Keiner will Tetrapaks recyclen: Weinfelder Unternehmen muss 40-Millionen-Franken Anlage ausser Betrieb nehmen Zu wenig Material, zu teuer: Das Weinfelder Unternehmen Model nimmt seine 40 Millionen Franken teure Recyclinganlage für Getränkekartons ausser Betrieb. Die Lobby hofft nun auf die Politik. Thomas Griesser Kym 11.08.2020, 05.00 Uhr

Gesammelte Getränkekartons für die Wiederverwertung. Vorerst werden sie im Ausland und nicht mehr in der Schweiz rezykliert. Bild: PD

94 Prozent bei Glas und Aluminium, 82 Prozent beim PET – die Schweizer sind Weltmeister, wenn es um das Sammeln und Rezyklieren dieser Wertstoffe geht. Anders bei Getränkekartons: 20'000 Tonnen dieser Behälter für Milch, Säfte, Eistee usw. werden in der Schweiz jedes Jahr auf den Markt gebracht, doch die Sammelquote liegt bei weniger als 10 Prozent, wie Simone Alabor sagt, Geschäftsführerin des Vereins Getränkekarton-Recycling Schweiz.

Das Problem: Es gibt kein Finanzierungsmodell. Anders als bei Glas, Alu und PET kennt die Schweiz bei Getränkekartons keine vorgezogene Recyclinggebühr, um ein nationales Sammelsystem zu bezahlen. Ergo landen die meisten Getränkekartons im Kehricht und werden in der KVA verbrannt. Dabei würden, wie Alabor sagt, «ein bis zwei Rappen pro Karton» reichen, um ein Sammelsystem zu bezahlen.

Konsumenten würden gerne, können aber nicht

Aufgrund von Befragungen weiss Alabor:

«Neun von zehn Konsumenten würden ihre Getränkekartons gerne rezyklieren. Aber lediglich zehn Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu einer Sammelmöglichkeit.»

Anders im grenznahen Ausland: Dort, in Österreich und Deutschland, ist das Recycling von Getränkekartons längst etabliert.

Dabei schien dieser Prozess auch in der Schweiz allmählich in die Gänge zu kommen. Im Frühling 2017 hat der Kartonverpackungshersteller Model in Weinfelden eine Recyclinganlage für Getränkekartons in Betrieb genommen, die erste und einzige in der Schweiz. «Eine technologische Pioniertat», sagt Model-Marketingchef Daniel Ballmann. 40 Millionen Franken hat Model in die Anlage investiert. Beim Rezyklieren hat es Model auf die langen Frischfasern abgesehen, aus denen das Unternehmen Wellkarton herstellt und die hohe Festigkeitswerte bringen.

Aldi-Sammelgut wurde bei Müller Recycling in Frauenfeld sortiert

Einen kleinen Schub schien das Getränkekartonrecycling zu erhalten, als der Verein vor vier Jahren ein Pilotprojekt mit Aldi Suisse startete. Damals begann der Discounter, Getränkekartons zusammen mit Kunststoffflaschen zurückzunehmen.

Anschliessend wurde das gemischte Sammelgut bei der Müller Recycling AG in Frauenfeld sortiert, die im Mai 2015 die erste Sortieranlage für diesen Zweck in Betrieb genommen hatte. Kartons und Flaschen könnten «einfach voneinander getrennt werden», sagte im März 2019 Betriebsleiter Thomas Müller.

Der Discounter Aldi ist überrannt worden

Doch Mitte 2019 stellte Aldi die Sammlung wieder ein. Nicht wegen zu geringen Zuspruchs der Konsumenten, sondern im Gegenteil wegen zu grossen Erfolgs. Aldi hatte gehofft, dass die anderen Lebensmittelhändler, vor allem die beiden Grossverteiler Coop und Migros, mitziehen würden. Doch diese sammeln bis heute keine Getränkekartons, sondern verweisen im Rahmen der IG Detailhandel, der zudem Denner und Manor angehören, auf Bedenken punkto Ökobilanz, Zusatztransporten, Hygiene usw.

