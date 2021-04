Einfach erklärt Bitcoin, Blockchain & Co. – Was sind Kryptowährungen und wie funktionieren sie? Sie erfreuen sich gerade in Krisensituationen einer erhöhten Aufmerksamkeit, doch für viele bleiben sie ein Mysterium: Kryptowährungen wie der Bitcoin sind kein normales Geld. Ruben Schönenberger 01.04.2021, 10.51 Uhr

Wie funktioniert die digitale Währung Bitcoin? Bild: Keystone

Per Online-Banking Geld von A nach B zu senden, ist für die meisten längst ein alltäglicher Vorgang. Wir wissen zwar meist nicht so genau, wie das technisch abläuft, aber wir vertrauen darauf, dass das alles seine Richtigkeit hat. Das hat viel damit zu tun, dass auch unser Online-Bankkonto auf Franken und Rappen oder allenfalls noch auf Fremdwährungen beruht. Auf einem System also, das wir kennen und dessen Bestandteile wir physisch in den Händen halten können, wenn wir denn möchten. 100 Franken im Online-Konto bei meiner Bank sind das gleiche wie eine Hunderternote in meinem Portemonnaie.

Anders ist das bei Kryptowährungen wie Bitcoin. Man kann einen Bitcoin nicht anfassen. Und gerade deshalb bleibt er für viele rätselhaft. Und doch – oder gerade deswegen – besteht seit geraumer Zeit ein regelrechter Hype um Kryptowährungen. Wir bringen Licht ins Dunkel.

Zuerst müssen wir einige Begriffe klären

Wenn von Kryptowährungen die Rede ist, wird meist von Bitcoin gesprochen, und oft fällt dabei auch der Begriff Blockchain. Doch die drei Begriffe sind nicht deckungsgleich.

Eine Kryptowährung ist eine Währung, die auf einer kryptografischen Technologie, also einer Verschlüsselungstechnologie, basiert. Stark vereinfacht ausgedrückt bezeichnen Kryptowährungen digitales Geld, das von A nach B übertragen wird.

ist eine Währung, die auf einer kryptografischen Technologie, also einer Verschlüsselungstechnologie, basiert. Stark vereinfacht ausgedrückt bezeichnen Kryptowährungen digitales Geld, das von A nach B übertragen wird. Die Blockchain ist eine solche kryptografische Technologie. Wie wir noch sehen werden, steckt im Wort exakt die Beschreibung der Technologie: Es handelt sich um eine Kette von (Daten-)Blöcken.

ist eine solche kryptografische Technologie. Wie wir noch sehen werden, steckt im Wort exakt die Beschreibung der Technologie: Es handelt sich um eine Kette von (Daten-)Blöcken. Eine Kryptowährung, die auf der Blockchain basiert, ist der Bitcoin. Der Bitcoin war die erste Kryptowährung und ist bis heute die bekannteste. Es gibt aber auch etliche andere, wie zum Beispiel Ethereum und Ripple. Sie funktionieren nicht alle genau gleich, basieren aber zumindest auf der gleichen Idee.

Ist Bitcoin nicht einfach eine andere Währung wie auch der Euro eine andere Währung als der Franken ist?

Es gibt einige grundsätzliche Unterschiede von Bitcoin zu den klassischen Währungen. Zum einen werden Transaktionen direkt zwischen den beiden Beteiligten abgewickelt. Das heisst: Es gibt keine Banken, die eine Zahlung für mich ausführen. Ich führe sie direkt aus. Zum anderen werden alle Transaktionen in einer Art Kassenbuch abgespeichert und von ganz vielen anderen Nutzern überprüft.

Ohne Banken gibt es natürlich auch keine Konten bei einer Bank. Wer mit Bitcoins zahlt, hat sein eigenes digitales Portemonnaie, auch Wallet genannt. Dieses ist digital und beispielsweise auf dem eigenen Computer gespeichert. Aus dieser Wallet fliessen die Bitcoins direkt in die Wallet des Empfängers. Ein bisschen also wie bei einer Bargeldtransaktion. Nur, dass die Bitcoins nicht wie Noten von einer Nationalbank herausgegeben wurden.

