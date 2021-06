Ostschweizer Exporte sanken während Corona

KONJUNKTUR Ostschweizer Exporte sanken in der Coronakrise. Lieferengpässe bremsen die Erholung. Im Coronajahr sanken die Exporte der Ostschweizer Industrie. Nun stehen die Zeichen auf Erholung. Profitieren können insbesondere Unternehmen, die in der Krise Chancen erkannten. Kaspar Enz 03.06.2021, 05.00 Uhr

Die Haager VAT baut Vakuumventile für die Halbleiterindustrie. Sie konnte deshalb vom Digitalisierungsschub in der Coronakrise profitieren. Bild: Karin Hofer (Haag, 7. April 2020)

Die Coronakrise hat tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Das zeigt sich auch an den Ostschweizer Exportzahlen, die die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell analysierte.

Alessandro Sgro, Chefökonom IHK St.Gallen-Appenzell

2020 sanken die Ausfuhren aus der Ostschweiz um fünf Prozent auf 14,9 Milliarden Franken. Damit sanken sie nur leicht stärker als die vier Prozent für die Gesamtschweiz. «Doch die Exportindustrie ist für die Region sehr wichtig», sagt Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK. Das gilt vor allem für die Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie, deren Produkte knapp 70 Prozent der Ostschweizer Ausfuhren ausmachen. Die Coronakrise hat die Branche hart getroffen: Die Maschinenbauer exportierten rund 300 Millionen Franken oder 7,1 Prozent weniger. Auch die Ausfuhren von Metallen (-11,6 %) und Kraftwagenteilen (-15,9%) gingen stark zurück.

Elektronikindustrie konnte gewinnen

Dass die MEM-Branche gesamthaft nur 3,9 Prozent verlor, verdankt sie den Ausfuhren von Geräten der Sensorik, Elektronik und Datenverarbeitung, die um 13,9 Prozent zulegten. Mit Unternehmen wie Inficon oder VAT, die hauptsächlich an die Halbleiterindustrie liefern, hat die Sparte im Kanton St.Gallen eine gewisse Bedeutung. Mit einem Exportrückgang von 3, Prozent schnitt der in der Ostschweiz am besten ab. Den Thurgau (-7,7%), Innerrhoden (-8,3%) und Ausserrhoden (-9,8%), traf die Krise härter.

Chancen erkennen und nutzen

Doch viele Unternehmen nutzten auch Chancen – und zwar von Anfang an. Schon im März 2020 gaben rund 40 Prozent der Unternehmen in einer Umfrage von Economiesuisse an, Corona habe positive Effekte. Bis im Juni stieg diese Zahl auf 45 Prozent. Keine positiven Effekte erkannten im Juni nur noch 40 Prozent.

Das habe ihn überrascht, sagte Economiesuisse-Direktor Rudolf Minsch an einem Webinar der IHK. Er fragte bei den optimistischen Firmen nach. Dabei hätten sich verschiedene positive Effekte gezeigt. Manche seien fast automatisch eingetreten. «Wenn die Nachfrage nach Elektronikprodukten wegen Home Office steigt, gibt es Firmen, die diese liefern, sagt Minsch. «Fallen die Lieferungen aus China aus, gibt es einheimische Zulieferer, die profitieren.»

Andere mussten die Chancen erst suchen. Ein Ereignis wie Corona eigne sich vor allem, Veränderungen anzustossen. «Man kann sich nicht mehr verstecken. Allen ist klar: Jetzt passiert etwas.» Das habe vielen Unternehmen einen Digitalisierungsschub gegeben. Was auch half:

«Weil Reisen und Tagungen ausfielen, hatte man mehr Zeit.»

Viele hätten diese für Innovationsprojekte genutzt.

Rohstoffmangel bremst Erholung

Einen ähnlichen Schluss zog an diesem Webinar auch Alessandro Sgro aus den Ergebnissen der IHK-Umfragen bei Ostschweizer Unternehmen. Kündigten anfänglich viele Unternehmen an, Investitionen zu streichen, wich die Zurückhaltung aber mit der Zeit. Ein gutes Zeichen, findet Sgro. Denn Investitionen seien das Wachstum von Morgen.

Und das Wachstum geht wieder los. Sgro sieht eine «dynamische Erholung» im Gange. Viele Arbeitnehmer seien zwar noch in Kurzarbeit. Doch die Auftragsbücher füllen sich rasch. Bereits werde der Fachkräftemangel wieder ein Thema. Ein schwerer Bremsklotz sind im Moment aber die Lieferengpässe und Preisanstiege bei Chips und Rohstoffen. «Das heisst in vielen Fällen, das weniger produziert werden kann, als man aufgrund der Aufträge könnte.»