Expansion Kündig Feinkost baut Filialnetz in der Ostschweiz auf – der Eigentümer hat gewechselt, aber die Marke bleibt David Vincze hat die Kündig Feinkost AG ganz übernommen. Er nimmt die Expansion in Angriff und hat den Laden des letzten Milchmanns in St.Gallen übernommen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Die Kündig Feinkost AG von David Vincze hat im ehemaligen Laden des letzten St.Galler Milchmanns eine neue Filiale eröffnet. Bild: PD

In Frankreich beklagen vor allem die kleinen Käsereien unter der Last von Umsatzeinbrüchen. Die Traditionsmarken mit dem Gütesiegel AOP (Appellation d’origine protégée) haben seit Beginn der Coronakrise einen brutalen Verkaufseinbruch erlitten: 60 Prozent weniger Rohmilchkäse setzen sie um. Stefan Brändle, der Frankreich-Korrespondent von CH Media, schreibt, dass Käseläden in Frankreich während des Lockdowns in Serie dichtgemacht haben. Ihr Angebot an AOP-Produkten mussten sie entsorgen. Denn diese weder erhitzten noch pasteurisierten Rohmilch-Käse habe ein Verfallsdatum von zwei Monaten.

Auch hierzulande leidet die Käsebranche. Aber es gibt auch Unternehmer, die die Ärmel hochkrempeln und ihr Geschäft aus- statt abbauen. Die Kündig Feinkost AG ist spezialisiert auf Käse und andere Gaumenfreuden und musste ebenfalls Umsatzeinbussen wegstecken. Doch Inhaber und Geschäftsführer David Vincze, ehemaliger CEO von Appenzeller Käse, der im Zuge der Nachfolgeregelung bei Kündig eingestiegen ist, hat die Zeit des Stillstands genutzt, um die Firmenstrategie zu überarbeiten. Vom ehemaligen Miteigentümer Thomas Stiegler und Patron Matthias Kündig hat er die restlichen Anteile an Kündig gekauft und die Expansion in Angriff genommen. Sie hätten nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis und seien regelmässig in Kontakt, sagt Vincze. Zwist habe es keinen gegeben. Im Gegenteil: Besonders in Bezug auf die Qualität berät sich David Vincze gerne regelmässig mit Matthias Kündig.

Vincze steht in der neuen Filiale, hat einen Malerpinsel in der Hand und streicht in der neuen Filiale in St.Gallen gleich selbst. An diesem Abend fehlt Strom und so spendet die Taschenlampenapp des Smartphones ein bisschen Licht für die Arbeit. Ein paar Wochen später ist die neue Filiale eröffnet. Der Standort ist sorgfältig gewählt. Vincze sagt:

David Vince, Inhaber und Geschäftsleiter Feinkost Kündig AG. Bild: Tobias Garcia

«Vor der Filiale des Feinkostladens Kündig an der Webergasse in St.Gallen gibt es regelmässig lange Warteschlangen. Damit sich an diesem Standort die Belastung etwas entspannt und die fachspezifische Beratung weiterhin gewährleistet ist, hat die Kündig Feinkost AG Ende Oktober eine weitere Filiale im Osten der Stadt im Quartier St.Gallen-Neudorf eröffnet.»

Die Filiale befinde sich an einem zentralen Standort an der Lukasstrasse und sei mit dem ÖV oder Auto leicht erreichbar. Ausserdem gebe es einige Unternehmen in der Umgebung, deren Mitarbeitende im Feinkostladen einkaufen könnten. Kündig Feinkost hat bereits in den bestehenden Filialen das Angebot erweitert und bietet zusätzlich ein Mittagsmenü an. Die neue Filiale werde ebenfalls über die Mittagszeit wie aber auch während des Feierabendverkehrs bis 19 Uhr geöffnet sein, so Vincze. In der Filiale war bis vor wenigen Monaten noch der traditionsreiche Käseladen Rechsteiner beherbergt. Mit der Kündig Feinkost AG sei nun doch ein würdiger Nachfolger gefunden.

«Uns ist es wichtig, dass wir die Tradition des beliebten Rechsteiner-Quartierladens beibehalten können.»

