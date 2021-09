Renergon macht aus Misthaufen Kraftwerke

ERNEUERBARE ENERGIE Die Thurgauer Renergon AG macht aus Misthaufen Kraftwerke – und zwar weltweit Für Karl-Heinz Restle sind Grünabfälle Rohstoffe. Seine Renergon baut Biogasanlagen in aller Welt - und sie ist auf Wachstumskurs. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Die Biogasanlage der Renergon in Tägerwilen ist seit gut einem Jahr in Betrieb. Sie liefert Biogas ins Gasnetz der Technischen Betriebe Kreuzlingen Bild: Tobias Garcia

Auf dem Platz vor der Biogasanlage im Tägermoos zwischen Kreuzlingen und Tägerwilen dampft der Mist. Weiter hinten schafft ein Bagger Platz dafür. Er räumt vergorenes Material aus einer von fünf Kammern. Sie ähneln Garagen, in denen es Platz für einen Lastwagen hätte. Was der Bagger vorher ausräumte türmt sich nun unter dem Dach. «Hier bleibt es eine Weile», sagt Daniel Hepfer, COO der Renergon AG. Bevor der Haufen in die Kompostanlage daneben gebracht wird, soll noch Flüssigkeit abfliessen. «Die können wir gut gebrauchen», sagt Hepfer.

Flüssige Gülle beschleunigt den Prozess

Sie wird wieder Teil des «Perkolats», einer Art Anzünder für den Prozess, der in den fünf Garagen abläuft: Mikroben und Bakterien zersetzen die Rüstreste der Haushalte umliegender Gemeinden, die Grünabfälle von Gärtnereien oder den Pferdemist aus Ställen. Dabei entsteht Gas. «Der Prozess würde sowieso stattfinden», sagt Hepfer. «Aber mit dem Perkolat, einer Art dünnflüssiger Gülle, geht es schneller.» 21 Tage lang bleiben die Abfälle in der Garage. Dann werden sie in der Kompostieranlage zu einem Dünger, den die Bäuerinnen und Gärtner wieder ausbringen können. Das Gas wird aufbereitet und fliesst ins Gasnetz der Technischen Betriebe Kreuzlingen und wärmt die Haushalte hinter den Grüntonnen. Ein Kreislauf eben, Werte aus Abfall, so lautet das Motto der Renergon AG.

Ein Bagger lädt die vergorene Biomasse aus der Fermentiergarage. Bild: Tobias Garcia

Abfall gibt es nicht

Auch wenn, «Abfall sollte man das eigentlich nicht nennen», sagt Karl-Heinz Restle. Pferdedung, Speisereste oder Grüngut aus dem Garten, «alles wichtige Rohstoffe», sagt er. Deshalb hat er 2010 die Renergon gegründet. Er war auf das Verfahren der Feststoffvergärung gestossen. Die habe viele Vorteile gegenüber der Flüssigvergärung, mit der vor allem in der Landwirtschaft Biogasanlagen betrieben werden. «Für Bioabfälle, die bereits flüssig sind, ist das ein sinnvolles Verfahren», sagt Restle. «Aber wir können viel mehr verschiedene Stoffe vergären.»

Gegen 400'000 Tonnen Abfälle aus Biomasse fallen im Thurgau jedes Jahr an, schätzt das 2013 verfasste Biomassekonzept des Kantons. Und empfiehlt, diese separat zu sammeln und wenn möglich energetisch zu nutzen. Ein grosses Potenzial, glaubt Restle. Nicht nur könne man so grosse Mengen fossiler Brennstoffe ersetzen. «Es gibt auch guten Dünger», besser als die Ausbringung von Mist auf den Feldern. Gerade dort gehe es zu lange, bis das Material wirklich zersetzt sei. «Gase entsteht trotzdem - und die entweichen ungenutzt in die Luft.»

Einsprachen bremsen Projekte

Doch es ist noch ein weiter Weg dorthin. Mit Tägerwilen ging vor gut einem Jahr die zweite seiner Anlagen im Thurgau in Betrieb. Demnächst soll eine etwas kleinere Anlage in Steinach in Betrieb gehen. Weitere Projekte sind im Gange, sagt Restle. «Doch oft halten Einsprachen und komplizierte Verfahren die Projekte auf.» Manche schon seit zehn Jahren. Auch in Tägerwilen dauerte es: Schon 2007 entschied sich die Gemeinde für eine Biogasanlage.

Karl-Heinz Restle, Gründer der Renergon AG. Bild: Andrea Stalder

Doch Restle geht deswegen die Arbeit nicht aus. Er schaut über die Grenzen. Fünf seiner Anlagen stehen in Deutschland. Es gibt Projekte in der Türkei, in Italien, in China und Indien. Dort könnte die Technologie noch viel mehr bewirken, sagt Restle. «In Indien wird nach der Ernte jeweils Reisstroh in riesigen Mengen einfach verbrannt.» So würden nicht nur viel Treibhausgase freigesetzt, «die Luft ist in dieser Zeit oft kaum einzuatmen». Biogasanlagen könnten hier nicht nur Energie und bessere Dünger in die Dörfer bringen, sondern auch die Gesundheit verbessern.

Ähnliches Potenzial erhofft er sich von einem Projekt, an dem die Renergon mit mehreren Partnern in Indonesien beteiligt ist:

«Aus der Palmölernte bleiben Rückstände, die vergärt werden können.»

Die Dünger machen den Urwaldboden länger nutzbar und können so Rodungen verhindern.

In der Kompostanlage wird aus dem vergorenen Material Dünger. Bild: Tobias Garcia

Aus Indien hat Restle auch etwas mitgebracht, das auch hier einsetzbar ist. «Ein neuartiges und günstigeres Verfahren, um Rohbiogas aufzubereiten», sagt er: Also das CO 2 , das bei der Vergärung entsteht, vom Methan zu trennen. Denn auch CO 2 ist ein Rohstoff, den man beispielsweise in der Lebensmittelindustrie oder in Treibhäusern benötigt.

Investor aus der alten Heimat

Projekte hat er also genug. Und den Einstieg eines neuen Investors im Sommer, die deutsche Weber Greentech AG. Die Familie Weber ist hauptsächlich in der Autoindustrie tätig, wolle aber helfen, alternative Kraftstoffe voranzubringen. Das hat bereits einen Wachstumsschub ausgelöst. Vor wenigen Wochen hat die Renergon, bisher nur in Lengwil beheimatet, zusätzliche Büros in Arbon bezogen.

«Bis Ende kommenden Jahres wollen wir die Mitarbeitendenzahl von 20 auf 60 erhöhen.»

Die Weber Greentech kommt aus Markdorf, etwas abseits des Bodensees. Von hier kam auch Restle. In den 1980er-Jahren gründete er im Thurgau ein Medizinaltechnikunternehmen. «Alternative Energien haben mich schon als Student fasziniert. Aber Jobs gabs damit nicht», sagt er. Erst mit der Renergon konnte er den alten Traum verwirklichen. So bleibt er dabei, «auch wenn ich alt genug wäre, um in Pension zu gehen». Aber das Biogas ist nicht nur ein Bubentraum. «Ich habe sieben Enkel. Ich will nicht, dass sie sagen können, ich sei einer von denen, die nichts gegen den Klimawandel getan haben.»