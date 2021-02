INTERVIEW «Es war kein Steckerziehen» – Thomas Ahlburg hat nach seinem abrupten Abgang als Stadler-Chef ein neues Mandat eingetreten Von der operativen Leitung eines führenden Schienenfahrzeugbauers zu einem KMU: Thomas Ahlburg ist seit kurzem Verwaltungsrat der Hinterthurgauer Schmid AG Energy Solutions, die Holzfeuerungsanlagen herstellt. Der Manager über die Energiebranche, seine Ölheizung, Peter Spuhler und warum er in der Ostschweiz sesshaft bleibt. Und über seine weiteren beruflichen Pläne. Thomas Griesser Kym 09.02.2021, 05.00 Uhr

«Holzfeuerungsanlagen sind technologisch sehr herausfordernd»: Thomas Ahlburg. Bild: Reto Martin (Bussnang, 15. Juni 2018)

Im Mai 2020 ist Thomas Ahlburg als Konzernchef von Stadler zurückgetreten, bis Ende Jahr war er noch als Senior Advisor für den Schienenfahrzeughersteller tätig. Nun hat der 51-Jährige ein erstes neues Mandat angenommen: Seit Ende Januar 2021 ist er Verwaltungsrat der Schmid AG Energy Solutions in Eschlikon. Das Familienunternehmen stellt seit 85 Jahren Holzfeuerungsanlagen her.

Wie ist es Ihnen seit Ihrem Abgang als Stadler-Chef ergangen?

Thomas Ahlburg: Grundsätzlich gut. Meine Tage sind zum einen weniger fremdbestimmt und nicht mehr so eng getaktet. Zum anderen habe ich bis Ende 2020 bei Stadler noch Sonderaufgaben wahrgenommen. Insofern ist keine Langeweile aufgekommen.

Welcher Natur waren diese Sonderaufgaben?

Es waren sehr spezifische Projekte, die wir in kleinen Teams abgearbeitet haben, teils unter Beizug einzelner Mitglieder der Konzernleitung.

Nun haben Sie von den Zügen zu Holzfeuerungsanlagen gewechselt. Warum?

Die Arbeit als Konzernchef von Stadler und jetzt neu als Verwaltungsrat von Schmid sind unterschiedliche Aufgaben. Aber die beiden Unternehmen haben einige Gemeinsamkeiten. Beide sind im Technologiesektor tätig, stellen anspruchsvolle und langlebige Produkte her. Beide haben einen starken Schweizer Heimmarkt, sind aber auch international aktiv. Und beide sind auf teils sehr preissensitiven Märkten tätig.

Das heisst, Sie können einen Grossteil Ihrer beruflichen Erfahrung von Stadler bei Schmid einbringen?

Genau. Das macht den Reiz aus. Ich kann meine technologische Kompetenz einbringen und möchte als Verwaltungsrat bei Bedarf Sparring Partner des operativen Managements sein. Grundsätzlich habe ich ein gutes Verständnis bei Themen wie Produktion oder Lieferkette und kann das internationale Geschäft einschätzen. Zusammen mit dem übrigen Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung ergibt dies bei Schmid eine spannende Kombination.

Welche Rezepte haben Sie gegen Preis- und Kostendruck?

Es gibt kein Pauschalrezept. Aber aus meiner Erfahrung heraus muss man sich vor allem anstrengen, die Produkte intelligent anzupassen, ohne Abstriche an der Qualität zu machen. Das ist sinnvoll, wenn Unternehmen in andere Märkte mit anderen Preisstrukturen gehen, wie sie die Schweiz hat.

Spielt bei Ihrem Entscheid für Schmid auch mit, dass das Unternehmen wie Stadler als Teil der Energiewende betrachtet werden kann im Sinne von: Weg von Ölheizungen und Dieselzügen, hin zu alternativen Energien?

Auch. Schmid bietet neben Holzfeuerungsanlagen auch Wärmepumpen an. Und ich kann mir vorstellen, dass Stadler auch zukünftig die Kompetenz für Dieselfahrzeuge aufweisen wird, aber die Kunden diese längerfristig immer weniger nachfragen.

Stadler hat erste Erfolge mit alternativen Antrieben wie Batterie und Brennstoffzelle. Was wird sich durchsetzen?

Ich kann Ihnen nur meine persönliche Einschätzung geben. Momentan ist es so: Die Batterie kann den Diesel auf nichtelektrifizierten Teilstrecken ersetzen, also auf kürzeren Abschnitten. Bei längeren Strecken ohne Oberleitung ist die Brennstoffzelle eine gute Alternative. Was sich längerfristig durchsetzen wird, steht noch in den Sternen.

Sie haben vorher die Technologie erwähnt. Welchen Stellenwert hat diese bei Schmid und generell in der Holzenergiebranche?

Holzfeuerungsanlagen sind, anders als man vermuten könnte, technologisch sehr herausfordernd. Sie müssen mit unterschiedlichem Holz, ob feucht oder trocken, zurechtkommen, und es gilt laufend anspruchsvollere Emissionswerte einzuhalten. Zudem muss man das ganze Leistungsspektrum von kleinen Anlagen für Einfamilienhäuser bis zu Grossanlagen abdecken. Schmid kann das und damit ist viel technisches Know-how mit verbunden.

