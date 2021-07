Einkaufszentrum: Neues Ebnet Center in Sirnach nimmt Formen an

EINKAUFSZENTRUM Ebnet Center in Sirnach nimmt Formen an – Rekrutierung von Arbeitskräften und Läden läuft auf vollen Touren Neun Läden und ein Gastronom werden im neuen Einkaufszentrum im Hinterthurgau einziehen, das im Herbst 2021 eröffnen soll. Der Baumarkt Hornbach als Ankermieter ist bereits fleissig daran, Personal zu suchen – und findet es auch. Thomas Griesser Kym 22.07.2021, 17.00 Uhr

Baustelle des Ebnet Centers in Sirnach. Bild: Thomas Griesser Kym (20. Juli 2021)

Im Herbst 2021 ist es so weit: Das Ebnet Center in Sirnach nahe des Autobahnanschlusses Sirnach/Münchwilen öffnet seine Tore. Seit Frühling 2018 ist bekannt: Als Ankermieter im Einkaufszentrum hat die Bauherrschaft, die Rimaprojekt AG aus Horn, Hornbach gewonnen.

Für die deutsche Garten- und Baumarktkette wird es der achte Standort in der Schweiz sein. Hornbach wird das gesamte Erdgeschoss mit einer Verkaufsfläche von 10'500 Quadratmetern belegen sowie ein separates Abhollager mit 4500 Quadratmetern.

Sieben Läden plus Gastronomie an Bord, ein Mieter fehlt noch

Unterdessen ist auch die Vermietung der übrigen Fläche von 6000 bis 6500 Quadratmetern im Obergeschoss vorangekommen. Laut Philine Fleischmann von der Centerio AG, die mit der Vermietung beauftragt ist, ist noch eine einzige Verkaufsfläche von der Grösse von etwa 780 Quadratmetern zu haben.

Für die andere Fläche hat Centerio sieben Läden und einen Gastronomen gewonnen. Namen darf Philine Fleischmann noch keine nennen. Sie sagt aber über den Mietermix: «Es hat Läden dabei aus den Segmenten Einrichtung, Textil, Non-Food sowie Güter des täglichen Bedarfs, unter anderem Lebensmittel.»

Hornbach hat schon rund 100 neue Mitarbeitende verpflichtet

Hornbach ist seit einiger Zeit auf der Suche nach Personal für seinen Baumarkt im Ebnet Center. Auf dem firmeneigenen Jobportal und auf externen Stellenbörsen wie beispielsweise ostjob.ch werden Verkäuferinnen und Verkäufer gesucht für Holz, Fenster, Türen, Eisenwaren, Werkzeuge, Elektroartikel, Lampen, Platten usw.

Mit Erfolg: «Es wurden bis jetzt rund 100 Arbeitsverträge unterzeichnet», sagt auf Anfrage Janine Fankhauser, Teamleiterin HR bei Hornbach Schweiz. Der neue Baumarkt in Sirnach werde «voraussichtlich 120 Mitarbeitende» beschäftigen. Insgesamt zählt Hornbach in der Schweiz aktuell 1100 Angestellte, davon 110 in der Zentralverwaltung in Sursee.