Moment mal: Wer hat denn Bitcoin geschaffen?

Das weiss man nicht so genau. Die Überlegungen zu Bitcoin sind in einem sogenannten White Paper festgehalten, das 2008 veröffentlicht wurde. Herausgeber ist ein gewisser Satoshi Nakamoto. Allerdings weiss niemand, wer das ist. Vielleicht steckt sogar eine Gruppe hinter dem Pseudonym.

Und wieso kann Satoshi Nakamoto einfach so Geld schaffen?

Im Grunde hat er kein Geld geschaffen. Er hat eine Software geschaffen, auf deren Grundlage Bitcoins erzeugt werden. Dass diese Bitcoins einen Wert haben, liegt daran, dass Leute bereit sind, dafür zu bezahlen beziehungsweise sie als Zahlung zu akzeptieren.

Das ist im Grunde ähnlich wie bei Banknoten: Anders als zum Beispiel Gold, das früher zur Zahlung verwendet wurde, haben Banknoten praktisch keinen Eigenwert. Weil wir aber alle wissen, dass eine Hunderternote 100 Franken wert ist, funktioniert das System. Der Unterschied von Bitcoin zu dieser Hunderternote ist bloss, dass kein zentrales System – in der Schweiz die Nationalbank – als alleiniger Herausgeber fungiert.

Wie erzeugt denn die Software Bitcoins?

Sie werden geschürft. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erst etwas ausholen und die Software erklären. Wir haben schon gesehen, dass jeder seine eigene Wallet, sein eigenes Portemonnaie hat. Dort legt man seine Bitcoins rein. Alle Wallets sind miteinander in einem dezentralen Netzwerk verbunden. Das heisst: Alle, die mitmachen, sind miteinander verbunden. Ohne dass es eine Zentrale gäbe. Im Grunde kann man sich das als Telefonnetz vorstellen, das nur zwischen den Nutzern angelegt ist, ohne Verteilstation oder Telefonzentrale. Ein Schnurtelefon quasi, nur mit mehr als zwei Enden.

Jede Wallet hat eine eindeutige Adresse. Eine Adresse also, die im Bitcoin-Netzwerk nur einmal existiert. Man kann das mit einer E-Mail-Adresse vergleichen, die auch nicht mehrfach vergeben werden kann. Oder eben mit einer Telefonnummer.

Verschickt Person A Bitcoins an Person B, wird das in eine Art Kassenbuch geschrieben. Dieses Kassenbuch enthält alle jemals getätigten Bitcoin-Transaktionen, von der ersten jemals getätigten bis zu der gerade erst erfolgten. Weil die Transaktionen zu Blöcken zusammengefasst werden, ergibt sich eine Aneinanderreihung von Blöcken, eine Blockkette. Oder eben: die Blockchain.

Dank dieses zentralen Kassenbuchs können alle Nutzerinnen und Nutzer sämtliche Transaktionen und Kontostände sehen. Die Blockchain schafft also Transparenz für alle, die teilnehmen. Zumindest teilweise. Denn: Welche Person hinter welcher Wallet steht, ist meist nicht so ohne weiteres zu erraten. Die oben erwähnte eindeutige Adresse besteht aus Zahlen und Buchstaben, nicht aus beispielsweise Vor- und Nachnamen.

Der Blockchain wird auch abseits von Kryptowährungen grosses Potenzial zugeschrieben. Die Technologie könnte Informationen jeglicher Art fälschungssicher aufbewahren, so zumindest die Theorie.

Dieses Kassenbuch darf jeder einfach so ergänzen? Wer überprüft das? Und was ist jetzt mit dem Schürfen?

