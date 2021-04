EDELMETALL «Die Umwelt rettet man damit nicht»: Gold aus fairem Handel fristet ein Nischendasein – Raiffeisen beschreitet andere Wege in der Goldbeschaffung Raiffeisen und die Zürcher Kantonalbank wollen ihre Goldbeschaffung nachhaltiger und transparenter gestalten. Ähnliche Absichten verfolgt Max Havelaar mit Fairtrade-Gold. Dessen Volumen ist vergleichsweise bescheiden, nimmt aber zu. Thomas Griesser Kym 17.04.2021, 05.00 Uhr

Goldbarren aus Fairtrade-Gold mit den Logos von Max Havelaar und den Kantonalbanken. Bild: Dominique Meienberg/PD

Diese Woche haben zwei grosse Schweizer Banken Aufsehen erregt mit der Ankündigung, ihre Goldbeschaffung transparenter und nachhaltiger zu gestalten: Raiffeisen und die Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Dabei liefert Raiffeisen alle neuen Goldbarren, die von der Schweizer Raffinerie Argor-Heraeus im Tessin produziert werden, mit einem Zertifikat aus, das sie als «responsibly sourced and traceable» (verantwortungsvoll beschafft und rückverfolgbar) auszeichnet.

75 Dollar pro Kilo Gold als finanzielle Unterstützung

Auch will Raiffeisen den Barren künftig Gold von Kleinminen in Entwicklungs- und Schwellenländern beimischen, sofern diese Minen Teil eines anerkannten Programms zur Verbesserung ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit sind. Bedingungen seien etwa die Förderung der Sicherheit der Mitarbeitenden oder der Verzicht auf den Einsatz von Quecksilber. Raiffeisen rechnet laut Banksprecher Jan Söntgerath mit einem Anteil Gold von Kleinminen von durchschnittlich rund 15 Prozent.

Darüber hinaus unterstützt Raiffeisen solche Programme kleiner Minen auch finanziell. Der Umfang der Unterstützung hänge vom Volumen der produzierten Raiffeisen-Goldbarren ab. Söntgerath sagt: «Pro Gramm werden 7,5 US-Cents in die Verbesserung der Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Kleinminen investiert.» Das sind also 75 Dollar pro Kilo.

Fairtrade-Minen sind weiter

Warum verfolgt Raiffeisen einen eigenen Ansatz und schliesst sich nicht einfach zum Beispiel dem Programm des Fairtrade-Goldes an, das 2014 von Max Havelaar lanciert worden ist? Söntgerath sagt zum einen:

«Fairtrade-Gold ist nur in kleinen Mengen verfügbar und mit einem wesentlichen Preisaufschlag verbunden.»

Zum anderen sagt der Raiffeisen-Sprecher:

«Fairtrade-Minen erfüllen bereits höchste Umwelt- und Sozialstandards. Raiffeisen fördert anerkannte Programme, welche Kleinminen darin unterstützen, dorthin zu kommen.»

Daher setze Raiffeisen zunächst auf ihren eigenen Ansatz. Die Bank rechne damit, die Better Gold Initiative (BGI), hinter der unter anderem das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) steht, im 2021 durch den Verkauf von Raiffeisen-Goldbarren mit mindestens 100'000 Franken alimentieren zu können. Die BGI ist mit der Umsetzung der finanziellen Unterstützung betraut.

Eheringe und Schmuck aus fair gehandeltem Gold

Anders verfährt die ZKB, nach der Devise: Das eine tun und das andere nicht lassen. Neu hat die ZKB 1-Kilo-Goldbarren im Angebot, produziert ebenfalls von Argor-Heraeus im Tessin, die dank einer unsichtbaren DNA-Markierung vollständig rückverfolgbar sind, bis zur südamerikanischen Mine, in der das Gold geschürft worden ist.

Darüber hinaus macht die ZKB seit geraumer Zeit auch beim Gold aus fairem Handel bei Max Havelaar mit. Das Fairtrade-Gold stammt aus 15 Minen in Peru. Es wird einerseits als Barren von 1, 2, 5 und 10 Gramm von mittlerweile zehn Kantonalbanken angeboten, darunter auch jene der Kantone St.Gallen und Thurgau, der SGKB und der TKB.