Eine Holzfeuerungsanlage der Schmid AG Energy Solutions. Bild: PD

Womit beheizen Sie Ihr Haus in Kreuzlingen?

Unser Haus ist gut isoliert. Wir haben noch eine Ölheizung, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ersetzt wird. Sicher ist: eine neue Ölheizung wird es nicht geben, und wir werden uns das Sortiment von Schmid natürlich genau anschauen.

Wie ist es zum Kontakt zu Schmid gekommen?

Firmenchef Philipp Lüscher und ich sind beide im Vorstand der Thurgauer Industrie- und Handelskammer. Dort haben wir uns kennen und schätzen gelernt. Philipp Lüscher hat mich angesprochen, danach habe ich Gespräche mit der Inhaberfamilie Schmid und mit Verwaltungsratspräsident Hansjörg Rettenmund geführt. Und ich freue mich über diese neue Aufgabe.

Sie waren von 2006 bis 2010 schon einmal für ein KMU tätig, die MT Aerospace und dort unter anderem Leiter der Geschäftseinheit der Ariane-5-Trägerrakete. Inwieweit hilft diese KMU-Erfahrung bei Schmid?

Der Vorteil ist: Ich weiss, wie ein KMU funktioniert. KMU sind sehr pragmatisch und produktorientiert. Das kommt meinem Naturell nahe.

Bedeutet das Engagement bei Schmid, dass Sie längerfristig in der Ostschweiz bleiben?

Unabhängig davon bleiben wir hier sesshaft. Die Ostschweiz ist unsere Heimat, unsere Freunde leben hier. Zudem besitze ich inzwischen das Schweizer Bürgerrecht, und meine Frau ist sehr aktiv, sei es in Kreuzlingen oder in ihrem Musikgeschäft in Schaffhausen. Und unser Sohn ist hier beerdigt. Wir bleiben bei ihm.

Streben Sie auch eine neue operative Aufgabe an?

Erst einmal möchte ich mein Wissen und meine Kraft bei Schmid einbringen. Der Rest wird sich weisen. Aber ja, ich möchte wieder eine operative Aufgabe wahrnehmen, und zwar in der Schweiz, bevorzugt in der Ostschweiz. Eine Option ist es, als Unternehmer in einem industriellen KMU tätig zu werden. Die andere Option ist eine Managementaufgabe.

Ähnlich wie Sie es bei Stadler ausübten. Was können Sie über die Differenzen mit dem Verwaltungsrat sagen, die zu Ihrem Abgang als Stadler-Chef führten?

Ich habe mit Stadler vereinbart, dass wir keine Details nennen, und daran werde ich mich halten. Wichtig ist mir: Der Verwaltungsrat und ich haben den Entscheid gemeinsam getroffen, es war kein Steckerziehen, wie verschiedentlich kolportiert wurde.

Sie waren fünfeinhalb Jahre erfolgreich als Chef der Stadler Bussnang AG, des grössten Standorts. Als CEO haben Sie es nur gut zwei Jahre ausgehalten.

Zweifelsohne war die Führung der Stadler Bussnang AG einfacher, weil als Konzernchef das Umsetzen von «ein Raum, ein Chef» schwieriger war.

Inwieweit ist Ihr Verhältnis zu Stadler-Patron Peter Spuhler und dem Stadler-Verwaltungsrat nun entspannter?

Es war nie unentspannt. Ich habe nach wie vor Kontakt zu mehreren Verwaltungsratsmitgliedern und auch zu Peter Spuhler. Und ich habe weiterhin viel Herzblut für Stadler und schätze Spuhler und sein Team.

Das war einmal: Peter Spuhler (links) stellt Thomas Ahlburg als designierten Stadler-Chef vor. Thi My Lien Nguyen (Bussnang, 20. September 2017)

Vor Stadler haben Sie zwei Jahre für dessen Konkurrenten Bombardier gearbeitet. Soeben hat Alstom die Bombardier-Bahnsparte übernommen. Wie beurteilen Sie dieses Zusammengehen?

Grösse per se bietet keinen Vorteil. Es gilt nun, die unterschiedlichen Kulturen zu integrieren. Das ist eine Aufgabe und Herausforderung, die relativ viel Kraft kosten wird.

Ein Vorteil für Stadler?

Alstom und Bombardier werden bestimmt für eine gewisse Zeit stark mit sich selbst beschäftigt sein. Aber politisch wird es für den fusionierten Bahnkonzern in einigen Märkten leichter, seine Züge zu verkaufen.

Wo zum Beispiel?

In Frankreich, das für ausländische Anbieter ohnehin ein hartes Pflaster ist. Oder auch in Deutschland, wo der Konzern mit der Sicherung von Arbeitsplätzen argumentieren wird. Aber am Ende setzt sich immer jener durch, der zuverlässig liefert und gute Produkte baut.

Das gilt für Stadler genauso wie für Schmid.

Korrekt. Entsprechend werde ich meinen Beitrag bei Schmid Energy Solutions leisten.