Sammelstellen und Sammelsäcke

«Am Schluss waren 70 Prozent der Retouren nicht von uns», sagte Anfang Jahr David Nyffenegger vom Aldi-Management. Die Gesamtmenge habe Aldis Logistik schlicht überfordert, und man habe Geld draufgelegt. Die Folge: Mit dem Ausstieg von Aldi fielen auf einen Schlag wieder 200 Sammelstellen weg.

Geblieben sind gut 100 Sammelstellen, vor allem von Gemeinden und bei Entsorgungsfirmen, aber auch bei 16 Spar-Supermärkten. «Wir sammeln weiter», sagt Spar-Schweiz-Sprecherin Silvia Manser. Getränkekartons können auch in gewissen Sammelsäcken gemischter Kunststoffsammlungen mitgegeben werden wie beispielsweise im Kuh-Bag des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid, der KVA Thurgau und der Abfallregion St.Gallen-Rorschach-Appenzell (A-Region), oder im «Recycling-Sack», der vor allem im Kanton Bern verbreitet ist.

Mit Altpapier geht's billiger und weniger aufwendig

Und nun folgt der nächste Rückschritt: Model hat die Recyclinganlage zumindest vorläufig ausser Betrieb genommen, wie der Verein kürzlich auf seiner Website publik machte. Ballmann begründet dies mit mehreren Faktoren: Zum einen war die Anlage zu wenig ausgelastet. Sie hat eine Verarbeitungskapazität von 70'000 Tonnen im Jahr, doch im besten Jahr, als Aldi noch sammelte, kamen gerade mal 1000 Tonnen zusammen. Ballmann sagt:

«Ein Tropfen auf den heissen Stein.»

Zweitens sind da die Kosten: Der Recyclingprozess sei teuer, benötige viermal mehr Energie, als wenn man Karton aus Altpapier und Altkarton herstelle, und auch für die Entsorgung des Restmülls, bestehend aus dem Polyethylen und dem Aluminium aus den Getränkekartons, müsse Model anders als früher Geld bezahlen. Kommt hinzu, dass der Altpapierpreis zerfallen ist und dieser Rohstoff in rauen Mengen vorhanden ist. Ballmann sagt, «um die Anlage wirtschaftlich betreiben zu können, hätte sie technisch optimiert werden müssen». Und man müsste viel mehr Getränkekartons haben. Dafür aber bräuchte es wie eingangs erwähnt ein Sammelsystem und Finanzierungsmodell.

Im Parlament tut sich was

Darauf hatte Model beim Entscheid, in die Anlage zu investieren, gehofft, und darauf hofft Simone Alabor nach wie vor. Sie zeigt sich zuversichtlich:

«Eine vorgezogene Recyclinggebühr wird kommen.

Dies einerseits wegen der Entwicklung in der EU und andererseits, weil es auch in der Schweizer Politik vorwärtsgehe. So hat ­beispielsweise die Umweltkommission des Nationalrats eine Initiative zur «Stärkung der Schweizer Kreislaufwirtschaft» lanciert, und diese findet Unterstützung in der Schwesterkommission des Ständerats.

Konter gegen die Argumente von Coop und Migros

Vorläufig aber werden die in der Schweiz gesammelten Getränkekartons zur Wiederverwertung ins grenznahe Ausland exportiert. «Jedoch setzen wir uns gemeinsam mit der Model AG für eine Schweizer Lösung ein», sagt Alabor.

Den Argumenten der Grossverteiler ge­gen das Rezyklieren der Kartons kann sie nichts abgewinnen. Es sei aus Sicht der Umwelt in jedem Fall besser, den Wertstoff zu rezyklieren als zu verbrennen, und den Einwand von Coop und Migros punkto Hygiene wischt Alabor ebenfalls beiseite:

«Aldi und die anderen über hundert bestehenden Sammlungen zeigen, dass diese Bedenken unbegründet sind. Zumal immer mehr Getränkekartons Verschlusskappen haben.»