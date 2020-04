Firmenverkauf als emotionale Angelegenheit: «Es geht ums eigene Baby» Beim Verkauf eines Unternehmens geht es um mehr als um wirtschaftliche, finanzielle und strategische Aspekte. Es muss auch zwischenmenschlich passen, wie das Beispiel der Aerni AG in Waldkirch zeigt. Thomas Griesser Kym 23.04.2020, 05.00 Uhr

Haben den Kauf der Aerni AG unter Dach gebracht: (von links) Walter Eiselen und Mäggi Badalli von der Schweizer Nachfolge Experten AG sowie die beiden Jungunternehmer Jan Siegmund und Levin Schmid. Bild: Urs Bucher (Waldkirch, 11. März 2020)

Wer über Land fährt, begegnet ihnen zwangsläufig bei manchem Bauernhof: Silos mit der Aufschrift Aerni. Kenner der Landwirtschaft wissen: Herstellerin ist die Aerni AG in Waldkirch, ein Traditionsunternehmen mit 56 Mitarbeitenden, dessen Gründer Emil Aerni Mitte der 1960er-Jahre begann, in Käsereien Dampfkesselanlagen zu reparieren und später solche auch herzustellen. Da mancher Käserei auch eine Schweinemast angegliedert war, stieg Emil Aerni alsbald auch in die Fertigung von Fütterungsanlagen für die Tiere ein.

Heute sind die Dampfanlagen ein deutlich grösseres Geschäftsfeld, als es die Agrartechnik ist. Ein weiterer Pfeiler ist die CNC-Technik, in der das Unternehmen Präzisionsbauteile herstellt, unter anderem auch für den Schienenfahrzeugbauer Stadler. Über die vergangenen 20 Jahre hat Hansjörg Müller Aerni geleitet. Doch nun hat eine Ära begonnen: Müller hat seine Aktienmehrheit an zwei Jungunternehmer verkauft, und auch die anderen Aktionäre haben ihre Anteile übergeben.

Entscheid gegen Afrika und Start-up-Knochenarbeit

Die neuen Eigentümer und Lenker der Aerni AG heissen Jan Siegmund, 27-jährig, und Levin Schmid, 30. Ihre Karriere weist mehrere Parallelen auf: Beide haben an der gleichen Universität studiert und immer wieder in verschiedenen Firmen zusammengearbeitet, darunter in einer Unternehmensberatung am Zürichsee, wo sie sich der Digitalisierung in Grosskonzernen widmeten.

Dann trennten sich ihre Wege: Schmid gründete ein Start-up, das Futtermittel auf Insektenbasis herstellt, mit Sitz in Zürich, aber mit Produktion in Kenia und Nigeria. Vor gut einem halben Jahr dann stellte sich Schmid folgende Frage:

«Will ich in Afrika weitermachen? Oder will ich nochmals bei null anfangen und die Knochenarbeit eines weiteres Start-ups auf mich nehmen?»

Die Wahl fiel auf die dritte Option: Schmid und Siegmund spannten zusammen. Rasch war den beiden klar:

«Wir wollten ein gestandenes Maschinenbauunternehmen übernehmen.»

«In diesem Sektor gibt es viele solide Betriebe, die in den 1960er- oder 1970er-Jahren gegründet wurden und deren Eigentümer ihre Nachfolge lösen müssen», sagt Siegmund.

Erhebliche Vorarbeit geleistet

Um relativ rasch Erfolg zu haben, kontaktierten Schmid und Siegmund einen Makler, die Schweizer Nachfolge Experten AG. Diese war bereits von Müller mit der Suche nach einer Nachfolgelösung betraut und belieferte die beiden Kaufwilligen mit diversen Unterlagen über die Aerni AG.

Dadurch gewannen Schmid und Siegmund einen Einblick in das Geschäftsmodell und die Perspektiven des Unternehmens sowie in die finanzielle Dimension. Für diese Dokumentation hatten die angeheuerten Fachleute erhebliche Vorarbeit geleistet. Mäggi Badalli von der Geschäftsleitung der Schweizer Nachfolge Experten AG sagt:

«Vom Auftrag, ein Unternehmen in neue Hände zu geben, bis zum Abschluss der Transaktion vergeht in der Regel ein Jahr.»

Die Chemie zwischen Verkäufer und Käufer muss stimmen

Dabei geht es um weit mehr als um die Ermittlung nackter Zahlen, die Bewertung des Unternehmens usw., sondern auch um weiche Faktoren. Badallis Arbeitskollege Walter Eiselen, der das Aerni-Mandat betreut hat, sagt:

«Der Patron muss bereit sein, loszulassen. Das erfordert viel Feingefühl.»

Zumal auch die Chemie zwischen Verkäufer und Käufer stimmen muss. Mäggi Badalli weiss:

«Es geht ums eigene Baby. Über Jahre hat man es aufgebaut.»

Schmid bestätigt: «Als es zu unserem ersten Treffen mit Hansjörg Müller kam, zeigte sich: Das Zwischenmenschliche ist sehr wichtig. Im Gespräch ist dann das gegenseitige Vertrauen gewachsen.»

Die Mitarbeitenden als Quelle der Inspiration

Nicht nur die Zahlen und die Chemie müssen stimmen, sondern auch die Pläne der neuen Eigentümer. Das ist dem Verkäufer wichtig, und auch die Belegschaft will wissen, woran sie ist. Schmid und Siegmund haben klare Vorstellungen: «Wir wollen den Standort in Waldkirch mit allen Arbeitsplätzen, die Strategie und den familiären Teamgeist erhalten.» Zudem wolle man Aerni in die digitale Zukunft führen. Und, so Schmid:

«Wir fragen die Mitarbeitenden, was man anders oder besser machen könnte. Denn sie kennen das Unternehmen viel besser als wir.»

An Bord bleibt auch das Know-how Müllers, der im Verwaltungsrat wirken und Grosskunden betreuen wird.

Honorar auf Basis des bezahlten Preises

Vor wenigen Wochen hielt Müller seine Abschiedsrede vor der Belegschaft. Aus deren Kreis ist zu vernehmen, man habe den Verkauf an die beiden Jungen schon hinterfragt, sie aber gut aufgenommen. Badalli sagt, man habe zunächst 57 Anfragen für Aerni auf dem Tisch gehabt, aber relativ rasch exklusiv mit Schmid und Siegmund verhandelt. Und auch diese sagen: «Wir haben uns mehrere Firmen angeschaut, uns aber rasch für Aerni entschieden.»

Beim Preis lagen die Vorstellungen der Verkäufer und Käufer anfangs auseinander, doch habe sich das unter der Mediation der Schweizer Nachfolge Experten AG nach und nach eingependelt. Diese ist für ihre erfolgreiche Vermittlung mit einer Pauschale auf Basis des bezahlten Preises entlohnt worden. Und wie haben Schmid und Siegmund den Kauf finanziert?

«Mit eigenen Mitteln und einem Bankkredit.»