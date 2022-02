Eisenbahnbau Stadler verkauft Akku-Zug nach Norddeutschland Deutsche Bahn bestellt bei Stadler Triebzüge vom Typ Flirt Akku. Die 14 Akku-Flirts sollen in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt werden. Stefan Borkert 18.02.2022, 12.00 Uhr

Der Akku-Flirt soll ab Ende 2026 in Deutschlands Nordosten zirkulieren. PD

Elektro statt Diesel: Mit der Bestellung über Batteriezüge baut Stadler seine Marktführerschaft im Bereich der alternativen Antriebstechnologien in Deutschland mit dem bereits dritten Liefervertrag aus. Weiter heisst es in einer Medienmitteilung, dass mindestens 113 Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien in den kommenden fünf Jahren ausgeliefert werden.