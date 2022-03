Auch die Ostschweiz hängt am russischen Gashahn

ERDGAS Die Ostschweiz hängt stark am russischen Gashahn – weshalb trotz des Kriegs vorläufig keine Engpässe und höheren Preise drohen Die schweizerische Gasversorgung ist ein Teil des europäischen Gasnetzes. Und so ist auch die Schweiz von russischem Gas abhängig. Doch die Gasindustrie will vermehrt auch erneuerbar gewonnenes Gas in die Netze speisen. Stimmen und Einschätzungen zu den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Durch die Ostschweizer Gasleitungen fliesst viel russisches Gas. Bild: Urs Jaudas / KEYSTONE

Knapp 37 Terawattstunden Gas importierte die Schweiz 2020. Davon kam knapp die Hälfte aus Russland, 2019 war es sogar etwas mehr. Direkt Einfluss darauf, woher das importierte Gas kommt, hat die Schweiz allerdings nicht. «Die Schweizer Energieversorger kaufen das Erdgas auf den europäischen Gasmärkten», sagt Martin Hegglin, Sprecher des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie. Je nach Markt sei die Herkunft unterschiedlich, sagt er. «In Deutschland ist der Anteil an russischem Gas höher, kauft man in den Niederlanden oder Frankreich ist weniger russisches Gas dabei.»

Ostschweizer Gas wird hauptsächlich in Deutschland gekauft

So dürfte in Ostschweizer Gasleitungen vergleichsweise viel russisches Gas fliessen. Wie viel es genau ist, lässt sich nicht sagen. Anders als im Strommarkt gibt es für Gas noch keine verlässlichen Herkunftsnachweise. Zuständig für den Einkauf für die meisten Ostschweizer Gasversorger ist die Open Energy Plattform. «Sie kauft das Gas grösstenteils in Deutschland», sagt Peter Wieland, Geschäftsführer von ThurPlus, die die Region Frauenfeld mit Gas beliefert. «Dort ist der Anteil des russischen Gases etwa 55 Prozent.»

Peter Wieland, Geschäftsleiter der Thurplus. Bild: Andrea Stalder

Was das für die Ostschweizerinnen und Ostschweizer bedeutet, die mit Gas heizen und kochen, werde sich im weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine noch weisen, meint Wieland. Am Markt seien die Preise wieder auf einem Höchststand, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr stark gestiegen seien. Eine Tariferhöhung stellt er doch noch nicht in Aussicht. «Wir kaufen das Gas jeweils drei Jahre im Voraus.»

Schweiz gut ins Gasnetz integriert

Doch was geschieht, wenn die Gaslieferungen aus Russland eingestellt werden? Bis jetzt ist das Gas noch von den Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland ausgenommen. Denn Europa ist ebenso auf russisches Gas angewiesen wie Russland auf die Einnahmen aus dem Gasexport. Trotzdem dürfte die Gasversorgung in der Schweiz nicht gleich zusammenbrechen – jedenfalls nicht sofort. «In Deutschland lagern gewöhnlich Gasvorräte für drei Monate», sagt Wieland.

«Allerdings gehört das grösste Lager der russischen Gazprom.»

Die Schweiz selbst verfüge jedoch über keine grösseren Lagerkapazitäten.

Hoffnungsträger Flüssiggas

VSG-Sprecher Hegglin macht sich trotzdem wenig Sorgen um die Gasversorgung. «Wir sind gut ins europäische Gasnetz integriert», sagt er. Das Gas kann sowohl von Norden wie von Süden durch das Land fliessen. Ausserdem sei die EU bemüht, ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Der grosse Hoffnungsträger ist Flüssiggas, sogenanntes LNG. «Das Volumen des Gases wird auf einen Sechstel komprimiert. So kann es leichter per Schiff transportiert werden», sagt Hegglin. So könnte Europa auf Gas aus den USA, aus Katar oder gar Australien ausweichen.

Über 40 LNG-Terminals verfügt die EU bereits, also über Häfen, an denen Flüssiggas ins Netz gespeist werden kann. Vor wenigen Tagen kündigte der deutsche Kanzler Olaf Scholz den Bau zweier weiterer Terminals für Deutschland an. «Flüssiggas macht heute schon rund einen Viertel des Gases im europäischen Netz aus», sagt Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der St.Galler Stadtwerke. Die EU plant, diesen Anteil in den nächsten Monaten zu verdoppeln. Was hilft: Der Winter neigt sich dem Ende zu.

Biogas aus der Region

Eine andere Möglichkeit, die Abhängigkeit von russischem Gas zu senken, wäre Biogas. Dieses spielt heute allerdings im Gasmarkt noch kaum eine Rolle. Etwa 400 Gigawattstunden werden heute in der Schweiz produziert, gut ein Prozent des Bedarfs. Auch viele Ostschweizer Energieversorger bieten Gasprodukte mit hohem Biogasanteil an. Und sie nutzen einheimisches Biogas aus den Bioabfällen von Städten und Gemeinden, so auch St.Gallen und Frauenfeld. Eins bis zwei Gigawattstunden beziehen die St.Galler Stadtwerke jährlich aus der Biogasanlage in Uzwil, produziert aus St.Galler Grüngut. Rund zwei Gigawattstunden produziert die Anlage in Winterthur aus 4000 Tonnen Frauenfelder Grünabfall. «Doch wir importieren zusätzlich Biogas aus Dänemark», sagt Peter Wieland. Das helfe, den Bedarf an erneuerbarem Gas zu decken.

Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der St.Galler Stadtwerke. Bild: PD

Trotzdem: Vom Ziel, bis 2030 gut 30 Prozent des Gases für Wärme aus erneuerbaren Quellen zu produzieren, ist die Schweiz weit entfernt. Doch Peter Graf ist optimistisch: «Die Biogasproduktion muss in der Schweiz noch richtig in Fahrt kommen. Es wäre aber möglich, knapp vier Terawattstunden jährlich zu produzieren.» Das wären zwar nur zehn Prozent des heutigen Bedarfs.

«Aber der Gasverbrauch sinkt. Fernwärme und Wärmepumpen ersetzen immer mehr Gasheizungen.»

Bis 2050 dürfte sich der Gasverbrauch halbiert haben, sagt er. Das wären noch gut 17 Terawattstunden.

Bis 2050 CO 2 -frei

2050 könnte die Schweiz sogar gut die Hälfte davon selbst herstellen, sagt Graf. «Bis dann haben wir einen Stromüberschuss. Zumindest im Sommer.» Mit der Wasserstofftechnologie lasse sich der überschüssige Strom als Gas speichern. «Hier liegt das Potenzial bei mindestens 4,9 Terawattstunden.» Auch für die andere Hälfte wäre man dann nicht mehr auf russische Lieferungen angewiesen.

«Auch Firmen wie Shell oder BP wissen, dass fossile Energien keine Zukunft haben. Sie arbeiten an synthetischen Gasen, die Erdgas ersetzen werden.»

Noch ist das Zukunftsmusik: Die Ostschweizer Energieversorger dürften noch eine ganze Weile auf russisches Gas angewiesen sein. Trotzdem macht sich Graf derzeit wenig Sorgen um die Gasversorgung. «Es ist der Krieg selbst, der mir Sorgen macht.»

