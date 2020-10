Eine zweite Frau zieht in die Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz ein Seit 2011 ist Helen Fricker in verschiedenen Funktionen für Raiffeisen Schweiz tätig, ab 1. November 2020 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung. Fricker löst als neue Leiterin des Departements Raiffeisenbank Services Philippe Lienhard ab, der die Bankengruppe aus persönlichen Gründen verlasse. Thomas Griesser Kym 05.10.2020, 08.30 Uhr

Helen Fricker, designiertes Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz. Bild: PD

Per Ende Oktober tritt Philippe Lienhard bei Raiffeisen Schweiz zurück. Tags darauf übernimmt Helen Fricker Lienhards Sitz in der Geschäftsleitung der drittgrössten Bankengruppe in der Schweiz und als Leiterin des Departements Raiffeisenbank Services.