«Einer meiner Lieblingskunden»: Warum Stadler-Chef Peter Spuhler grosse Stücke auf die BLS hält Für die BLS sind die 58 Stadler-Triebzüge eine Rekordbestellung. Für Stadler ist es der Durchbruch auf dem Heimmarkt mit dem selbst entwickelten Zugsicherungssystem. Mit diesem löst sich Stadler aus der Abhängigkeit von zwei beinharten Konkurrenten. Thomas Griesser Kym 09.09.2020, 16.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

BLS-Chef Bernard Guillelmon (links) und Stadler-Patron Peter Spuhler vor dem ersten neuen Flirt für die BLS in Stadlers Inbetriebsetzungszentrum in Erlen. Der 105 Meter lange Flirt wird für den Roll-out vorbereitet. Blick in die 2. Klasse des Flirt. Ein Triebzug bietet 196 Sitzplätze in der 2. Klasse und 46 in der 1. Klasse. Hinzu kommen 200 Stehplätze. Bei der BLS heisst der Flirt Mika. Mika steht für moderner, innovativer, kompakter Allroundzug. Gut gelaunt: Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident, Ankeraktionär und bis auf weiteres auch wieder Konzernchef von Stadler. Blick aus dem Führerstand, in dem Stadlers Zugsicherungssystem Guardia installiert ist.

650 Millionen Franken bezahlt die BLS an Stadler. Dafür liefert der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer der Verkehrsgesellschaft 58 Niederflurtriebzüge des Typs Flirt für den S-Bahn- und den Regionalverkehr. Bestellt Anfang 2018, gehen die Züge ab Mai 2021 schrittweise in Betrieb. In der Ausschreibung hatte sich Stadler gegen ein Angebot des Mitbewerbers Bombardier durchgesetzt.

Das erste Exemplar haben die beiden Unternehmen am Mittwoch anlässlich eines Roll-outs vorgestellt. Im Inbetriebsetzungszentrum Stadlers in Erlen sagte Patron Peter Spuhler:

«Die BLS ist einer meiner Lieblingskunden.»

Sie sei «sehr kompetent und sehr anspruchsvoll, aber auch sehr teamfähig und lösungsorientiert». Spuhler schob hinterher, auch andere Kunden seien «sehr anspruchsvoll, aber in der Umsetzung etwas komplizierter».

«Es ist sehr wichtig, dass wir diese Referenz haben»

Das Lob für die BLS kommt nicht von ungefähr. Die Bestellung der 58 Flirt, die bei der BLS Mika heissen, sind der grösste Auftrag in deren Geschichte. Und die BLS hat bei Stadler früher schon drei Dutzend Doppelstöcker des Typs Kiss (bei der BLS Mutz) bestellt, die ab 2013 in Betrieb genommen wurden. Noch früher hatte die BLS mittlerweile ausrangierte Stadler-Gelenktriebwagen (GTW) auf der Schiene.

Kommt hinzu, dass Stadler in den neuen Flirt-Zügen das selbst entwickelte Europäische Zugsicherungssystem (ETCS) Guardia einbaut, das damit erstmals in Zügen für den Schweizer Markt eingesetzt wird. «Die BLS hat diesen Schritt zusammen gewagt. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Referenz haben», sagte Spuhler auch mit Blick auf die Skepsis der SBB bezüglich Guardia.

«Unglaubliche Preise» abverlangt

Guardia besteht aus Hard- und Software, die im Zug installiert wird. Dem Lokführer werden Position, Geschwindigkeit und weitere Daten angezeigt und an die Zentrale übermittelt. Gleichzeitig können Daten wie die Fahrerlaubnis empfangen werden. Einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Guardia hat Stadlers Engineeringteam in Wallisellen geleistet.

Vor Guardia hing Stadler in der Signaltechnik mehr oder weniger von der Belieferung durch Alstom und Siemens ab, die bisher rund 85 Prozent dieses Markts kontrolliert haben. Nicht nur sind das zwei der härtesten Konkurrenten Stadlers, sondern sie haben Stadler laut Spuhler auch «unglaubliche Preise» abverlangt. Deshalb reifte die Idee, ein eigenes ETCS zu entwickeln, was innert gut zwei Jahren auch gelungen ist.

Im Flirt bis ins italienische Domodossola

Die sechsteiligen BLS-Flirt teilen sich in 28 Stück für den S-Bahn- und 30 Stück für den RegioExpress-Verkehr. Jene für den Regionalverkehr werden auch mit Selbstverpflegungszonen mit Getränke- und Snackautomaten ausgerüstet.

Die ersten Züge werden auf der Linie Bern-Neuenburg-La Chaux-de-Fonds verkehren, welche die BLS unter Konzession der SBB im Fernverkehr betreibt. Eine weitere wichtige Regionallinie wird Bern-Spiez-Brig-Domodossola/Zweisimmen sein, die der Flirt ab 2022 befahren wird.

Spuhler bedauert den Abgang des BLS-Chefs

Am Roll-out zugegen war auch BLS-Chef Bernard Guillelmon, der im Zuge der Subventionsaffäre und anderer Buchhaltungstricksereien bei der Verkehrsgesellschaft vor dem Rücktritt steht. Spuhler äusserte Bedauern über Guillelmons absehbaren Abgang, weil man stets gut zusammengearbeitet habe. Guillelmon sagte über den Flirt:

«Ich freue mich schon jetzt darauf, als Kunde in diesen Zügen herumzufahren.»

Mit den neuen Flirt kann die BLS ihre Flotte weiter vereinheitlichen. Sie zieht dafür 43 Fahrzeuge dreier älterer Typen aus dem Verkehr. Künftig besteht das Rollmaterial der BLS nur noch aus den Flirt und den Kiss aus dem Hause Stadler sowie aus Bombardier-Zügen unter anderem für die Lötschberg-Bergstrecke.