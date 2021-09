Steinacher Variosystems mit neuen Köpfen und bestem Geschäftsjahr

ELEKTRONIK Familienbande: Bei der Variosystems rücken die Söhne des Mitgründers Peter Germann in die Geschäftsleitung auf Bei der Steinacher Variosystems AG zieht sich Mitgründer Peter Germann aus der gemeinsamen Geschäftsleitung mit seinem Kompagnon Norbert Bachstein zurück. Diesem zur Seite stehen künftig Peter Germanns Söhne Dario und Ramon Germann. Das Unternehmen hat das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte hinter sich. Thomas Griesser Kym 17.09.2021, 12.00 Uhr

Familienbande bei der Variosystems: Peter Germann, flankiert von seinen Söhnen Dario (links) und Ramon Germann. Bild: PD

Seit 28 Jahren leitet Peter Germann zusammen mit Norbert Bachstein als Co-CEO den Elektronikdienstleister Variosystems mit Hauptsitz in Steinach am Bodensee. Germann erinnert sich:

«Auf dem Küchentisch wurden 1993 die ersten Aufträge abgearbeitet.»

Heute beschäftigt das Unternehmen rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist weltweit an acht Standorten präsent.

«Nach intensiven Jahren des Aufbaus und Wachstums» sieht nun Peter Germann den Zeitpunkt für eine schrittweise Stabübergabe gekommen. So wird er sich per Februar 2022 aus dem operativen Geschäft zurückziehen, bleibt der Variosystems aber erhalten, indem er sich vermehrt um strategische Aufgaben kümmern wird.

Verstärkung für Norbert Bachstein

Norbert Bachstein, Co-Geschäftsleiter der Variosystems AG. Bild: PD

Zur Regelung der Nachfolge in der Geschäftsleitung werden Norbert Bachstein die beiden Söhne Peter Germanns zur Seite gestellt. Sie werden laut Mitteilung gemeinsam schrittweise die operativen Aufgaben ihres Vaters mitübernehmen.

Dario Germann ist seit Juni 2021 Mitglied der Geschäftsleitung in der Schweiz und verantwortet seit März 2020 den kroatischen Standort als General Manager. Der HSG-Masterabsolvent begann seine Karriere in der Wirtschaftsprüfung bei PricewaterhouseCoopers (PwC) und ist seit zwei Jahren für die Variosystems tätig. Künftig soll Dario Germann an Bachsteins Seite zuständig sein für kontinuierliches Unternehmenswachstum und die Geschäftsführung speziell bei strategischen Kernthemen unterstützen.

«Essenzielles Know-how»

Darios Germanns älterer Bruder Roman Germann ist seit Anfang 2021 als stellvertretender General Manager der Standorte China, Sri Lanka und Mexiko tätig. Er studierte an der NTB Hochschule für Technik Buchs, arbeitet seit zweieinhalb Jahren Teil der Variosystems und trägt im Unternehmen die globale Technologieverantwortung. Zuvor sammelte er Erfahrungen bei der Varioprint AG.

Die beiden neuen Mitglieder des Topmanagements bringen laut Mitteilung «umfassendes und für die Variosystems essenzielles Know-how sowie eine grosse Portion an Dynamik mit». Die Steinacher Firma ist spezialisiert auf das Engineering und die Fertigung von elektronischen Baugruppen, Kabelbäumen und integrierten Systemlösungen für Kunden in Industrie, Medizin sowie Luft- und Raumfahrt.

Innert Jahresfrist von 250 auf 300 Mitarbeitende in der Ostschweiz

Im Mai 2020 übernahm die Variosystems die Buchser Engineeringfirma Solve mit 30 Mitarbeitenden. Damit stieg die Zahl der Mitarbeitenden der Variosystems in der Schweiz auf 250. Mittlerweile sind es 300 Beschäftigte in Steinach, Buchs und Zizers, wie auf Anfrage Marketingleiter Tobias Bilgeri sagt. Und:

«Trotz der vielerorts schwierigen Herausforderungen dürfen wir auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte zurückblicken.»

In Zahlen: Mit 225 Millionen Franken hat die Variosystems 2020 ihr selbst gestecktes Umsatzziel übertroffen. Im Mai 2020 hatte Bachstein noch mit «über 200 Millionen» gerechnet, 2017 waren es 175 Millionen.

Globale Aufstellung als Trumpf

Bilgeri führt das Wachstum vor allem auf eine gestiegene Nachfrage im Medizin- respektive Medizinalgeschäft zurück. Dank Harmonisierung und damit einhergehender Qualitätssicherheit könne man die Fertigungsaufträge global an allen acht Unternehmensstandorten abarbeiten.

Diesen globalen Fussabdruck werde die Variosystems weiter forcieren. Dies, weil man den aktuellen Engpässen bei Elektronikkomponenten einerseits durch die globale Beschaffung entgegenwirken könne und sich andererseits Fertigungsaufträge optimal auf die einzelnen Standorte verteilen respektive verlagern liessen.

Was bedeutet das für die Variosystems-Standorte in der Ostschweiz? Tobias Bilgeri sagt:

«Letztlich bewirkt dies die Sicherung und den Ausbau hochwertiger Arbeitsplätze an den Schweizer Standorten.»