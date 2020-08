Sieger im Coronajahr: Evatec macht Smartphones klein Der Prix SVC Ostschweiz geht ins St.Galler Rheintal. Die Evatec AG hat die Jury mit ihrer Innovationskraft und Entwicklung überzeugt. Stefan Borkert 19.08.2020, 22.25 Uhr

Andreas Wälti von der Evatec AG reckt die Trophäe des Prix SVC Ostschweiz in die Höhe. Bild: Michel Canonica

Die Geduld hat sich gelohnt. Gestern Abend ist vor reduziertem Publikum, aber immer noch 350 Teilnehmern, der Prix SVC Ostschweiz in der St.Galler Olma Halle verliehen worden. Christine Bolt, die neue OlmaChefin freute sich, dass endlich wieder Leben in den Hallen zu spüren war. Schliesslich hatte sie ihr Amt praktisch mit dem Lockdown Mitte März angetreten.

Der Prix SVC Ostschweiz ist eine begehrte Trophäe. Es ist ein Preis, von dem die ehemalige Gewinnerin Andrea Berlinger Schwyter sagt, dass er dem Unternehmen enorm geholfen habe. Ihr Unternehmen war kurz nach dem Gewinn in einen Manipulationsskandal von Dopingflaschen verwickelt worden. Berlinger stellt diese Flaschen her. Das neu geknüpfte Netzwerk und die Fähigkeit, gestärkt aus einer Krise hervorzugehen, habe dem Unternehmen neuen Schub gebracht, erklärte sie dem Moderator Marco Fritsche.

Die aktuelle Covid-19-Krise war ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung zog. Jammern mochte allerdings keiner der sechs Finalisten. Markus Glatz etwa, sagte dass die Sonnenschirmproduzentin Glatz AG eine gut gefüllte Krisenkasse habe. Die Zweitplatzierte Integra Biosciences Group aus Zizers ist Marktführerin für elektronische Pipetten. CEO Adrian Oehler bestätigte denn auch, dass seine Produkte derzeit in den Laboren sehr gefragt seien. Er hätte die Trophäe gerne in den Händen gehalten. Der Präsident des SVC, Anderas Gerber, hatte allen sechs Siegerpotenzial attestiert. Und tatsächlich gab Jurypräsident Andrea Fanzun zu, dass die Auswahl schwer gefallen sei.

Weltmarktführer und Hidden Champions

Schliesslich waren nur Siegertypen im Finale. Weltmarktführer und Hidden Champions, die sehr erfolgreich sind, aber in der Öffentlichkeit teils eher unbekannt. Auf dem dritten Platz landete die Zünd AG. Diplome erhielten die Glatz AG, Heule AG und Davaz Holding AG. Als Preise wurden Veranstaltungen und Events ausgelobt, die allesamt das Ziel haben, das jeweilige Unternehmen weiter voran zu bringen. Das gilt auch für den Innovationspreis, den die Robofact AG in Gossau gewann.

Am Schluss entliess OK-Präsident Christoph Zeller die Teilnehmer zum Abendessen, alles natürlich mit Abstand. Das Schutzkonzept war ausgeklügelt und pragmatisch umgesetzt, so dass hoffentlich alle gesund bleiben. Auch wenn so mancher seine Emotionen etwas ausbremsen musste.

Das galt besonders für das Siegerunternehmen Evatec mit dem CEO Andreas Wälti. Er hat zusammen mit Technologiechef Marco Padrun die Evatec 2004 gegründet. Damals hatte das Unternehmen gerade mal fünf Mitarbeiter. Heute sind es 500. Gegen 300 arbeiten in Trübbach. «Trübbach ist das Herz», sagt Wälti. Dort wird geforscht, entwickelt und getüftelt. 380 erteilte und mehr als 200 angemeldete Patente sprechen für sich. Würde es die Technologie der Evatec nicht geben, wären unsere Handys immer noch gross wie Koffer, so Moderator Fritsche.

Hauchdünn und immer kleiner

Bei der Evatec werden für die Halbleiterindustrie Wafers produziert. Deren Schichten filtern Farben oder Frequenzen, leiten Signale weiter oder blocken sie ab. Die daraus gewonnen Bauteile sind dann enorm klein. Die Kunden kommen aus der Halbleiterindustrie, aus der Telekommunikation, bauen Solarzellen. Auch in Smartphones stecken etliche solch dünn beschichteten Bauteile. Die Evatec hilft Kunden nicht nur beim Entwickeln der Schichten, sie baut ihnen auch Anlagen, mit denen die Bauteile hergestellt werden.