«Eine bestechende Idee»: Das Projekt einer Schweizer Gütermetro kommt voran – der St.Galler Unternehmer Stefan Kuhn stärkt die Interessen der Ostschweiz Das Projekt der Gütermetro Cargo sous terrain erhält prominenten Zuzug aus unserer Region: Stefan Kuhn steigt mit seiner Investmentgesellschaft K+D Valueinvest ein. Bereits seit Beginn des Vorhabens an Bord ist Peter Mettler von der St.Galler Mettler2invest. Er sagt: «Wir müssen schauen, dass die Ostschweiz an die Gütermetro angehängt wird.» Thomas Griesser Kym 10.06.2020, 05.00 Uhr

So könnte ein Fahrzeug der Gütermetro Cargo sous terrain aussehen. Bild: PD

Das Projekt einer unterirdischen Gütermetro nimmt immer mehr Fahrt aus. In der Wirtschaft ist Cargo sous terrain (CST) genügend breit abgestützt, wie der Bundesrat kürzlich verlauten liess, und das Verkehrsdepartement erarbeitet derzeit das Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport. Dieses soll spätestens im Herbst dem Parlament vorgelegt werden.

Die breite Abstützung zeigt sich auch im Hauptaktionariat. Dieses besteht mittlerweile aus 30 Unternehmen. Nun ist auch die Ostschweizer Vertretung gestärkt worden. So ist die K+D Value­invest AG eingestiegen, die Investmentgesellschaft des St.Galler Unternehmers Stefan Kuhn, der auch im Verwaltungsrat der CST Einsitz nimmt. Kuhn nennt das Projekt «eine bestechende Idee».

«Der einzige unabhängige Unternehmer»

CST will grosse Teile des Warenverkehrs inklusive Entsorgung und einer gewissen Lagerhaltung unter den Boden verlegen. Vorgesehen ist ein 490 Kilometer langes Tunnelsystem auf den zwei Hauptachsen von Genf bis St.Gallen und von Basel bis Luzern sowie einem Ast von Bern nach Thun. Kuhn findet für dieses neue Mobilitätskonzept klare Worte:

«Cargo sous terrain ist für mich das Gotthardprojekt des 21. Jahrhunderts».

Stefan Kuhn, Chef der

K+D Valueinvest AG. Bild: Michel Canonica

Kuhn sieht sich im Verwaltungsrat auch als praktisch «der einzige unabhängige Unternehmer, der keine Interessenbindung hat». So ist Kuhn, wie er sagt, weder mit der Transport- oder der Baubranche noch mit dem Handel verbandelt. Andere Aktionäre haben gewichtige Eigeninteressen an der Gütermetro, so zum Beispiel Post und SBB, Coop und Migros, Panalpina, Energiefirmen oder die Finanzbranche. Kuhn sieht sich dafür auch als regionaler Vertreter, der die Interessen der Ostschweiz einbringt.

Verstopfte Strassen, endlose Lastwagenkolonnen

Dabei erhält er Unterstützung von Peter Mettler. Dessen Immobilienentwicklerin Mettler2invest AG aus St.Gallen ist als Gründungsmitglied seit der ersten Stunde an Bord von CST, seit März 2017. Mettler sagt:

«Wir müssen schauen, dass die Ostschweiz an die Gütermetro angehängt wird.»

Peter Mettler, Chef der Mettler2invest. Bild: PD

Er verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass unsere Region immer wieder von den SBB stiefmütterlich behandelt werde. Mettler sieht CST als Mittel, «dem Problem der Frachtverschiebungen, das immer grösser wird, Herr zu werden. Das alles oberirdisch zu bewältigen, ist nicht zielführend», sagt Mettler mit Blick auf die Zunahme des Strassenverkehrs und endlose Lastwagenkolonnen auf der Autobahn.

Milliardenschwere Investitionen

«Die Technik ist noch nicht ausgereift», räumt Mettler ein, «doch sie ist vorhanden». Vorgesehen ist ein dreispuriger Tunnel zwischen Logistikzentren, der rund um die Uhr in Betrieb ist. Darin sollen Güter mit rund 30 Kilometern pro Stunde transportiert werden. An den Zugangspunkten sollen die Waren vollautomatisch mit Liften ins System eingespeist oder an die Oberfläche geholt werden.

Die Kosten für die erste Teilstrecke vom solothurnischen Härkingen-Niederbipp nach Zürich, die ab 2031 in Betrieb gehen soll, werden auf 3 Milliarden Franken veranschlagt. Für das ganze CST-Netz werden 33 Milliarden Franken für den Vollausbau bis zum Jahr 2045 geschätzt.

Schweizer Projekt in Schweizer Händen

Zu den Eckpunkten im geplanten Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport gehört, dass der Bund weder Bau noch Betrieb einer Transportanlage unterstützt. Die Aktienmehrheit muss in Schweizer Hand bleiben.

Ausländische Investoren sollen nur eine Minderheit halten dürfen. Bei CST ist unter anderem Hyperloop One engagiert. Die US-Firma arbeitet in Kalifornien an einem Transportsystem mit Kapseln, die in einer Unterdruckröhre bis zu 1200 Kilometer pro Stunde zurücklegen sollen. Ursprünglicher Erfinder des Hyperloops ist Tesla-Chef Elon Musk.

Entlastung auch der Umwelt

CST wirft ausser der Entlastung des oberirdischen Verkehrssystems auch die Ökologie in die Waagschale. Betrieben ausschliesslich mit erneuerbarer Energie, spare man pro transportierter Tonne Güter bis zu 80 Prozent CO2 gegenüber konventionellen Camionfahrten. Und die vernetzte Citylogistik von CST entlaste die Städte um bis zu 30 Prozent des Lieferverkehrs und um 50 Prozent des Lärms. Peter Mettler sagt:

«Cargo sous terrain ist eine Vision, aber kein Hirngespinst.»