Formate können Messen doch nicht ganz ersetzen. «Hier fehlt der menschliche Kontakt, der wichtig ist, um kreativ Dinge zu entwickeln oder Vertrauen aufzubauen», sagt Böndel. Dafür müssten wohl neue Gefässe gefunden werden.