LIEFERKETTEN Ostschweizer Holzbauer warten 20 Wochen auf Holzwerkstoffe - dabei wächst genug Holz in Schweizer Wäldern Nach Corona boomt die Wirtschaft in China und den USA. Hier werden Rohstoffe knapp. Bau und Industrie klagen über Preissteigerungen und Engpässe. Auf manche Holzwerkstoffe warten Ostschweizer Holzbauer mehr als 20 Wochen. Kaspar Enz 27.05.2021, 05.00 Uhr

Auch Schweizer Bauunternehmen starten mit mehr Aufträgen ins neue Jahr. Doch Engpässe und Preissteigerungen bei Rohstoffen wie Stahl oder Holz trüben das Bild. Bild: Sandra Ardizzone

«Gerade jetzt haben wir ein Projekt, wo wir Küchengeräte brauchen», sagt Roman Süess. Er ist Geschäftsleiter der B+L Schlauri AG in Ermatingen, das Unternehmen baut Inneneinrichtungen, speziell für Läden und Restaurants. Doch die Lieferung verzögert sich immer wieder. Das gilt auch fürs Holz. «Wir müssen anfangen, früher zu bestellen», sagt Süess. «Oder Alternativen offen halten». Und wenn das Holz kommt, kostet es deutlich mehr als was man den Kunden vor Monaten offerierte. «Je nach Material kann man das verkraften», sagt Süess. Es schmälert aber die Marge.

Zu wenig Container für den Transport

Und nach jahrelangem Preiskampf sind die Margen schon tief, sagt Peter Steiger von der Steiger Schreinerei in Friltschen. Er selbst hat eine Nische gefunden: Das kleine Unternehmen hat sich auf Detailarbeiten in Jugendstilhäusern und an Möbeln spezialisiert. «Hier ist Wissen und Handwerk gefragt», sagt er.

Die Preisanstiege beim Material kann er verkraften, das Problem ist die Verfügbarkeit. So benötigt er für spezielle Innenausbauten Holzwerkstoffe, die weit importiert werden müssen. «Es gibt kaum Container für den Transport. Das hat sie massiv verteuert.» Für Steiger heisst das: Er muss jetzt schon weit im Voraus abklären, ob er die Platten bekommt. Gewohnt war sich die Branche etwas anderes. «Bei manchen Lieferanten konnte man bis sechs Uhr Abends bestellen, am nächsten Tag kam der Lastwagen.»

Lieferanten pflegen

Katharina Lehmann, Blumer Lehmann AG, Gossau Bild: Beat Belser

Das ist auch für Katharina Lehmann, Inhaberin der Gossauer Blumer Lehmann AG, neu. «Ein Lieferengpass stand nicht auf der Liste der vorstellbaren Risiken», sagt sie. «Und jetzt kann der Einkäufer nicht einschlafen, weil er nicht weiss, wo das Material für unsere Projekte herkommen soll.» Das Holzbauunternehmen produziert vieles vor, was es auf den Baustellen braucht. «Wir können erst anfangen zu fertigen, wenn wir alles haben.» Immerhin: Was man bis August benötige, habe Blumer Lehmann auf sicher, sagt sie. Dabei helfe dem Unternehmen die eigene Sägerei.

«Und wir haben gute Beziehungen zu unseren Lieferanten. Das hilft uns.»

Doch die Beziehungen zu Lieferanten zu pflegen, ist aufwändig. «Heute brauche ich zwei Stunden am Tag, um Lieferfristen und Preise abzuklären», sagt Roman Vollenweider. Er leitet die Holzbauabteilung der Güttinger Fritschi Griesemer AG. Vor allem Konstruktionsplatten fehlen. «Bei manchen ist die Lieferfrist heute über 20 Wochen.» Früher ging es einige Tage. Auch mit den Kunden muss man das Gespräch suchen.

«Wenn wir für die Preise, die wir vor Monaten offerierten, bauen, legen wir deutlich drauf.»