Ende April endete eine St.Galler Ära. Erwin Rechsteiner, der letzte St.Galler Milchmann, hat nach 65 Jahren sein Geschäft aufgegeben. Über Jahrzehnte hatte Rechsteiner so einiges erlebt, hat unzählige Milchtouren gemacht, mit angesehen, wie es mit dem Geschäft der Milchmänner bergab ging und aus den Quartierläden spezialisierte Käseläden wurden. Rechsteiner hat praktisch sein ganzes Leben im Haus an der Lukasstrasse gewohnt und gearbeitet. Berühmt war zum Beispiel das Rechi-Glace, das schon Vater Rechsteiner hergestellt hatte. Das wird es nun definitiv nicht mehr geben. Alternativ wir nun eine regionale Glace aus dem Rheintal angeboten. Aber Vincze hat noch mehr Idee, als nur einen Feinkostladen zu führen.

So werden die Eigenprodukte bereits unter der Marke «Affinage Kündig» angeboten. Dabei soll Kündig Feinkost den Biozug weiter betreuen. Gleichzeitig wachsen im Angebot Produkte in Demeter-Qualität aus eigener Produktion, erklärt der Geschäftsführer. Auf dem familieneigenen Bauernhof bei Gossau werden aktuell diverse Lebensmittel aufgebaut, unter anderem eine Rassehühner-Zucht für Demeter-Eier. Und immer ist die regionale Verankerung wichtig, was auch die St.Galler Spitzen im Logo verdeutlichen. Dann zeigt er einen zusätzlichen Raum neben der neuen Filiale.

«Wir suchen die Kooperation mit lokalen Firmen und sehen hier ein grosses Potenzial für Synergien.»

Gemeint sind etwa Weinkellereien, Bäckereien, Metzgereien oder auch Tee- und Kaffeeproduzenten. In diesem Raum werde es Anlässe geben wie Weinproben, Vorträge oder Gourmet-Präsentationen, Fondue- oder Racletteabende und weitere Event-Degustationen. Voraussetzung für alle Produkte, die präsentiert und im Laden verkauft werden, sei, dass sie nicht industriell, sondern in einer Manufaktur hergestellt werden. Hier will Vincze das «Kündig-Erlebnis» etablieren. Glaubwürdigkeit und Qualität seien das höchste Gut. Mit jedem Skandal in der preisgetriebenen Lebensmittelindustrie bekomme Kündig Feinkost neue Kundschaft, sagt er.

Die neue Kündig-Filiale in Neudorf soll nicht die letzte in der Ostschweiz sein. Bild: PD

Derzeit beschäftigt die Kündig Feinkost AG 18 Mitarbeitende. Das sollen in Zukunft mehr werden, denn das Gourmet-Unternehmen schliesst die Eröffnung weiterer Filialen in der Ostschweiz nicht aus. Winterthur wäre eine Möglichkeit, aber zunächst will der Geschäftsführer in der Ostschweiz wachsen. Auch im Kanton Thurgau sieht er Potenzial. Vorbild für ein Kündig-Netzwerk ist für Vincze die deutsche Käfer-Gruppe des Luxusgastronoms Michael Käfer:

«Ich denke, Käfer hat einiges richtig gemacht. Ein auf die Schweiz angepasstes Model finde ich sehr spannend. Schliesslich darf man nie aufhören zu träumen.»

98 Jahre im Käse- und Feinkostgeschäft 1923 hat die Familie Kündig in Rorschach den Grundstein für die heutige Kündig Feinkost AG gelegt. Das hatte drei Generationen Bestand. Spezialität ist noch immer die Veredelung von Käsesorten und anderen Lebensmitteln. Heute bietet Kündig rund 500 Käsesorten und mehr als 3000 Delikatessen auch aus aller Welt an. Das Unternehmen legt Wert auf nachhaltig produzierte Lebensmittel schwerpunktmässig aus der Region. Es wird ein intensives Selektionsverfahren für die Käsesorten und Delikatessen durchgeführt. Die Kündig Feinkost AG führt ein wachsendes Angebot an Eigenprodukten. Diese sind neu unter der Marke «Affinage Kündig – seit 1923» zusammengefasst. Inhaber David Vincze kennt die Ostschweiz. Der Lebensmittelingenieur wohnt bei Abtwil, hat in Zürich, Kanada und St.Gallen studiert. Er war CEO der Sortenorganisation Appenzeller Käse und Gründer der Konzept Steinegg GmbH.

