Eisenbahnbau Stadler fährt zügig aus der Krise – das zweite Semester soll noch besser werden Das erste Semester 2021 schliesst der Ostschweizer Zugbauer mit Wachstum auf allen Gleisen ab. Für das zweite Semester erwartet Peter Spuhler, CEO und Verwaltungsratpräsident von Stadler, sogar noch mehr Aufträge. Stefan Borkert 25.08.2021, 18.30 Uhr

Bei Stadler hat der Auftragsbestand mit fast 18 Milliarden Franken ein neues Rekordhoch erreicht. Bild: Urs Bucher

Peter Spuhler, der Patron von Stadler, hat gute Nachrichten für seine Unternehmensgruppe verkündet. Die Auftragsbücher sind voll, und für das zweite Semester erwartet er sogar noch eine Steigerung.

«Erfahrungsgemäss ist das zweite Semester das stärkere des Jahres»

Peter Spuhler, CEO und Verwaltungsratspräsident Stadler Bild: Urs Bucher

sagt er und begründet das auch mit dem jeweiligen Fahrplanwechsel auf Ende Jahr. Ausserdem winken weitere grössere Aufträge. Dabei ist der Auftragsbestand mit einem Volumen von 17,9 Milliarden Franken derzeit so hoch wie noch nie.

Der Auftragseingang, so Finanzchef Raphael Widmer, habe für das erste Halbjahr ein Volumen von 3,1 Milliarden Franken erreicht. Darin noch nicht eingerechnet sind 130 Millionen Franken aus einem ungarischen Auftrag, die erst nach dem Stichtag vom 30. Juni eingegangen sind sowie Vergabeentscheide, mit denen eigentlich noch im ersten Semester gerechnet wurde. Spuhler erklärt, dass nur Aufträge berücksichtigt und kommuniziert werden, die sicher unter Dach und Fach sind.

Rekurse sind zur Gewohnheit geworden

Weniger glücklich ist er, dass es in der Branche schon länger üblich geworden ist, dass der Unterlegene bei der Vergabe Rekurs einreicht. «Wir versuchen, das zu vermeiden», sagt er, weil es zu Verzögerungen und unnötigen Ausgaben für Juristen komme. «Aber wir wehren uns auch», betont er. Dennoch gibt er zu bedenken, dass in der Regel die Gerichte für denjenigen entscheiden, der den Auftrag gewonnen hat. Mitbewerber würden nach formalen Fehlern suchen, sodass die Ausschreibung erneut erfolge, in der Hoffnung, dann bessere Karten zu haben. Spuhler:

«Einige Wettbewerbe, die wir gewonnen haben, liegen wegen Rekurse noch auf Eis.»

Bei Grossaufträgen, die in Skandinavien, Österreich und seitens der SBB winken, rechnet sich Spuhler gute Chancen aus. Aber er weiss auch, dass der Markt zwar gross ist, aber auch hart umkämpft. Dass Stadler weiter Marktanteile gewinnen wird, davon zeigt sich Spuhler überzeugt.

Neue Prototypen von Loks werden bei Stadler gebaut, und in Sachen grüne Energie und Klimaneutralität habe der Zugbauer aus dem Thurgau die Nase vorn, ist sich der Verwaltungsratspräsident und Interims-CEO sicher. Weiteres Wachstum werde man unter anderem auch im Segment Service und Komponenten generieren können, ebenso bei der selbst entwickelten Signaltechnik.

Bei Stadler Rail in Bussnang wird wieder auf Hochtouren gearbeitet. Bild: Urs Bucher

Seitens der Konkurrenz findet derzeit eine Konsolidierung statt. Ist die Bahnfusion von Alstom und Siemens vor gut zwei Jahren noch an der EU-Kommission gescheitert, so hat Brüssel letztes Jahr ohne grosses Aufheben die Übernahme von Bombardier durch Alstom zur Verwunderung von Spuhler einfach durchgewunken. Dass es bald zu einer weiteren grossen Übernahme kommen wird, glaube er aber nicht.

Neuer CEO ist noch nicht gefunden

Während das Unternehmen zügig aus der Coronakrise fährt, ist im Führerhaus noch immer ein Platz frei. Spuhler bemerkt zwar, dass er kein Problem damit hat, Verwaltungsratspräsident und Konzernchef in Personalunion zu sein, aber er bestätigt, dass man bei der Suche nach einem neuen CEO so langsam auf die Zielgerade einschwenke. Ob bereits eine Shortlist erstellt wurde, dazu mochte er sich aber nicht eindeutig äussern. «Der Prozess läuft. Wir bewegen uns in Richtung Shortlist», sagt Spuhler.

Neben einem neuen CEO werden bei Stadler händeringend Ingenieure gesucht. Solche Spezialisten seien rar gesät. Und Spuhler fährt fort, der Fachkräftemangel sei tatsächlich ein Problem für das Unternehmen.

Stadler rechnet mit weiteren Verbesserungen bei der Geschäftslage im zweiten Halbjahr 2021. Bild: Andrea Stalder

Ein anderes Problem sehen hingegen diverse Analysten. Zwar hat der Umsatz mit einer Steigerung von 52 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken alle Erwartungen übertroffen. Und auch der Reingewinn konnte um 67 Prozent auf gut 26 Millionen Franken gesteigert werden. Doch beim freien Cashflow ergab sich immer noch ein Minus von gut 41 Millionen Franken.

Die Zürcher Kantonalbank blickt kritisch auf die höhere Nettoverschuldung, die von 608 auf 750 Millionen Franken angehoben worden ist. Die Eigenkapitalquote hingegen sank von 19,1 auf 16,3 Prozent. Andere Experten stören sich an der geringen Barmittelentwicklung. Die UBS sieht das nicht so tragisch. Sie traut Stadler eine Verbesserung der Barmittel zu und empfiehlt die Aktie zum Kauf.