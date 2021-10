Diese Läden ziehen neben Hornbach ins Ebnet Center in Sirnach ein

Einkaufen Lebensmittel, Bettwaren, Mode und Make-up: Diese Läden ziehen ausser Hornbach ins neue Fachmarktcenter Ebnet in Sirnach ein Denner, JYSK und regionale Anbieter, die speziell auf Nachhaltigkeit achten, gesellen sich zum Bau- und Gartenmarkt Hornbach im Ebnet Center. Während Hornbach am 4. November 2021 seine Türen öffnet, dauert es bei den anderen Mietern noch bis Frühjahr 2022. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Frisch montiert: Die Informationstafel mit einem Teil der Mieterschaft im neuen Fachmarktcenter Ebnet im Hinterthurgau. Bilder: Thomas Griesser Kym (Sirnach, 27. Oktober 2021)

Am Donnerstag, 4. November 2021, ist es so weit: Im neuen Fachmarktcenter Ebnet in Sirnach eröffnet die deutsche Hornbach-Kette ihren achten Standort in der Schweiz, den ersten in der Ostschweiz. Der Bau- und Gartenmarkt wird das gesamte Erd­geschoss mit einer Fläche von 10'500 Quadratmetern belegen und ein separates Abhollager für Baustoffe mit 4500 Quadrat­metern.