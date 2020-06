Interview Egnacher Softwareschmiede macht ernst in puncto Cybersicherheit und legt im Kampf gegen Google und Co. nach: Die Internetsuchmaschine Swisscows wird aufgerüstet Für ihre Internet-Suchmaschine hat die Swisscows AG einen weiteren Schutz gegen das Datensammeln installiert. Interview: Stefan Borkert 17.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Wiebe zeigt den Serverraum in der Schweiz. Der genaue Ort ist streng geheim. Bild: PD

Im oberthurgauischen Egnach hat die Softwareentwicklerin Hulbee AG ihren Sitz. Dort wird nicht nur an Künstlicher Intelligenz (KI) geforscht, sondern Gründer und Geschäftsführer Andreas Wiebe bietet den «Grossen» wie etwa Google mit der Hulbee-Tochter Swisscows die Stirn. Die Suchmaschine gibt es jetzt mit einer neuen Schutzfunktion, einem Virtuellen Privaten Netzwerk (VPN).

Datensammeln von Usern wird unmöglich

Anonymes Surfen

Kein Tracking

Kinderschutz

Weltweit nutzbar

Wieso braucht es überhaupt ein VPN im Homeoffice, wo doch die Firma des betreffenden Mitarbeiters sowieso nur durch ein VPN erreicht werden kann?

Andreas Wiebe: Ein VPN ist eine Schutzfunktion, die nicht nur für Unternehmen entwickelt wurde, sondern auch für Privatpersonen. Was den VPN-Einsatz im Unternehmen angeht, so sind meiner Erfahrung nach viele KMU während der Coronakrise gar nicht geschützt gewesen.

Wieso das?

Rund 64 Prozent der KMU betreiben Homeoffice praktisch ohne Schutz. Es liegt meistens daran, dass in den kleineren Unternehmen zuwenig IT-Verständnis vorhanden ist und sie sind sich der möglichen Gefahren nicht bewusst.

Der eigentliche Unterschied, oder Vorteil des VPN bei Swisscows ist?

VPN ist nicht gleich VPN, denn es gibt viele, ich möchte sagen, faule Eier darunter. Zu diesem Thema habe ich ein Beitrag in meinem Blog veröffentlicht: https://awiebe.org/vorsicht-kostenlose-vpn-dienste-verkaufen-ihre-daten/.

Ok, und in kurzen Worten?

Swisscows ist es eine Herzensangelegenheit, seine User zu schützen. Wir leben den Datenschutz. Leider gibt es aber viele Anbieter, die trotz allem die Daten der User verkaufen. Mit der neuen Ausrichtung von Swisscows VPN machen wir den ersten Schritt einer neuen Produktlinie. Das beginnt beim Plug-in-VPN und geht bis zu Hardware basierten VPNs für KMU. Wir schlagen damit auch ein neues Kapitel beim Thema Cybersicherheit auf.

Sie bieten Google und Co. die Stirn und behaupten, dass unsere Daten dort nicht sicher sind. Was wird denn den Grossen im Geschäft bezüglich ihres VPN Kopfzerbrechen bereiten?

Google und andere Unternehmen beobachten unser Verhalten und können mit einer ziemlich guten Trefferquote erraten, wer gerade am PC sitzt. Sie wissen, ob es eine Frau, ein Mann oder ein Kind ist, kennen das Alter und welche Interessen verfolgt werden. Swisscows VPN ist wie ein Regenschirm, der den User vor dem Daten-Unwetter im Internet schützt und völlig anonym macht, so bleibt der Nutzer unsichtbar. Google und Co. werden nur unsere IP-Adresse erfahren und nicht die des Users.

Kann ich dann auch Filme streamen, die in der Schweiz nicht verfügbar sind, aber zum Beispiel in Deutschland?

Nein, das geht nicht, denn wir treten mit einer Schweizer IP-Adresse auf. Alle unsere Server stehen in der Schweiz, damit sie unter anderem vor Zugriffen sicher sind.

Privat haben die meisten Leute ja schon ein Sicherheitsprogramm, sei es der Defender von Windows 10 oder andere Programme. Und auch für Apple gibt es Lösungen?

Da muss man aufpassen. Sicherheitsprogramme wie etwa Defender sind etwas ganz anderes als VPN. Bei diesen geht es in erster Linie um den Virenschutz. Bei einem VPN hingegen schützt man sich im Internet.

Der Torbrowser stellt eine geschützte Verbindung zum Darknet her. Geht das mit dem Swisscows VPN dann auch?

Nein. Hier haben wir es mit unterschiedlichen Vorgehensweisen zu tun. Tor ist das Darknet. Sobald Sie den Torbrowser nutzen, sind Sie ins Darknet eingetreten. Swisscows ist quasi ein Web-Schützer. Das sind zwei verschiedene Strategien.

Wie also werden Swisscows-User geschützt?

Wenn User über den Swisscows VPN surfen, dann sind diese nicht im Darknet und somit völlig geschützt. Wenn man die Mittel vom Darknet nutzt und ebenfalls in diese Bereiche eintaucht, dann ist man auch selbst schuld, wenn aus dem Darknet ein Virus oder anderer Cybermüll auf den eigenen Rechner geladen werden.

Sie sprechen auch von einem voll umfassenden Kinderschutz. Wie funktioniert das?

Swisscows zeigt keine Suchergebnisse zu Gewalt- und Pornografieseiten an. Das leistet die eingebaute Künstliche Intelligenz.

Sind auch Schulen an Sie herangetreten? Sie bieten ja auch Informationen für Eltern und Kinder im Umgang mit den digitalen Gefahren an?

Oh ja, aber nicht nur! Im Wesentlichen verdanken wir unser neues Produkt den Nutzern von Swisscows. Wir erhalten viele Vorschläge und Ideen. Viele Verbände und Unternehmen aber auch Schulen und Kindergärten sind bereits an uns herangetreten, ob wir für sie ein Gesamtpaket schnüren können. Über unsere Seite bieten wir kostenlos eine Broschüre zur digitalen Medienerziehung an. Diese würde ich allen Eltern wärmstens empfehlen.

Werden auch Fake News herausgefiltert?

Leider nicht. Das erfordert eine etwas andere Herangehensweise. Das Swisscows VPN hat die Aufgabe, den User vor Überwachung zu schützen.

Wie viel Geschwindigkeit frisst das VPN?

Da es sich um völlig separat aufgebaute Dienste handelt, die über getrennte Server laufen, gar keine.

Sie stehen im weltweiten Wettbewerb. Wie viele Menschen nutzen Swisscows mittlerweile?

Ja, Swisscows ist verfügbar in allen Ländern der Welt! Wir wissen nicht genau, wie viele Nutzer es sind. Anhand der Suchanfragen schätzen wir, dass es um die 25 Millionen pro Monat sind.

Sie forschen auch im Bereich KI. Hat die Coronakrise auch in Ihrer Softwareschmiede für Tempo bei der Entwicklung und Nachfrage gesorgt?

Absolut! In diesen Monaten haben wir uns völlig auf die Forschung und Entwicklung fokussiert und sind, wie man so schön sagt, über die Bücher gegangen. Sie können also bald viel Neues aus unserer Forschungsküche erwarten.