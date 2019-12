Entscheidende GV bei Schmolz+Bickenbach verzögert sich Die Generalversammlung zur Kapitalerhöhung des Luzerner Stahlkonzerns beginnt eine Stunde später – weil die Kontrahenten noch verhandeln. Maurizio Minetti 02.12.2019, 14.38 Uhr

Jens Alder, Verwaltungsratspräsident von Schmolz+Bickenbach, an der ausserordentlichen Generalversammlung in Emmenbrücke. Alexandra Wey/Keystone

Buchstäblich bis zur letzten Minute und darüber hinaus verhandelten am Montag die beiden Grossaktionäre von Schmolz+Bickenbach (S+B) um die Rettung des angeschlagenen Luzerner Stahlherstellers. Zum vorgesehenen Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung um 14 Uhr am Sitz der Tochterfirma Swiss Steel in Emmenbrücke begrüsste Verwaltungsratspräsident Jens Alder die Aktionäre mit den Worten, man möge doch bitte eine halbe Stunde länger warten, denn: «Die zwei grossen Aktionäre sind noch in Verhandlung, ich höre aber positive Signale.»