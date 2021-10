Ehrenplätze für Ostschweizer Unternehmer beim EY-Unternehmerpreis

Auszeichnung Ostschweizer Unternehmer belegen im Finale des EY-Unternehmerpreises Ehrenplätze Ins Finale des «Entrepreneur Of The Year» 2021 haben sie es geschafft, zu einem Kategoriensieg hat es nicht ganz gereicht: Rudenz Egli, dessen Bütschwiler Firma Weltmarktführer bei Butteranlagen ist, sowie Karl Müller und Claudio Minder, Gründer der Roggwiler Joya Schuhe Holding. Thomas Griesser Kym 29.10.2021, 19.30 Uhr

Die Gründer der Joya Schuhe Holding: Claudio Minder (links) und Karl Müller. Bild: PD

14 Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren zwölf Unternehmen standen in vier Kategorien zur Wahl. An der Verleihung des Unternehmerpreises «Entrepreneur Of The Year» 2021 der Beratungsfirma EY haben es die Ostschweizer Nominierten auf Ehrenplätze geschafft.

Ins Finale der Kategorie «Dienstleistungen & Handel» geschafft hatten es Claudio Minder und Karl Müller, die 2007 die Joya Schuhe Holding in Roggwil gegründet haben. Das Unternehmen ist spezialisiert auf modische Komfortschuhe. Zwei Millionen Paar Joya-Schuhe sind mittlerweile verkauft, in 40 Ländern bei über 1600 Händlern. Claudio Minder und Karl Müller wurden als Finalisten geehrt, «weil sie den Komfortschuh erfolgreich aus der orthopädischen Ecke geholt haben».

Den Sieg in dieser Kategorie heimst Stefan Muff von der Luzerner Axon Active ein, die er 2008 zur Entwicklung und zum Testen von Software mit Fokus auf die digitale Transformation gegründet hat. Muffs erste Firma war der Geodatenanbieter Endoxon, den er 2006 verkauft hat – und der heute bekannt ist als Google Maps. Das Prinzip sei immer das gleiche: Gebündeltes Wissen, Technologie und Ressourcen für die Entwicklung digitaler Systeme. Die Jury zeichnet mit Stefan Muff «einen Visionär und Gestalter eines Ökosystems der IT-Branche aus, wie es in diesem Land selten anzutreffen ist».

99 Prozent Exportanteil

Rudenz Egli, Patron der Egli Process Technology. Bild: PD

In der Kategorie «Family Business» stand Rudenz Egli, Inhaber und Chef der Egli Process Technology in Bütschwil, im Finale. Der Unternehmer hatte im Alter von 26 Jahren den Betrieb seines Vaters in vierter Generation übernommen. Seit 1888 produziert die Firma erst Komponenten, dann ganze Anlagen für die Butterherstellung. Heute ist Egli Weltmarktführer für Butteranlagen mit einem Exportanteil von 99 Prozent. Rudenz Egli wurde als Finalist geehrt, «weil er es als Schweizer Mittelständler geschafft hat, ein Weltmarktführer zu werden».

Der Sieg in dieser Kategorie geht an Markus Gericke von der Zürcher Gericke Group in Regensdorf . 1894 gründete Walter H. Gericke eine Mühlenbauanstalt, die Markus Gericke nach vier Generationen in Familienhand übernehmen kann. Heute bietet das Unternehmen Gesamtsysteme zur Verarbeitung von Schüttgut, also das Fördern, Dosieren, Mischen und Kontrollieren von Pulvern und Körnern. Gericke hat weltweit zwölf Standorte und stehe für Schweizer Werte im Engineering und Maschinenbau. Die Jury hat Markus Gericke ausgezeichnet, «weil er mit seinem Einsatz eine Tradition aufrechterhält, für die die Schweiz in der ganzen Welt geschätzt und bewundert wird».