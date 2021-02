GAMESTOP Trading-Apps verleiten Kleinanleger zu Risiko: «Es fühlt sich an wie im Spielcasino» Trading-Apps wurden gerade während Corona populär. Per Smartphone probten diese Kleinanleger kürzlich den Aufstand gegen die grossen Hedgefonds. Das war für viele ein Erfolgserlebnis, sagt HSG-Professor Marc Arnold. Doch die Apps bergen Gefahren. Sie verleiten Kleinanleger dazu, grosse Risiken einzugehen. Kaspar Enz 11.02.2021, 05.00 Uhr

Auf Trading-Apps wie Robinhood wird die Börse zum Spielcasino. Bild: Getty

Über Trading-Apps probten Hunderte Kleinanleger Ende Januar den Aufstand: Sie trieben die Aktien des US-Videospielhändlers Gamestop in die Höhe. Dies, um Wall-Street-Firmen eins auswischen, die gegen die Aktie gewettet hatten. Solche Apps bieten Kleinanlegern zwar Zugang zum Börsenhandel. Doch sie verleiten Kleinanleger zu risikoreichen Trades. Das hat HSG-Professor Marc Arnold in einer Studie nachgewiesen.

Dass Aktien mal rauf und runter gehen, die einen gewinnen, die andern verlieren, ist nicht neu. Was ist neu an den Ereignissen um Gamestop?

Neu ist, dass sich Hobbytrader in diesem Ausmass über soziale Netzwerke zu gemeinsamen Aktionen koordinieren.

Die involvierten Kleinanleger handeln meist über Smartphone-Apps an der Börse mit. Ist das ein neues Phänomen?

Online-Trading gibt es schon länger. Seit Beginn der Pandemie hat diese Art des Tradings jedoch massiv zugenommen. Neu kommen viele dieser Smartphone-Apps auch wie Spiele daher: Man streicht über den Bildschirm und hat eine Aktie gekauft, bei Gewinnen regnet es in einer Animation Geld. Dabei messen die Anbieter, auf welche Nachrichten oder Animationen wir reagieren. Sie setzen dieses Wissen dann ein, um die Nutzer dazu zu verleiten, noch mehr zu handeln. Denn jedes Mal, wenn die Nutzer kaufen oder verkaufen, verdienen die Anbieter an Gebühren mit. Und schmälern damit den Gewinn der Anleger.

Wäre es für Laien-Anleger nicht besser, in ein ausgewogenes Paket zu investieren, und lieber mal eine Weile zu warten?

Anlegen kann in vielen Situationen sinnvoll sein. Die Anbieter animieren die Benutzer der Trading-Apps jedoch bewusst zum Trading, zu häufigen Transaktionen. Dabei gibt es keinen vernünftigen Grund für Kleinanleger, ins Trading einzusteigen. Sie fahren damit langfristig viel schlechter, als wenn Sie sich an eine vernünftige passive Anlagestrategie halten. Zudem verleiten die Anbieter der Trading-Apps zu risikoreichen Trades, und das ist gefährlich..

Marc Arnold,Institut für Accounting, Controlling und Auditing an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Warum?

Viele Nutzer dieser Apps haben nur ein oberflächliches Finanzwissen. Und die Trading-Apps sprechen bewusst Leute mit begrenztem Vermögen an. Da ist es besonders schwer zu verkraften, wenn risikoreiche Trades zu grossen Verlusten führen. In Krisen sind solche Verluste zudem wahrscheinlicher. Und so verlieren diese Anleger genau dann ihr Erspartes, wenn sie es am meisten bräuchten.

Vielleicht schlagen sie ja den Markt und machen mit dem richtigen Geschäft das grosse Geld.

Kaum. In den letzten 20 Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es sogar für professionelle Trader unglaublich schwer ist, den Markt langfristig zu schlagen. Auch weil die Kosten zu hoch sind, ist die Performance aktiver Fonds deshalb oft schlechter als versprochen. Viele Anleger haben sich deshalb den passiven Anlageprodukten zugewandt. Für Privatanleger im Online-Trading sieht es noch düsterer aus. Sie haben viel höhere Tradingkosten und weniger Informationen als professionelle Trader. Sie werden also langfristig deutlich schlechter fahren, als wenn sie einer vernünftigen passiven Anlagestrategie folgen.

Macht es dann überhaupt Sinn, dass Kleinanleger traden, wenn nicht einmal professionelle Trader den Markt schlagen?

Die momentane Entwicklung mit den Trading-Apps macht diesbezüglich keinen Sinn. Statt professionellen Anlegern in einem Fonds überlässt man das Traden den Laienanlegern, die noch viel weniger wissen. Und man knöpft ihnen auch noch vergleichsweise hohe Gebühren ab.

Muss man die Anleger schützen?

Es ist immer heikel, regulieren zu wollen. Gerade im Internet können Regeln einfach umgangen werden, und Regulierung kann auch unerwünschte Nebenwirkungen haben. Wichtiger wäre es, dass die Anleger gut und richtig informiert sind. Und die Kleinanleger sind oft unzureichend darüber informiert, was ihr Handeln in diesen Apps für Folgen hat.

Kleinanleger trieben die Kurse des US-Videospielhändlers Gamestop in die Höhe. Sie wollten damit gewissen Hedgefonds eins auswischen, die auf einen Sturz der Aktie wetteten. Bild: Keystone

Zum Beispiel?

Nur schon die Transparenz bezüglich Gebühren ist unzureichend. Bei einem einzelnen Trade kann man die direkten Gebühren meist erkennen. Aber wer wissen will, wie viel der Anbieter über längere Zeit verdient hat, muss das meist mühsam selber ausrechnen.

Was haben denn die Kleinanleger von diesen Apps?

Eigentlich ermöglichen diese Apps den direkten und recht kostengünstigen Zugang zu Geldanlagen. Oft sind sie aber dafür da, den Spieltrieb zu befriedigen und für Unterhaltung zu sorgen. Es fühlt sich an wie im Spielcasino, es wirkt alles lustig und fröhlich.

Aber da gibt es Regeln, die Spielsüchtige von Casinos fernhalten.

In Amerika wird tatsächlich diskutiert, ob Apps wie Robinhood ähnlich wie Casinos Spielsüchtige erkennen und deren Konten sperren sollen. Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Wer entscheidet denn, wer spielsüchtig ist?

Das Logo der Trading-App Robinhood Bild: Keystone

Corona hat die Trading Apps befeuert. Wird das Ende der Pandemie die Situation etwas abkühlen?

Ich glaube, viele werden dran bleiben, auch weil es an den Börsen in letzter Zeit so gut lief. Vielleicht traden sie etwas seltener, weil sie weniger Zeit zu Hause haben. Wenn ein Crash kommt wird dnn wohl vielen klar: So leicht verdientes Geld ist es doch nicht.

Muss man auch weiterhin mit gemeinsamen Aktionen von Kleinanlegern wie bei Gamestopp rechnen?

Ja. Für viele war es ein Erfolgserlebnis. Es ging ja nicht nur um den Profit. Man war als Kleinanleger Teil von etwas Grossem, hat zumindest für kurze Zeit die Hedgefonds in die Knie gezwungen. Das ist ein gutes Gefühl und motiviert sicherlich zu weiteren Aktionen.