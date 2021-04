ENERGIE So will Hilti in Windeseile klimaneutral arbeiten Was ursprünglich für 2030 geplant war, will der Baugerätekonzern nun schon 2023 erreichen: CO 2 -Neutralität, und das global. Mittlerweile werden alle Standorte mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt. Als Nächstes knöpft sich Hilti die Flotte aus Tausenden Fahrzeugen vor. Thomas Griesser Kym 20.04.2021, 12.00 Uhr

Hilti setzt auf erneuerbare Energien wie zum Beispiel die Windkraft. Bilder: PD

Der Milliardenkonzern Hilti, der weltweit 30'000 Mitarbeitende in 120 Ländern beschäftigt, will bereits im Jahr 2023 CO 2 -neutral arbeiten. Damit zieht der Liechtensteiner Baugerätehersteller seinen ursprünglichen Zeitplan um sieben Jahre vor. Hilti-Chef Christoph Loos lässt sich im jüngsten Nachhaltigkeitsbericht so zitieren:

«Wir wollen unser Geschäft in fundamentaler Weise umweltschonender und mit einem positiveren Beitrag für die Gesellschaft betreiben.»

Wie Hilti schreibt, hat man Ende 2020 bereits die Energieversorgung aller Hilti-Standorte weltweit auf Strom aus erneuerbaren Quellen umgestellt. Dies führte zur Einsparung von 40'000 Tonnen CO 2 im Jahr 2020 oder von über 20 Prozent. Zum Vergleich: Die innerhalb der Schweiz 2019 in die Atmosphäre ausgestossene Menge an Treibhausgasen entspricht 46,2 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalenten.

Viel grünes Potenzial bei den Fahrzeugen

Weiter teilt Hilti mit, das Unternehmen habe im Rahmen auslaufender Leasingverträge damit begonnen, die Flotte der rund 14'000 Fahrzeuge sukzessive von Diesel und Benzin auf umweltfreundlichere Antriebe (Elektro, Erdgas, Vollhybrid) umzustellen. Man suche bereits für gut die Hälfte der Fahrzeuge solche Alternativen. Davon erwarte man «einen substanziellen Beitrag zur Reduktion des CO 2 -Fussabdrucks».

Das wird in der Tat noch viel mehr einschenken als die Umstellung der Fabriken auf Grünstrom, verursachen doch die Hilti-Fahrzeuge laut dem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht 72 Prozent aller CO 2 -Emissionen des Konzerns (siehe Grafik), gefolgt von den Dienstreisen mit 11 Prozent, wobei Flüge mit über drei Viertel der Emissionen aus Reisen zu Buche schlagen.

Von der Strasse auf die Schiene

Bei den Fahrzeugen verfügt Hilti über einen relativ starken Hebel, weil der Konzern im Rahmen seines Direktvertriebsmodells viele Kundenbesuche absolviert. Abgesehen davon verlagert Hilti zunehmend Transporte von der Strasse auf die Schiene. So etwa seit Oktober 2020 in China auf der 1500 Kilometer langen Strecke vom Werk in Zhanjiang ins Lager in Schanghai. Oder seit Januar 2021 die Belieferung des Distributionszentrums in Wien aus dem Zentrallager in Nendeln in Liechtenstein. Weitere Strecken in Asien, Zentraleuropa und Nordamerika sollen folgen.

Ferner hat Hilti Anfang 2020 die Langstreckentransporte zwischen Asien und Europa vom Flugzeug auf die Bahn verlagert. Hinzu kommt: Corona hat Dienstreisen fast vollständig den Garaus gemacht. Auch nach der Pandemie wolle man Reisen zumindest teils durch digitale Meetings ersetzen.

Einwirken auf Lieferanten für mehr Umweltfreundlichkeit

Mit der Nutzung alternativer Energien und Energieeinsparungen könne Hilti «CO 2 -Emissionen signifikant verringern, aber nicht vollständig vermeiden». Deshalb werde das Unternehmen die verbleibenden CO 2 -Emissionen durch CO 2 -Einsparungen in gleicher Höhe an anderer Stelle kompensieren. Dazu erarbeite Hilti eigene Kompensationsprojekte, die 2021 implementiert werden sollen.

Die angestrebte CO 2 -Neutralität bezieht sich auf Hiltis eigene Emissionen, die durch den Betrieb der eigenen Werke, Verwaltungsgebäude, Verkaufsstandorte, Reparaturzentren, Lagerhallen und Fahrzeuge entstehen sowie zusätzlich auf die Emissionen aus den Dienstreisen. Hilti räumt im Bericht indessen auch ein:

«Der weitaus grössere Anteil der CO 2 -Emissionen fällt in unserer Lieferkette an und unterliegt damit nicht unserer direkten Kontrolle.»

Hilti schreibt jedoch: «Wir betrachten und erarbeiten Verbesserungen in allen Bereichen und wollen somit auch diese Emissionen so weit wie möglich vermindern.»

Schutz von Ressourcen und von Menschen

Ausserdem will Hilti die Kreislaufwirtschaft ausbauen und so Ressourcen schonen. Dazu wolle man das etablierte Flottenmanagement für Elektrogeräte, das nach dem Prinzip «Nutzen statt besitzen» funktioniert, weiterentwickeln, und man wolle den Anteil an Recyclingmaterial in den Hilti-Produkten und Verpackungen erhöhen.

Hiltis Baustellenroboter Jaibot im Einsatz, indem er Bauarbeitern Über-Kopf-Arbeit abnimmt.

Im Weiteren widmet sich Hilti dem Thema «Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten auf Baustellen». Ziel sei es, gesundheitliche Langzeitfolgen, ausgelöst durch starke körperliche Beanspruchung, zu reduzieren. Beispiele für Produkte, die Handwerker unterstützen und entlasten sollen, sind der Baustellenroboter Jaibot und ein Exoskelett.

Ein Exoskelett Hiltis zur Entlastung des Körpers.