Das hängt zusammen. Die oben erwähnten Blöcke, in denen Transaktionen gesammelt werden, entstehen nicht einfach so. Sogenannte Miner (englisch für Schürfer) erstellen diese, indem sie einerseits überprüfen, dass kein in die Transaktion involvierter Bitcoin bereits früher ausgegeben wurde. Damit ein Miner den Block dann aber an die Kette anhängen darf, muss er der Erste sein, der eine Art Rätsel lösen kann.

Dieses Rätsel ist vergleichbar mit dem Erraten eines sehr langen Codes. Weil es so viele Möglichkeiten gibt und man nicht mehr machen kann, als alle davon nacheinander auszuprobieren, braucht es dafür viel Rechenleistung. Ist das Rätsel aber erst einmal gelöst, können alle anderen Mitglieder des Netzwerks ganz einfach überprüfen, ob die Lösung stimmt. Und weil der Code in Teilen auch aus dem Inhalt des Blocks und aller früher schon gespeicherten Blöcke generiert wird, kann so auch gleich die Echtheit des Blocks und der Transaktionen geprüft werden.

Das heisst also: Für das Erstellen eines neuen Blocks braucht es viel Rechenleistung. Für das Überprüfen dieses aber nur wenig. Dadurch ist eine Fälschung von Inhalten der Blockchain nur mit so viel Rechenleistung möglich, dass sie sich nicht lohnt.

Damit nun überhaupt jemand sich bemüht, einen Block mit viel Rechenleistung anzuhängen, gibt es dafür eine Belohnung. Der Miner erhält Bitcoins, die in diesem Moment neu in den Umlauf gebracht werden.

Also kann ich mit meinem Computer unendlich Geld in Form von Bitcoins erschaffen?

Ja und Nein. Grundsätzlich kann jeder mit seinem Computer als Miner auftreten. Nur: Das Programm ist so ausgelegt, dass die Lösung des Rätsels schwieriger wird, je mehr Miner sich daran beteiligen. Und desto mehr Rechenleistung wird benötigt. Die Idee dahinter ist, dass immer etwa alle zehn Minuten ein neuer Block erzeugt wird, egal wie viele Miner sich darum kümmern.

Wie hoch ist diese Belohnung?

Der Betrag, den ein Miner für das erfolgreiche Lösen erhält, wird nach jeweils 210'000 Blöcken halbiert. Aktuell erhält er für das Anhängen eines Blocks 6,25 Bitcoins. Das sogenannte Halving geschieht etwa alle vier Jahre. Das nächste Mal ist im Frühling 2024 damit zu rechnen.

Die Belohnung ist der einzige Weg, wie neue Bitcoins in Umlauf kommen. Als Analogie könnte man festhalten, dass die Miner die Druckpresse der Notenbank anwerfen. Weil im Schnitt alle zehn Minuten ein neuer Block erzeugt wird, die Belohnung dafür aber über die Zeit kleiner wird, werden immer weniger Bitcoins ausgegeben.

Bis heute wurden knapp 19 Millionen Bitcoins herausgegeben. Im Programm ist festgelegt, dass es insgesamt nur 21 Millionen gibt. Wegen des Halvings dauert es aber doch noch eine ganze Weile, bis auch die letzten 2 Millionen Bitcoins ausgegeben sein werden. Der letzte Bitcoin dürfte etwa 2140 geschürft werden.

Was passiert, wenn der letzte Bitcoin geschürft wurde?

Die Prämie, die Miner für das Entschlüsseln von Blöcken erhalten, entfällt. Weil bei Bitcoin-Transaktionen aber eine Gebühr anfällt, können Miner noch immer Bitcoins verdienen.

Geld verdienen kann man auch, weil die Bitcoins an Wert gewinnen, oder?

Ein Beispiel veranschaulicht das. Der erste Kauf, der überhaupt je mit Bitcoins getätigt wurde, waren zwei Pizzen. Am 22. Mai 2010 transferierte der Amerikaner Laszlo Hanyecz 10'000 Bitcoins dafür. Hätte er die Bitcoins behalten, wären diese heute über eine halbe Milliarde Dollar wert. Es gibt allerdings auch ein grosses Aber, wenn man mit dem Bitcoin-Kurs Geld verdienen möchte: Der Kurs des Bitcoins schwankt stark.

