Elektronikindustrie Steinacher Variosystems investiert in Sri Lanka und Kroatien Wegen steigender Nachfrage nach elektronischen Bauteilen setzt Elektronikdienstleister Variosystems auf Wachstum und erweitert seine Produktion. Stefan Borkert 02.02.2022, 14.00 Uhr

Der Hauptsitz von Variosystems ist am Bodensee in Steinach im Kanton St.Gallen. PD

Die Covid-Pandemie hat sich in den letzten zwei Jahren als ein zusätzlicher Treiber erwiesen, der die Digitalisierung befeuert. In einem Communiqué schreibt die Steinacher Variosystems, dass dadurch die weltweite Nachfrage an Elektronikprodukten enorm gestiegen sei. Deshalb habe sich das Management von Variosystems Ende 2021 entschieden, die Produktionskapazitäten an den Aussenstandorten Sri Lanka und Kroatien massiv auszubauen.

Produktion verdoppelt und 600 neue Arbeitsplätze

Die grösste Produktionsstätte von Variosystems ist in Badalgama, Sri Lanka. Dort arbeiten 1200 Mitarbeitende. Hier wird das Areal mit 15’000 qm verdoppelt. Davon seien 12'000 qm Produktionsfläche, was einer Produktionssteigerung von 100 Prozent gleichkomme. Für diesen Ausbau des Gebäudes, Maschinenparks und der Infrastruktur investiere Variosystems rund 10 Millionen Franken. Der Spatenstich für den Neubau war am 20. Januar. Die Fertigstellung ist demnach für April 2023 geplant. In der neuen Halle auf dem bestehenden Campus wird, nach Unternehmensangaben, sowohl die Elektronik- als auch die Kabelkonfektionierung für zusätzliche Fertigungskapazitäten ausgebaut. Variosystems möchte in den drei kommenden Jahren vor Ort zudem 600 neue Arbeitsplätze schaffen.

Variosystems verdoppelt die Produktion in Sri Lanka. PD

Grosser Ausbau auch in Kroatien

Auch die Variosystems-Niederlassung in Kroatien werde in naher Zukunft stark erweitert, heisst es weiter. Für den zukünftigen Ausbau habe Variosystems zum Jahresbeginn den Kaufvertrag eines 26’700 qm grossen Grundstücks im Industriepark Brezje in Varazdin unterzeichnet. Die neue Produktionsstätte liege nur 20 Minuten entfernt von der bereits bestehenden Niederlassung in Ludbreg mit einer bisherigen Produktions- und Bürofläche von 1200 qm. In einer ersten Phase werde auf dem neuen Gelände ein Ausbau von 5200 qm realisiert. Davon seien 4000 qm für Produktions- und Lagerfläche geplant. Die Fertigstellung des Gebäudes sowie der Produktionsstart sind für Ende 2023 vorgesehen, teilt Variosystems weiter mit.

Elektronikteile von der Entwicklung bis zum Produkt Variosystems ist ein international produzierendes Elektronik-Dienstleistungsunternehmen mit derzeit mehr als 2000 Mitarbeitenden, die einen jährlichen Umsatz von gut 250 Millionen Franken erwirtschaften. Im Mai 2020 übernahm die Variosystems die Buchser Engineeringfirma Solve mit 30 Mitarbeitenden. Damit stieg die Zahl der Mitarbeitenden der Variosystems in der Schweiz auf 250. Mittlerweile sind es über 300 Beschäftigte in Steinach, Buchs und Zizers. Variosystems bietet Lösungen von der Entwicklung bis zur fertigen Elektronikbaugruppe, Geräte oder Systemen mit Kabellösungen an. Beliefert werden Kunden aus der Industrie, der Luftfahrt, grüner Energie, Medizin, Unterhaltungselektronik, Transport und dem Militär.