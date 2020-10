Bald gibt's Thurgauer Nüsse bei Coop und Manor Thurgauer Nussproduzenten wollen ihre Ernten massiv steigern. Nun schaffen sie es in die Regale zweier Detailhändler. Ab November können sich dort Konsumenten mit heimischen Walnüssen versorgen. Thomas Griesser Kym 09.10.2020, 18.00 Uhr

Christof Gubler ist Verwaltungsratspräsident der Nuss Thurgau AG. Hier befüllt er die neue Verarbeitungsanlage in Hörhausen mit Walnüssen. Bilder: Reto Martin (Hörhausen, 9. Oktober 2020)

Vor zwei Wochen hat die Nuss Thurgau AG in Hörhausen ihre neue Verarbeitungsanlage in Betrieb genommen. Auf ihr werden die Nüsse gewaschen, getrocknet und kalibriert. Christof Gubler, der die Nuss Thurgau AG präsidiert und am Freitag zur Besichtigung einlud, sagt: