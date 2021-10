Neues Wohnen «Wir bieten Freelancern, Expats und Singles ein neues Wohnkonzept»: Coliving soll nach St.Gallen kommen Nach Coworking hält nun Coliving Einzug in der Schweiz. Nach Zürich will die Livingtown AG auch nach St.Gallen und an den Bodensee expandieren. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Musterbeispiel einer Business-Loft, komplett eingerichtet und einzugsfertig. Bild: PD

Immer neue Lebens- und Arbeitsformen tragen der Digitalisierung von Gesellschaft und Arbeitswelt Rechnung. Coworking hat sich bereits etabliert. Vereinzelte Coliving-Projekte sind ebenfalls auf dem Markt. Im grösseren Stil realisiert das Start-up Livingtown AG im Baslerpark in Zürich-Altstetten ein Coliving-Projekt. Bis Ende Jahr entstehen dort 64 kleinformatige Wohnungen, komplett ausgestattet im Hightech-Design.

Livingtown heisst das Konzept des erst seit einem halben Jahr eingetragenen Unternehmens. Thi Quyen Truong, Chefin Geschäftsentwicklung und Marketing, sagt, dass man eine ressourcenbewusste Lebenswelt der Zukunft erschaffen wolle. Die Weinfelderin fährt fort, dass sie im Thurgau aufgewachsen und erst beruflich nach Zürich gezogen sei. Eine Möglichkeit wie Livingtown wäre damals die perfekte Lösung für sie gewesen.

Fünf Premium Lofts stehen im Baslerpark zur Verfügung. Bild: PD

Interessenten aus der Ostschweiz

Bei Zürich soll es für das Jungunternehmen nicht bleiben. Weitere Regionen sind im Gespräch. Thi Quyen Truong:

Thi Quyen Truong, Chief Business Development & Marketing Officer Livingtown AG Bild: PD

«St.Gallen sehen wir in naher Zukunft auf unserem Plan. Welches Konzept wir da fahren, müssen wir noch abschliessend definieren.»

Seit der Vorstellung der ersten Musterwohnung im Baslerpark haben sich unter den Interessenten auch mehrere aus der Ostschweiz, dem Thurgau und St. Gallen gemeldet. Livingtown entwickelt für die neue Wohnform drei Konzepte: ein Konzept für Business, Young and Urban und ein Premium Segment.

In Zürich wird das Konzept Business verfolgt. Für St.Gallen spiele man mit dem Gedanken, das Konzept Young and Urban anzuwenden. Auch den Bodenseeraum hat man im Visier. Thi Quyen Truong: «An einer wunderschönen Lage am Bodensee würde das Konzept im Premium Segment sehr gut passen. Über das Objekt und die Ortschaft kann ich leider noch nichts verraten.»

Wohnraum kommt dem wachsenden Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Flexibilität entgegen

Gründe für das neue Angebot sind, dass bezahlbare Wohnungen immer knapper werden, die Mietzinse steigen und überteuerte Mietobjekte leer stehen. In Zeiten der Digitalisierung, Mobilität und Sharing Economy verändern sich eben auch die Wohnformen. Der Bedarf an alternativen, ökonomischen und ökologischen Wohnmöglichkeiten nimmt zu. Roger Krieg, Mitbegründer von Livingtown, erklärt:

Roger Krieg, Mitbegründer und CEO von Livingtown Bild: Manuel Fischer

«Wir bieten Freelancern, digitalen Nomaden, Expats und Singles ein neues Wohnkonzept, in dem sie sich rasch einrichten, produktiv arbeiten und Teil einer Community sein können.»

Weiter sagt er: «Unsere Lofts sind unterschiedlich gestaltet. Minimalistisch, mit ethnischem Bezug, im Retrostil oder à la Pop-Art. Wer einzieht, soll sich vom ersten Moment an zu Hause fühlen.» Das Wohnkonzept von Livingtown schaffe neuen Wohnraum, der dem wachsenden Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Flexibilität entgegenkomme.