Was kann ich mit Bitcoins denn überhaupt anstellen und wo bekomme ich sie?

Immer mehr. Bei Microsoft kann man beispielsweise sein Konto mit Bitcoins aufladen oder bei Expedia Flüge buchen. Mittlerweile gibt es sogar Bitcoin-Geldautomaten, auch in der Schweiz. An diesen kann man Bitcoins kaufen und auch verkaufen. Sonst geht das über eine von unzähligen Plattformen oder Apps, die einfach zu bedienen sind. Auch in vielen Online-Trading-Portalen sind Bitcoins erhältlich.

Von einer allgemeinen Einsetzbarkeit, wie wir es uns mit Konto und Kreditkarte gewohnt sind, ist man aber noch etwas entfernt.

Dann fahre ich noch immer besser mit einem ganz gewöhnlichen Konto bei der Bank?

So allgemein gesprochen: Ja. Aber Bitcoins bieten durchaus gewisse Vorteile. Weil das System ohne Banken funktioniert, ist man auch nicht an deren Vorgaben gebunden. Es gibt keine Überweisungslimiten, man muss keine Negativzinsen fürchten, und die Transaktionen sind schnell. Auch wenn man Geld vom einen Ende der Welt ans andere schicken will.

Man ist auch unabhängig von Nationalbanken und staatlichen Eingriffen. Wenn das Notenbankgeld an Wert verliert, gilt das für Bitcoins nicht automatisch auch. Handkehrum können Bitcoins aber auch an Wert verlieren, wenn das andere Anlageformen nicht tun. In gewissen Gegenden der Welt ist es zudem von Vorteil, dass man sich mit Bitcoins vor dem staatlichen Zugriff oder der plötzlichen Sperrung seiner Vermögen schützen kann.

Weiter gibt es Sicherheitsvorteile. Anstatt einer einzelnen zentralen Institution wie einer Bank vertrauen zu müssen, kann man gleichzeitig sehr, sehr vielen Nutzern vertrauen. Sie alle überprüfen die Richtigkeit der Transaktionen. Und weil jeder der Blöcke in der Kette Informationen von den vorherigen Blöcken beinhaltet, wird die Fälschung einer früheren Transaktion immer noch schwieriger. Dass das System so funktioniert, kann zudem im Grunde von jedem nachgeprüft werden: Die Software ist Open Source, also frei einsehbar.

Es gibt aber sicher auch Nachteile, oder?

Ja, einen haben wir schon angesprochen: Der Kurs ist sehr volatil. Wenn ein Bitcoin morgen sehr viel mehr oder sehr viel weniger wert sein kann, muss man vorsichtig damit umgehen. Sie würden ungern Ihre Miete in Bitcoins bezahlen, wenn diese dadurch nächsten Monat fünfmal teurer sein kann. Die Schwankungen machen Bitcoin als Währung eher ungeeignet. Zudem sind Transaktionsgebühren nicht fixiert und können ebenfalls stark schwanken.

Vorsichtig sollte man auch bei der Aufbewahrung sein. Weil die Bitcoins im eigenen Portemonnaie liegen, sollte man dieses nicht verlieren. Also zum Beispiel die Festplatte nicht wegwerfen.

Zudem wird immer wieder der Energiebedarf kritisiert. Dieser lässt sich zwar nicht exakt berechnen, aber aktuelle Schätzungen gehen von einem Bedarf von ungefähr 130 Terawattstunden im Jahr aus. Das entspricht in etwa dem, was Argentinien im Jahr verbraucht. Die Schweiz verbraucht etwa halb so viel.

Womit Bitcoin auch kämpft, ist der Ruf. Das hat nicht zwingend mit dem System an sich zu tun, sondern damit, dass Bitcoins wegen der Anonymität und des Verzichts auf Banken auch gerne für zwielichtige Geschäfte eingesetzt werden.