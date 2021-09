Einkaufen Trotz Grenzöffnungen: Spar Schweiz hat weiter zugelegt Sowohl im Detailhandel als auch im Grosshandel ist der Lebensmittelhändler im laufenden Geschäftsjahr 2021 weiter gewachsen. Die Zunahme hat sich in jüngerer Zeit aber etwas verlangsamt. Thomas Griesser Kym 28.09.2021, 18.23 Uhr

Spar Schweiz hat die Verkäufe im Detailhandelskanal weiter gesteigert. Bild: Bruno Kissling

Der Lebensmittelhändler Spar Schweiz mit Sitz in St.Gallen hat in den ersten elf Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs, das bis Ende September läuft, den Umsatz in Franken im Vorjahresvergleich um 7,3 Prozent gesteigert. Das schreibt die Muttergesellschaft Spar Südafrika in einem Zwischenbericht. Eine Zahl in Franken wird nicht genannt.