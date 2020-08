«Es schützt gegen Coronaviren und andere Keime»: Firma am Bodensee entwickelt Desinfektionstuch aus Silberfaden Textilentwicklerin Dyntex aus Bregenz bringt ein Desinfektionstuch aus Silberfaden auf den Markt. «Das ist keine Alchemie, dafür viel Hightech», sagt Dyntex CEO Mathias Braun dazu. Stefan Borkert 29.08.2020, 05.00 Uhr

Dyntex-CEO Mathias Braun (links) bespricht sich mit Italien-Geschäftsführer Andrea Paghera. Bild: Otmar Heidegger

In der Fachwelt der Textilproduzenten ist die Firma Dyntex aus Bregenz ein Begriff. Zahlreiche Label setzen auf die Hightech-Textilien, die Dyntex am Bodensee entwickelt. Dazu gehören unter anderem auch ökologische Funktionstextilien.

Jetzt hat das Unternehmen auf die Covid-19-Pandemie reagiert und ein Desinfektionstuch herausgebracht, das uraltes Wissen und Hightech miteinander verbindet. Dyntex-Geschäftsführer Mathias Braun sagt:

«Das Virwent-Silbertuch schützt gegen Coronaviren und andere Keime.»

Die innovative Textile desinfiziere Oberflächen ohne Chemie mit einer Wirkung von 99,9 Prozent. Braun fügt als Bestätigung an: «Mehrere Labore, die Zertifikate sind auf unserer Website www.virwent.com einzusehen, und zuletzt das deutsche Labor Eurovir haben die Wirksamkeit auch für die Gruppe der Coronaviren bestätigt.»

Mathias Braun, CEO Dyntex GmbH Bregenz. Bild: PD

Braun greift in seine Hosentasche und fördert das Silbertüchlein hervor. Natürlich habe er das Tuch immer dabei. «Ich nütze es in meinem Alltag zum Beispiel, um Türklinken, den Einkaufswagen im Supermarkt oder den Haltegriff im Bus abzuwischen und damit zu desinfizieren.» Erfunden hat er das Tuch allerdings nicht selbst. «Das Silbertuch war in Japan und Südkorea bereits auf dem Markt und wird dort von vielen Menschen genützt. Beide Länder sind ja für ihre hohen hygienischen Standards bekannt.»

In den vergangenen Monaten der Coronakrise sei auch hierzulande Desinfektion im Alltag ein wichtiges Thema geworden. «Wir haben deshalb unser internationales Netzwerk genutzt, um den Garnhersteller aus Deutschland und die Weberei in Südkorea mit unserem Vertriebsnetzwerk in Europa zusammenzubringen», erklärt Braun. Silber war schon in grauer Vorzeit bekannt für seine desinfizierende Wirkung. Heiler und Alchemisten nutzten bereits dessen Wirkung. Braun betrachtet das Thema allerdings nüchtern. «Das ist keine Alchemie, dafür viel Hightech!» Dass Silber desinfiziert, sei tatsächlich lange bekannt und werde auch heute noch genutzt. «Es gibt beispielsweise silberbeschichtete Verbände in der Medizin.» Dyntex CEO Mathias Braun sagt:

«Das Geheimnis von Virwent liegt in der Herstellung des Garns.»

«Da wird ein hauchdünner Polyamidfaden von reinem Silber vollständig umhüllt.» Und zwar so, dass diese Silberschicht auch bei bis zu 150-maligem Waschen vollständig erhalten bleibe.

Zulassungsverfahren in der Schweiz läuft

Das Silbertuch. Bild: PD

Nun gilt es den Verkauf anzukurbeln. «Wir sind in Österreich und Deutschland mit grossen Partnern im Gespräch und rechnen damit, dass die Silbertücher bis zum Jahresende zum Beispiel in Supermärkten erhältlich sind.» In der Schweiz hingegen harzt die Markteinführung noch: «Für die Schweiz mussten wir in den vergangenen Wochen leider lernen, dass die Uhren etwas anders gehen», sagt Braun und fährt fort: «Dort haben wir gerade das Zulassungsverfahren eingeleitet. Wir gehen aber davon aus, dass wir ebenfalls in einigen Monaten am Markt erhältlich sind.»

Die Silbertücher richten sich an Endverbraucher. Aber bei Dyntex werden längst Überlegungen für eine breitere Nutzung des kostbaren Garns, auch bei Textil- und Kleiderherstellern, angestellt. «Wir arbeiten an weiteren Geweben aus silberbeschichtetem Garn.» Dafür gebe es viele Anwendungen. Braun nennt als Beispiel etwa die Innentaschen oder die Futterstoffe von Jacken und Mänteln. Grosse Modelabels hätten bereits Interesse gezeigt.