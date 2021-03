Ergebnis Herisauer Technologiekonzern Huber+Suhner kommt allmählich wieder in die Gänge – nach dem Einbruch sollte sich das Geschäft wieder peu à peu erholen Nach einem schlechten ersten Semester 2020 und einer Aufholjagd im zweiten hat Huber+Suhner den Schaden im Gesamtjahr in Grenzen gehalten. Der Konzern spricht von einem guten Start ins 2021. Thomas Griesser Kym 09.03.2021, 07.52 Uhr

Produktion bei Huber+Suhner in Herisau, einem der beiden Hauptsitze neben Pfäffikon ZH. Bild: Ralph Ribi

Am Schluss hat es doch noch gereicht: Wie im Januar 2021 angekündigt, hat der Technologiekonzern Huber+Suhner im Jahr davor die operative Marge noch ins Zielband von 8 bis 10 Prozent des Umsatzes gehievt, konkret auf 8,3 Prozent. Das ist zwar weniger als 2019 (9,7 Prozent), aber eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Semester (6,7 Prozent).

In diesem war der Hersteller von Kabeln, Steckern und Antennen für die elektrische und optische Verbindungstechnik massiv gebremst worden, vor allem, weil wegen der Pandemie der Ausbau der Mobilfunknetze erlahmte und sich die Inbetriebsetzung neuen Rollmaterials auf der Schiene verzögerte, was wiederum die Vergabe von Aufträgen bremste.

Verhaltene Zuversicht für 2021

Im zweiten Semester hat sich die Situation in diesen Märkten entspannt. Zudem hat sich das Geschäft mit Rechenzentren belebt, Huber+Suhner profitierte im Markt für Zugangsnetze von der Akquisition der deutschen BKtel Ende 2019 und machte gute Geschäfte mit Herstellern von Elektrofahrzeugen.

Insgesamt schloss das Jahr 2020 mit Rückgängen des Auftragseingangs, des Umsatzes und der Ergebnisse ab (siehe Tabelle). Für 2021 rechnet Huber+Suhner nach einem als gut beschriebenen Start mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer operativen Marge erneut innerhalb des Zielbands von 8 bis 10 Prozent.

Erholung zwischen zügig und schleppend

Allerdings dürften sich die Geschäfte weiterhin uneinheitlich entwickeln. So rechnet das Unternehmen in einigen Teilmärkten mit einer zügigen Erholung, während dies in anderen schrittweise über mehrere Jahre erfolgen dürfte. Als zukunftsträchtige Geschäftsfelder für seine Produkte nennt der Konzern Elektromobilität sowie Sicherheit und Kommunikation, wodurch die Datenmengen weiterhin stark wachsen dürften.

Huber+Suhner-Chef Urs Ryffel. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Generalversammlung, die lediglich virtuell stattfinden wird, schlägt der Verwaltungsrat eine Dividende von 1.30 Franken nach 1.60 Franken im Vorjahr vor. Huber+Suhner weist darauf hin, man habe trotz vorübergehender pandemiebedingter Standortschliessungen und Transportbeschränkungen sowohl die Beschaffung als auch die Lieferverpflichtungen gegenüber den Kunden erfüllen können. Dies weil das weltweite Produktions- und Lieferantennetzwerk funktioniert habe.

Höhere Forschungsausgaben, weniger Mitarbeitende

Kein Wort verliert der von CEO Urs Ryffel geleitete Konzern in der Mitteilung mehr über den Hackerangriff von Mitte Dezember 2020. Dieser hatte Huber+Suhner gezwungen, die IT-Systeme und die Produktion weltweit herunterzufahren, und die Behebung des Schadens beanspruchte mehrere Arbeitstage.

Als Investition in die Zukunft sieht Huber+Suhner die signifikante Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 13 Prozent auf 47,5 Millionen Franken. Reduziert hat das Unternehmen dagegen die Zahl der festangestellten Mitarbeitenden. Diese nahm innert Jahresfrist um 8,6 Prozent auf weltweit 4410 ab. In der Schweiz an den beiden Standorten Herisau und Pfäffikon ZH betrug der Rückgang 2,5 Prozent auf 1225.