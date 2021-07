Expansion Die St.Galler Hälg-Gruppe erobert die Westschweiz: Neuer Standort in Fribourg Der Gebäudeautomation gehört die Zukunft. In Givisiez investiert Hälg in den Ausbau dieses Geschäftsfeldes. Stefan Borkert 13.07.2021, 17.00 Uhr

Die Gebäudeautomation baut Infrastrukturen im Bereich Alarmmeldesysteme, Energiemonitoring, HLKS-Regulierung, Einzelraumregulierung, Gebäudeleittechnik, Beleuchtungs- und Sonnenschutzsteuerung sowie Bädersteuerung. PD

Die Hälg Group setzt ihren Wachstumskurs fort. Nun heisst es in einem Communiqué, dass man das Netzwerk im Geschäftsfeld der Gebäudeautomation erweitere. Mit dem Standort in Givisiez mache Eric Weibel, Leiter Gebäudeautomation Schweiz, einen wichtigen Schritt zum weiteren Ausbau des Geschäftsfelds in der Westschweiz.

Lücke wird geschlossen

Der neue Standort Givisiez in Fribourg sei eine ideale Erweiterung des bestehenden Netzes der Gebäudeautomation mit ihren bisherigen Standorten in St.Gallen, Luzern, Zürich, Basel, Chur und Genf. Mit diesem Schritt ergänze die Hälg Group den Anlagenbau in der Region Fribourg, Neuenburg und Lausanne. Mit dem neuen Standort in Fribourg – Givisiez schliesse die Gebäudeautomation eine Lücke auf der Schweizer Karte. Ab September sei ein vierköpfiges Team vor Ort. Der erste Mitarbeitende sei bereits zum Team gestossen und habe seine Arbeit aufgenommen. Givisiez ist damit der siebte Standort Gebäudeautomation in der Schweiz und der zweite in der Westschweiz.

Hälg will an die Spitze in der Schweiz

Die Hälg Group ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in vierter Generation. Das Ziel des Unternehmens ist es, das führende Schweizer Dienstleistungsunternehmen für Gebäudetechnik im Bereich Heizung, Lüftung, Klima, Kälte und Sanitär über den ganzen Lebenszyklus einer Anlage zu sein. Die Unternehmensgruppe beschäftigt an 22 Standorten in der Schweiz 1125 Mitarbeitende und erzielte 2020 einen Umsatz von 312 Millionen Franken. Zur Hälg Group gehören: Hälg Holding AG, Hälg & Co. AG, Dober AG, Klima AG, Meneo Energie SA, Zahn + Co. AG, Hälg Facility Management AG, GOAG General Optimizing AG und Vadea AG.