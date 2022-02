Elektrofahrzeuge 320'000 Kilometer elektrisch auf der Strasse – Vorarlberger Unternehmen i+R treibt E-Mobilität voran Die Unternehmensgruppe i+R aus Lauterach hat das grösste private E-Ladenetzwerk von Vorarlberg aufgebaut. Stefan Borkert 23.02.2022, 10.00 Uhr

Die I+R-Gruppe Lauterach setzt auf E-Mobilität. Im Bild der E-Ladepark bei der Unternehmenszentrale. PD

Die Lauteracher i+R Gruppe setzt auf ökologische Erneuerung und erweitert an elf Standorten das Ladenetzwerk für E-Mobilität auf insgesamt 50 E-Ladepunkte. Die Bau-Unternehmensgruppe verfügt in Vorarlberg über den grössten privaten Ladepark für Elektrofahrzeuge. Letztes Jahr waren 40 Prozent der neu zugelassenen Personenwagen Unternehmensangaben zufolge Elektroautos. Zudem erzeugt die i+R Gruppe aus den betriebseigenen Photovoltaik-Anlagen jährlich 1,25 Millionen Kilowattstunden Ökostrom, was in etwa der Hälfte des Strombedarfs an den österreichischen Standorten entspricht, heisst es in einem Communiqué.

100 neue Arbeitsplätze

Die i+R Gruppe erwirtschaftet mit 1200 Mitarbeitenden jährlich einen Umsatz von 700 Millionen Euro. Etwa die Hälfte davon entfällt auf die Sparte Bagger, 30 Prozent auf Immobilien und 20 Prozent auf die Sparte Bauen. Aktuell investiert das Inhaber geführte Familienunternehmen in Lauterach 6,3 Millionen Euro in den Ausbau von 100 Büro-Arbeitsplätzen und eine eigene Lehrwerkstätte für Bauberufe.

Joachim Alge, einer der beiden Eigentümer des Familienunternehmens sieht die Gruppe auf dem Weg zur Energiewende gut platziert:

Reinhard Schertler (links) und Joachim Alge, Eigentümer der i+R Gruppe, Lauterach PD

«Unsere ersten betriebseigenen Photovoltaik-Anlagen haben wir schon vor 25 Jahren in Betrieb genommen. Heute ist es bei Neubauten Standard, Bestandsbauten rüsten wir nach, wo es geht.»

Reinhard Schertler ergänzt, dass man zusätzlich in den vergangenen Jahren die E-Mobilität stark ausgebaut habe. 40 Prozent der im vergangenen Jahr neu zugelassenen Personenwagen seien elektrisch. Über alle Fahrzeugtypen hinweg seien es knapp einen Drittel. Angeschafft worden seien neben Autos auch zwei E-Busse für Baustellenteams und Lehrlinge sowie E-Stapler und auch die Pool-Autos fahren mit Strom. Die Tachometer der E-Fahrzeuge weisen für 2021 gemäss Mitteilung eine Kilometerleistung von 320'000 elektrisch zurückgelegten Kilometern aus. Damit wurden rund 55 Tonnen CO2 eingespart. Miteigentümer Reinhard Schertler:

«Um diesen Weg konsequent weiterzugehen, investieren wir aktuell eine halbe Million Euro in eine zukunftsfähige Ladeinfrastruktur und verfügen mittlerweile über das grösste private Ladenetzwerk.»

Allein am i+R Mobilitätshub der Unternehmenszentrale in Lauterach stehen nach der Erweiterung neben vier Schnellladern (Hypercharger mit je 75 Kilowatt Leistung) auch 25 normale Ladestationen für Fahrzeuge von Mitarbeitetenden und Besuchern zur Verfügung. Die dafür erforderliche Ladeleistung von 250 Kilowatt wird über ein intelligentes Lastenmanagement verteilt.

Ökostrom vom Firmendach

Forciert wird bei der i+R-Gruppe auch die Nutzung der betriebseigenen Gebäude für Photovoltaik-Anlagen. Der Zwilling der Elektrifizierung müsse der Öko-Strom sein, sagt Alge. «Der im vergangenen Jahr gruppenweit produzierte Ökostrom durch unsere betriebseigenen Photovoltaik-Anlagen entspricht dem Energiebedarf von rund 400 Haushalten. Auf E-Mobilität umgelegt, könnten damit 5 Millionen Kilometer elektrisch zurückgelegt werden», ergänzt er.

Die Photovoltaik-Anlagen auf den Firmengebäuden der i+R-Gruppe liefern Sonnenstrom für das Unternehmen. PD

Auf firmeneigenen Gebäuden sind, gemäss Firmenangaben, Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1,3 Megawatt-Peak in Betrieb. Im Jahr 2021 wurden damit 1,25 Millionen Kilowattstunden Ökostrom erzeugt. Wird die Photovoltaik-Anlage als sogenannte Überschussanlage betrieben, wird ein Teil des Ökostroms direkt im Betrieb genutzt. Bis zu 90 Prozent der erzeugten Energie werden an einzelnen Standorten dem Energiebedarf der eigenen Produktion und Administration zugeführt. Lediglich der Überschuss, zum Beispiel am Wochenende, wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.