Zur Kapitalisierung und Finanzierung sagt Krieg: «Wir sind 100 Prozent eigen finanziert und sind auch stolz darauf, dass wir selbst die Entscheidungen treffen können. Das Kapital kommt aus der Holding, der RESO Group AG, wo mehrere Gesellschaften erfolgreich unterwegs sind, aber auch aus dem Privatvermögen der beiden Gründer Roger Krieg und Reto Hafner.»

Als Projektpartner realisiert die auf Innenarchitektur spezialisierte Firma Offconsult das Design und die Innenausstattung. Die Lofts sind voll ausgestattet und verfügen über Küche, Schlafzone, Nasszelle, Wohn- und Essbereich. Ein ausgeklügeltes, dynamisches Design-Konzept ermöglicht es, Möbel auf Knopfdruck zu verschieben. So wird aus dem Schlafzimmer in Sekunden ein Büro oder aus Küche und Essplatz ein Yoga-Studio. Coliving übertrage den Lebensstil der Millennials auf die Wohnwelt und schaffe Angebote für Menschen, die unabhängig bleiben möchten.

Krieg fährt fort, dass was sich in Berlin, London oder New York bereits etabliert habe, sich nun auch in der Schweiz zu einem neuen Lifestyle entwickle. Im Grunde könnten Mieterinnen und Mieter mit nur einem Koffer und einem Laptop und sonst nichts einziehen, sagt Thi Quyen Truong.

Auch drei Fancy Lofts für kurze Aufenthalte gehören zum Angebot von Livingtown. Bild: PD

Keine Konkurrenz zu Hotels

Im Baslerpark teilen sich Berufsleute aus aller Welt Arbeits- und Lebensraum. Es gibt für Annehmlichkeiten den Concierge-Desk, Fitnesscenter, Billardtische und einen Reinigungsservice. Ausserdem steht eine Community Zone aus Wohnstube und Küchenlandschaft zur Verfügung, wo man gemeinsam kochen, essen und abhängen kann. Ergänzt wird das Angebot vom Coworking-Space von Office LAB im gleichen Gebäude.

Pensionen, Hotels, Privatvermieter oder WG sind für Thi Quyen Truong eigentlich keine Konkurrenz: «Wir sehen hier keine Konkurrenz, da wir uns im Bereich Business-Appartements mit Service bewegen und uns mit unserem Konzept auch auf bestimmte Zielgruppen fokussieren.» Nachgefragt würden die Wohnungen von Männern und Frauen im Businessalter zwischen 30 und 58. Und Thi Quyen Truong fährt fort, dass rund 70 Prozent der Anfragen aus dem Inland und 30 Prozent aus dem Ausland kämen. Bei den Inland-Anfragen seien auch einige Expats darunter, die neu in die Schweiz gezogen seien und in einer vorübergehenden Lösung leben.

Eine riskante Form der Immobilien-Anlage Felix Embacher ist als Head of Research & Data Science, Bulwiengesa AG Bild: PD Eine genaue Definition für Co-Living-Spaces gibt es nicht. Das schreibt die Zeitschrift «Capital». Weiter heisst es, dass es Immobilieninvestoren zwei Möglichkeiten gebe, in den Markt einzusteigen. Zum einen können Eigentümer ihre Objekte über einen der Anbieter managen lassen. Alternativ können Investoren auch Kapital in einem Co-Living-Fonds anlegen.

Der Markt sei allerdings noch jung. «Es fehlen Erfahrungswerte, um Aussagen darüber treffen zu können, ob der Trend wirklich Zukunft hat», wird Felix Embacher, Bereichsleiter bei der Immobilienberatung Bulwiengesa, zitiert. Aktuell sieht er in Co-Living eher einen Hype als eine nachhaltig wachsende Asset-Klasse. «Von den Anbietern, die bislang mit grossen Ambitionen gestartet sind oder gerade auf den Markt kommen, werden in fünf Jahren nur wenige übrig bleiben», so Embacher. Das habe die Erfahrung aus anderen Immobilien-Investmenttrends wie etwa bei Studentenappartements gezeigt. Wer auf hohe Renditen spekulieren wolle, könne jetzt einsteigen. Er müsse aber auch die schwer kalkulierbaren Risiken eines neuen, noch nicht etablierten Geschäftsmodells eingehen. (bor)