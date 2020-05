Erfolg und Misserfolg liegen nahe beisammen: Stadler hat in den vergangenen Jahren mehrere Rochaden in der Konzernleitung vollzogen - manche freiwillig, manche unfreiwillig

Peter Spuhler ist zurück als Chef von Stadler – wegen Meinungsverschiedenheiten ist CEO Thomas Ahlburg nicht mehr im Amt

Inmitten hektischer Zeiten muss der Schienenfahrzeugbauer Stadler auf Chefsuche. Nach dem Abgang von Thomas Ahlburg springt Peter Spuhler in die Bresche und bürdet sich neben seinen Aufgaben als Verwaltungsratspräsident und Ankeraktionär vorübergehend zusätzliche Arbeit auf. Und dies just, während Stadler in der Coronapandemie und wegen des Hackerangriffs tüchtig gefordert ist.