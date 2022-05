In einem Jahr zum Informatiker

FACHKRÄFTEMANGEL In einem Jahr in die IT-Welt einsteigen?«IT rockt!» will mit dem «Digital Talents Program» Quereinsteiger anlocken Seit Jahren klagt die IT-Branche über den Fachkräftemangel. Für den Verband «IT rockt!» wenig überraschend: Weil Lehrstellen fehlen, fehlt der Nachwuchs. Mit dem «Digital Talents Program» will der Verband deshalb auch Quereinsteigern eine Chance geben. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Die IT-Branche spürt den Fachkräftemangel. Das Digital Talents Program vom Verein IT St.Gallen will auch Quereinsteiger in die Branche holen. Christian Beutler / KEYSTONE

Wer einen Job im Informatikbereich sucht, hat die Qual der Wahl. Auf dem Stellenportal von «IT rockt!», dem Verein der IT-Branche der Region St.Gallen, sind über 350 Stellen aufgeführt. Und es sind nicht nur klassische Software-Häuser wie Abacus oder Abraxas, die dringend Informatiker suchen. Industrieunternehmen, Verwaltungen, Banken oder Spitäler suchen ebenfalls Programmierer, System- oder Multimedia-Spezialisten.

Samuel Koller, Leiter IT ServiceDesk & ClientServices, Migros Ostschweiz Bild: PD

Auch die Migros Ostschweiz sucht derzeit Informatiker in verschiedenen Bereichen. Doch die Bewerbungen tröpfelten nur spärlich herein, sagt Samuel Koller, Leiter des IT-Service-Desks.«Es ist schwierig, Spezialisten im Bereich IT zu finden.»

Timur Sagirosman wundert das nur wenig. Der Projektleiter bei «IT rockt!» verweist auf die jüngste Schulabgängerbefragung des Kantons St.Gallen. Danach haben im letzten Sommer über 500 Jugendliche eine KV-Lehre begonnen. Nur 68 begannen eine Lehre als Informatikerin oder Informatiker. «Trotz 350 offenen Stellen», sagt er. «Man hat dann oft das Gefühl, man müsse die Jugendlichen dazu motivieren, Informatiker zu werden.» Aber es sei nicht so, dass niemand Informatiker werden wolle. «Die Jungen wissen schon, dass das der Beruf mit Zukunft ist. Die Informationsveranstaltungen sind immer voll.» Ist eine Lehrstelle ausgeschrieben, kommen mehr als genug Bewerbungen.

«Das Problem ist: Es gibt zu wenig Lehrstellen.»

Den verlorenen Informatikern eine Chance geben

Timur Sagirosman, Head of IT, IT rockt! Verein IT St.Gallen Bild: PD

Kein neues Problem. Sagirosman wollte schon Ende der 1990er-Jahre eine Lehre als Informatiker machen, als es im ganzen Kanton erst zwei Stellen gab. «Ich landete an der Kanti, und studierte», sagt er. Und so gehe es vielen noch heute. «Sie machen das KV, die Kanti, sie werden Mechaniker oder Elektriker.» Mit dem «Digital Talents Program» will er sie in die Informatik zurückholen. Die Idee: Leute mit abgeschlossener Lehre oder Matura wird innert eines Jahres der Einstieg in die IT-Welt ermöglicht. Das Programm ist das neuste Projekt der IT-Bildungsoffensive des Kantons St.Gallen. Die Idee: Leute mit abgeschlossener Lehre oder Matura werden in einem Jahr zu Informatikern.

Zuerst gehen sie acht Wochen in ein «Digital Bootcamp». In dieser intensiven Schulzeit, durchgeführt von der Fachhochschule OST, lernen die künftigen Informatiker die Grundlagen, die sie in den nächsten 10 Monaten brauchen werden. Nach dem Bootcamp arbeiten die Digital Talents bei zwei Ostschweizer Unternehmen im Informatikbereich für jeweils fünf Monate.

«Bei der Arbeit lernt man am meisten.»

