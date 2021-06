Expo 2020 Rekordauftrag für Nüssli aus Hüttwilen: Das Unternehmen baut an der Expo 2020 in Dubai für 100 Millionen Franken zehn Länderpavillons Einsatz unter extremen Bedingungen in Dubai: Noch nie hat Nüssli für eine Weltausstellung so viele Pavillons gebaut. Wegen der Pandemie und dem Klima mussten schwierige Herausforderungen bewältigt werden. Stefan Borkert 25.06.2021, 05.00 Uhr

Der französische Pavillon gehört laut dem Magazin «Architektural Digest» zu den acht architektonisch bedeutendsten Bauwerken an der Expo. PD

Noch immer wird auf der Grossbaustelle in Dubai hart gearbeitet. In 100 Tagen eröffnet dort mit einem Jahr Verspätung die Weltausstellung Expo 2020 mit dem Motto: «Connecting Minds, Creating the Future», also den Verstand verbinden und die Zukunft gestalten. Andy Böckli, CEO der Nüssli Group in Hüttwilen, sagt:

Andy Böckli, CEO Nüssli Group, Hüttwilen Donato Caspari

«Keine andere Firma baut an der Weltausstellung mehr Pavillons als die Nüssli-Gruppe.»

Auf der riesigen Expo-Baustelle mit der Grösse von 600 Fussballfeldern sei Nüssli mit einer eigens aufgebauten Expo-Projektorganisation bereits seit 2018 vertreten. So hätten sich die Teams früh mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen können. Diese Vorbereitungen haben sich nun ausgezahlt, denn sie erleichterten den Projektverantwortlichen die Planung, die Materialbeschaffung und den Personaleinsatz.

Die klimatischen Verhältnisse auf den Baustellen sind eine Herausforderung. «Es ist ein Einsatz unter extremen Bedingungen», sagt Böckli. Einerseits musste bei heissen Temperaturen um die 50 Grad mit Maske gearbeitet werden. Dann galt es, bis zu 1000 Mitarbeitende von Nüssli und Personal vor Ort zu koordinieren, und schliesslich brachte Corona neben den Schutzmasken auch noch weitere Belastungen mit sich.

Blick in de japanischen Pavillion. Auch er gehört laut dem Magazin «Architektural Digest» zu den acht architektonisch bedeutendsten Bauwerken an der Expo. PD

Eineinhalb Jahre in Dubai festgesessen

Die Nüssli-Belegschaft bildet ein Kernteam aus gut 40 Personen. Harald Dosch, bei Nüssli Chef der Spezialprojekte und Hauptverantwortlicher für alle zehn Pavillons, sagt: «Die Mitarbeitenden in Dubai waren wegen der Pandemie teilweise mehr als 18 Monate vor Ort.» Auch von Covid-Erkrankungen sei man nicht verschont geblieben. Dosch:

Harald Dosch, Chef Spezial Spezialprojekte bei Nüssli, Leiter des Dubai-Projekts PD

«Ansteckungen versetzten ganze Teams oder Subunternehmer in Quarantäne.»

Es galt folglich, auch die Lieferketten sicherzustellen. Und dann hätten sich mit der Zeit auch noch die Materialpreise, besonders bei Holz, dramatisch erhöht. Der CEO ergänzt: «Es war sicherlich eine der grössten Herausforderungen, die Visionen und Motivation der Kunden und unserer Mitarbeitenden über die lange Zeit hochzuhalten. Es war und ist ein ausserordentlicher Einsatz des Teams.»

Er fährt fort: «Wir mussten im Rahmen von Corona die Projekte nicht nur um ein Jahr verschieben, sondern auch die Projekte überprüfen und neu ausrichten.» Dazu seien anfangs teils täglich geänderte Anweisungen der Expo-Organisation und auch Unsicherheiten bei den Kunden gekommen, wie es mit dem Bauen weitergehe. Solle man reduziert weiterarbeiten, unterbrechen oder abbrechen?

«Am Schluss haben wir immer eine Lösung gefunden.»

Im Pavillon von Kasachstan wird unter Hochdruck gearbeitet. PD

Ausgezeichnete Architektur

Nüssli, Spezialistin für temporäre Bauten, ist in Dubai an der Expo so stark vertreten wie noch nie. Mit einem Volumen von insgesamt gut 100 Millionen Franken ist es der grösste Auftrag. Das war bisher die temporäre Philharmonie in München Gasteig mit 60 Millionen Franken. Für Weltausstellungen baut Nüssli seit 20 Jahren. Damals in Hannover wurde der erste Pavillon errichtet. Es folgten über 35 weitere Expo-Auftritte. Ausgerechnet an der letzten Expo in Mailand blieb das Unternehmen auf einer Rechnung über 20 Millionen Franken sitzen, weil die USA ihren Pavillon nicht bezahlten. Eine solche Existenzbedrohung soll nicht mehr vorkommen.

Der Pavillon von Luxemburg ist architektonisch eine grosse Herausforderung gewesen. PD

In Dubai werden die Auftritte von Baden-Württemberg, Belarus, China, Deutschland, Frankreich, Japan, Kasachstan, Luxemburg, Monaco und Österreich realisiert. Für Deutschland, Luxemburg, Österreich, Weissrussland und Kasachstan fungiert Nüssli als Generalunternehmung. Die Pavillons von Frankreich und Japan sind für ihre Architektur bereits ausgezeichnet worden. Der Pavillon von Luxemburg mit seiner geschwungenen Fassade sei ebenfalls aussergewöhnlich anspruchsvoll, fügt Böckli hinzu.