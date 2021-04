Erfindung Was im Homeoffice wirklich fehlt – St.Galler Startup erfindet eine App zum Kaffeetreff Das St.Galler Startup Talent Maps hat eine Möglichkeit entwickelt für Gespräche an einer virtuellen Kaffeemaschine im Homeoffice. Stefan Borkert 13.04.2021, 05.00 Uhr

Die Erfinder von CoffeeCall (v.l.): Tom Suter, Julian Querido, Remo Bärlocher, Lucia Burtscher und Dario Andreoli. Bild: PD

Einfach an der Kaffeemaschine stehen, auf den Kaffee warten und ein bisschen mit Kollegen plaudern: Das fehlt Mitarbeitenden im Homeoffice. Eine willkürliche Umfrage dieser Zeitung bei Angestellten im Homeoffice ergab genau dieses Ergebnis. «Mir fehlen die spontanen Kaffeepausen zwischendurch», hiess es fast unisono als Antwort auf die Frage, was am Homeoffice mit am meisten störe.

Um wenigstens virtuell diese Lücke zu schliessen, haben sich vier Männer und eine Frau zusammengetan und eine App für Kaffeepausen entwickelt. Seit kurzem ist so CoffeeCall des St.Galler Start-ups Talent Maps AG auf dem Markt. Das Spin-off des Softwareunternehmens Haufe-Umantis ist Ende Juni vergangenen Jahres gegründet worden. Die App CoffeeCall ist eine Telefon- und Video-App, die zwei Personen innerhalb desselben Unternehmens für eine schnelle, virtuelle zehnminütige Kaffeepause verbindet.

Zwischenmenschliche Aspekte werden vermisst

Kaffeeautomaten sind im normalen Büroalltag Treffpunkte für einen kurzen Austausch. Thomas Sam

«Seit das Coronavirus unseren Alltag auf den Kopf gestellt hat, fragt sich jeder, wie das neue Normal aussieht. 70 Prozent der Arbeitnehmenden, welche die zwischenmenschlichen Aspekte der Büroarbeit vermissen, bekommen nicht die Unterstützung, die sie brauchen», sagt Mitgründer Tom Suter. Und: Zoom-Meetings beispielsweise böten zwar Interaktion, aber keine soziale Unterstützung. «Mit der CoffeeCall-App erhalten Menschen im Homeoffice jetzt diese soziale Unterstützung. Unser Ziel ist es, das Leben von Millionen von Remote-Arbeitern zu verbessern.» Die App helfe Menschen, glücklicher, gesünder und produktiver zu sein, ergänzt Lucia Burtscher, die Frau im Gründerteam. Folgt auf CoffeeCall nun bald das Pendant für Raucher, etwa die ZigiCall-App? Eher nicht. Lucia Burtscher sagt, falls ein Produkt folge, dann eher ein SmoothieCall oder vielleicht ein Sports­Call, denn sie wollten ja gerade die psychische und physische Gesundheit von Arbeitskräften verbessern. Und nein, die Idee sei nicht in einer Kaffeepause entstanden.

Vielmehr war CoffeeCall zunächst ein kleiner Teil des Projekts Talent Maps. Dahinter steht die Idee, eine digitale Landkarte, eine Art Google Maps für Unternehmen zu entwickeln, die je nach Interesse, Detaillierungsgrad und Ebene verschiedene Informationen für alle im Unternehmen anzeigt.

Lucia Burtscher, Mitgründerin der Talent Maps AG, St.Gallen PD

«Ein ganz kleines Feature in dieser Talent Maps war die Möglichkeit, einen Coffee-Chat mit einer anderen Person durch Knopfdruck zu initiieren. Als wir dies quasi nebenbei vorgestellt haben, wurden alle ganz aufgeregt und äusserten, wie gern sie genau so ein Feature in ihrem Arbeitsleben hätten»

sagt Lucia Burtscher. «Da wussten wir, dass wir tiefer eintauchen müssen. Und so ist CoffeeCall entstanden.» Seit Januar wurde mit Hochdruck an der App gearbeitet. Und nun kann man sie seit einem Monat auf das Smartphone laden. Das haben bereits 1000 Nutzer getan.

Gegen den Sammelwahn von Daten

Mit der App kann jede Person gratis eine private Gruppe mit bis zu 20 Personen anlegen. Will man mehr, dann braucht es ab dem 10001 Coffee-Call die kostenpflichtige Businessversion. Ob mehr Frauen oder Männer die App nutzen, kann Burtscher nicht sagen. Man halte sich an die Europäische Datenschutzverordnung. Deshalb würden solche Informationen nicht abgefragt. Ausserdem würden keine Gespräche ausgewertet. «Wir wollen ein Gegenmodell zum heute üblichen Datensammelwahn sein.»

Sie fährt fort, dass man anfänglich hätte meinen können, dass sich vor allem das Management oder die Personalführung eines Unternehmens für CoffeeCall interessiert. Die App beeinflusse ja die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden positiv. «Doch wir wurden eines Besseren belehrt. Mitarbeitende selbst registrieren sich bei uns, um unser Tool in ihrem Unternehmen zu starten, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen.»

Die App sei in allen Ländern der Erde erhältlich, aber die Downloads kämen zu einem grossen Teil aus der Schweiz, aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Österreich. Die Zeit der digitalen Kaffeepause ist auf zehn Minuten beschränkt. Warum gerade zehn Minuten? Burtscher:

«Bei unserer Idee haben wir versucht, die zufällige Begegnung an der Bürokaffeemaschine in die digitale Welt zu transferieren.»

Das habe aber Aspekte, die mit dem echten Aufeinandertreffen nicht mithalten könnten. Also zum Beispiel, dass man sein Gegenüber nicht mit allen Sinnen wahrnehmen könne. «Deshalb war es uns umso wichtiger, mit den digitalen Möglichkeiten andere Mehrwerte zu bieten, wie etwa die Vernetzung des gesamten Unternehmens.» So könne man auch einen Mitarbeitenden aus einem fernen Land an der Kaffeemaschine treffen.

Eine App für den Kaffeetreff in der Firma. Es gibt sie in verschiedenen Sprachen. Bild: PD

Laut Feedbacks finden 80 Prozent der Kunden zehn Minuten super, sagt Burtscher. Aber sie hätten schon ab und an gehört, dass in einer «Family and Friends»-Gruppe die Gespräche mit der Schwiegermutter besser kürzer sein sollten. «Wir experimentieren noch weiter, welches die ideale Zeitdauer ist.» Theoretisch sei es möglich, dass man unbegrenzt viele Kaffeetreffen vereinbaren könne. Aber Befragungen hätten ergeben, dass die App durchschnittlich zweimal am Tag genutzt werde.

Chef kann nicht kontrollieren

Kann der Chef bei der Businessfunktion die virtuellen Kaffeepausen kontrollieren? «Überhaupt nicht», sagt Burtscher. Es gebe schliesslich andere, bessere Möglichkeiten zu sehen, ob Mitarbeitende gut performen. Sie zeigt sich überzeugt, dass die App mit dem Ende der Pandemie nicht sterben werde. Corona gebe der Idee Auftrieb. Aber das dezentrale, flexible Arbeiten, das Arbeiten von zu Hause aus, werde ein Bestandteil der modernen Arbeitsformen bleiben. «Und wir werden diese kleine, aber wichtige Lücke der informellen Gespräche mit den Arbeitsgspänli schliessen.»