Dazu besuchen die Teilnehmer wöchentlich einen Tag eine Academy der GBS St.Gallen.

So seien die Absolventinnen und Absolventen des Programms vielleicht noch keine ausgekochten IT-Profis. «Aber sie sind so weit, dass sie in ihren Unternehmen arbeiten und sich dort auch weiterentwickeln können», sagt Sagirosman. Er hofft auch, dass ein guter Teil der «Digital Talents» nach dem Programm in einem ihrer Praktikumsbetriebe eine Anstellung finden.

Aktiver Beitrag

Durchaus realistisch, glaubt Samuel Koller. Wer motiviert sei, und sich vielleicht auch privat mit der Thematik befasst habe, sei nach so einem Jahr einsetzbar. «Wir investieren auch einiges, um das Potenzial der Teilnehmer zu fördern», sagt er. «Und gerade der Support ist ein gutes Sprungbrett, um sich danach intern weiter zu entwickeln.» Doch die Migros Ostschweiz mache nicht nur mit, weil sie auf motivierte Mitarbeitende hofft. «Wir können aktiv einen Beitrag zur Verbesserung des Fachkräftemangels leisten - und vielleicht jemandem einen Traum verwirklichen.»

Marc Bislin, Inhaber Point Break, St.Gallen Bild: PD

Auch Marc Bislin, Inhaber der Online-Marketing-Agentur Point Break, glaubt, dass das Programm gute Leute hervorbringen kann. Motivierte Leute, die vielleicht einen anderen Weg gegangen sind, hätten eine Chance verdient. «Meister sind noch nie vom Himmel gefallen», sagt er. Aber mit der nötigen Motivation könne man in der Praxis viel lernen. Er muss es ja wissen. «Zu meiner Zeit gab es auch noch keine Studienrichtung im Digital Marketing. Ich hab es mir ja auch selber beibringen müssen.»

Dass die Branche recht jung ist, sei ein Grund, weshalb die Zahl der Informatiker-Lehren noch sehr begrenzt sei, sagt Sagirosman. Aber nicht der einzige. «Informatik-Lehren sind für die Ausbildner nicht leicht.» So verwiesen auch viele Unternehmen darauf, zu wenig Leute zu haben, um sich um die Lehrlinge zu kümmern.

Fachkräftemangel führt zu Sinneswandel

Barbara Benninger, Verantwortliche Marketing und Recruiting, Valantic St.Gallen

Auch die Valantic, die in St.Gallen mit rund 50 Mitarbeitenden E-Commerce-Lösungen und digitale Plattformen mit grossen Kunden entwickelt, bietet noch keine Lehrstelle an. Doch das soll sich ändern, sagt Barbara Benninger, Verantwortliche Marketing und Recruiting. Der seit Jahren anhaltende Fachkräftemangel habe auch einen Sinneswandel bewirkt. «Wir können nicht für jede Stelle einen erfahrenen Spezialisten finden», sagt sie. «Wir müssen auch Neueinsteigern eine Chance geben.» Auch deshalb bietet auch Valantic bald Praktikumsplätze für «Digital Talents» an. Und ab 2023 wolle man auch eine Lehrstelle anbieten. «Darauf müssen wir uns aber noch vorbereiten», sagt Benninger. «Wenn wir etwas machen, wollen wir es richtig machen.»

Nicht nur bei den Partnerunternehmen, auch bei den Bildungsinstitutionen komme das Programm bis jetzt an. «Die Ost anerkennt es als Praxisjahr für ein Wirtschaftsstudium», sagt er. So gebe es auch eine Perspektive, wenn es mit der Weiterbeschäftigung nicht klappen würde. Auch seien erste Bewerber bereits aufgenommen worden, sagt er. Oft Leute, die eben die Kanti oder die Lehre abgeschlossen haben. Aber auch andere Quereinsteiger seien willkommen, sagt Sagirosman. Das erste Bootcamp startet am 25. Juli. Einige Plätze seien noch frei.