Immerhin: Viele Bauherren zeigten sich kulant. Und noch hat Fritschi Griesemer genug Holz. «Wir hatten Anfang Jahr etwas Lager aufgebaut, das hilft uns jetzt», sagt Vollenweider. Aber nicht alle in der Branche hätten genug Platz dafür, sagt Vollenweider, Präsident von Holzbau Thurgau. «Es gibt bereits Unternehmen, die Kurzarbeit anmelden mussten, weil sie kein Holz haben.»

Boom in China und den USA

Das Holz, das diese Ostschweizer KMU so dringend brauchen, geht nach Übersee. China boomt, nachdem es als erstes aus der Coronakrise heraus gekommen ist. In den USA bauen viele ihr Heim um oder sie fliehen aus den teuren Städten ins günstigere Umland, wo sie mit Holz bauen. Hinzu kommen Infrastrukturprojekte unter milliardenschweren Investitionsprogrammen. Und aus Kanada, dem grössten Holzlieferanten der Welt, kommt zu wenig. «Der Borkenkäfer vernichtet in British Columbia ganze Wälder», sagt Michael Meuter, Sprecher des Dachverbands der Holzwirtschaft Lignum. Hinzu kommen die Zollstreitigkeiten, die Präsident Trump angeheizt hatte.

«Die USA und China wirken wie Staubsauger, die den europäischen Markt leersaugen.»

Den Markt, auf dem die Schweizer Bauwirtschaft üblicherweise gegen 70 Prozent des benötigten Holzes einkauft. Nun ist dort kaum noch etwas zu holen.

Engpässe in allen Branchen

Über Lieferengpässe und Preissteigerungen klagt aber nicht nur die Holzbranche. Auf dem Bau und in der Industrie fehlt es derzeit an allen Enden. Das merkt auch das St.Galler Gebäudetechnologieunternehmen Hälg. «Preissteigerungen gibt es bei Stahlrohren und Formteilen, die wir für Heizungen, Lüftungskanäle und im Sanitärbereich brauchen», sagt CEO Roger Baumer. «Engpässe gibt es bei allem, was einen Halbleiter oder Chip drin hat. Also alle Motoren in Pumpen und Antrieben.»

Roger Baumer, CEO, Hälg Bild: PD

Ganz unerwartet kam es nicht, sagt Baumer. «Als Corona hier ankam, haben wir uns überlegt, wie man Lieferproblemen begegnen könnte. Wir haben aber nicht gedacht, dass das jetzt noch kommt.» Hälg setze auf gute Beziehungen zu Lieferanten. Das habe sich ausgezahlt. Noch könne man alle Aufträge rechtzeitig ausführen. «Die höheren Preise fliessen in unsere Offerten ein. Da kann es dann sein, dass wir einen Auftrag nicht erhalten.»

Entspannung schon im Herbst?

Wie lange diese Situation anhält ist offen. «Während Corona sind manche Sägewerke Monatelang Still gestanden, die Lager sind leer», sagt Roman Vollenweider. Bis im Sommer hofft er, dass sie wieder etwas Puffer aufgebaut haben. Die Preise würden aber sicherlich hoch bleiben.

«Wahrscheinlich haben viele überreagiert, was den Markt derzeit noch anheizt», sagt Katharina Lehmann. Bis im Herbst hofft sie, dass sich die Lage beruhigt. «Aber das wäre Kaffeesatzlesen.» Etwas Gutes könnte aus der Situation aber entstehen, hofft sie. «Die Schweizer Wälder sind unternutzt.»

Schweizer Wälder unternutzt

Tatsächlich: Laut dem Branchenverband Lignum wachsen im Schweizer Wald jedes Jahr etwa zehn Millionen Kubikmeter Holz nach. Nachhaltig nutzen liessen sich etwa acht Millionen Kubikmeter. «Genutzt werden davon meist weniger als fünf Millionen», sagt Michael Meuter. Importholz war lange Zeit zu günstig. Investitionen in die Verarbeitung lohnten sich nicht. «Jetzt wäre Schweizer Holz konkurrenzfähig», sagt er. «Doch so schnell lassen sich die Kapazitäten leider nicht ausbauen.»