Andererseits ist es als Schmuck und Eheringe bei 40 Goldschmiedinnen und Goldschmieden in der Schweiz im Angebot sowie bei Christ Uhren & Schmuck und in Kollektionen von Coop City und Manor.

Eheringe aus Fairtrade-Gold mit dem Label von Max Havelaar. Bild: PD

Als Geschenk für die lieben Kleinen

Während die markierten 1-Kilo-Barren der ZKB vor allem für institutionelle Investoren wie Pensionskassen oder Versicherungen gedacht sind, bei denen die Anforderungen an Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien steigen, dienen die Fairtrade-Goldbarren hauptsächlich als Geschenk etwa für Enkel- oder Patenkinder.

Allein schon wegen ihres geringen Gewichts tragen die Max-Havelaar-Goldbarren relativ wenig zum Gesamtverkauf des Goldes bei, wie SGKB-Sprecher Adrian Kunz sagt. Die Barren von 1 bis 10 Gramm der SGKB stammten aber ausschliesslich aus Fairtrade-Gold. Für die TKB sagt deren Sprecherin Anita Schweizer:

«Max-Havelaar-Gold haben wir aus Nachhaltigkeitsüberlegungen seit 2017 in unserem Angebot.»

Die Kleinsten sind am begehrtesten

Anita Schweizer sagt, «die Nachfrage ist steigend, aber auch stark schwankend». Ein Treiber sei die Entwicklung der Börsen- und Finanzmärkte, die auch den Goldpreis beeinflusst. Ein anderer seien Feiertage wie Weihnachten, Ostern oder auch Anlässe wie Ausbildungsabschlüsse, Konfirmation oder Firmung, an denen Geschenke gemacht werden.

In Zahlen sieht es bei der TKB wie folgt aus: 2020 wurden bei der Bank 3800 Barren aus Fairtrade-Gold erworben, davon 1500 à 1 Gramm und je 750 bis 800 in den anderen drei Grössen. 2019 waren es mit total 700 Barren deutlich weniger.

Goldschmied Jürg Wipf setzt auf Recycling-Gold

Unter den 40 Goldschmiedinnen und Goldschmieden, die Fairtrade-Gold anbieten, finden sich einzelne auch in der Ostschweiz. So zum Beispiel der Wiler Jürg Wipf. Er sagt, die Nachfrage nach Schmuck oder Ringen aus Max-Havelaar-Gold sei «relativ gering». Er erklärt dies zum einen damit, dass Max Havelaar von den Konsumenten wohl in erster Linie mit Lebensmitteln wie Kaffee oder Bananen assoziiert werde.

Goldschmied Jürg Wipf bei der Arbeit. Bild: PD

Zum anderen arbeitet Wipf, abgesehen vom Fairtrade-Gold, ausschliesslich mit Recycling-Gold, also Material, das aus Altgold stammt, das eingeschmolzen und zu neuen Barren gegossen worden ist. Dieses Gold wird unter dem Label Ökogold angepriesen, weil es aus einem geschlossenen Kreislauf kommt und kein frisches Gold geschürft worden ist, wie Wipf sagt. Warum macht er dennoch auch beim Havelaar-Gold mit?

«Grundsätzlich ist es eine gute Sache, die kleinen Produzenten zu unterstützen.»

Jürg Wipf sagt aber auch:

«Die Umwelt rettet man damit nicht, hierfür muss man die grossen Bergbaukonzerne in die Pflicht nehmen, dass sie die Umwelt schonen und die Abbaugebiete renaturieren.»

Bei Havelaar entscheiden die Mineure

Wie wird der Raiffeisen-Ansatz von Max Havelaar beurteilt? Der Gold-Zuständige Markus Staub sagt zunächst: «Havelaar begrüsst alle Anstrengungen, die für mehr Transparenz beim Bergbau sorgen.» Denn:

«Noch immer sind Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltzerstörung weit verbreitet, vor allem in kleingewerblichen Minen.»

Den Entscheid Raiffeisens, beim Gold aus kleinen Minen auf die BGI zu setzen, nennt Staub zwar einen «Schritt in die richtige Richtung». Doch könnten die Bergleute nicht selber entscheiden, wie sie die finanzielle Unterstützung verwenden – im Gegensatz zu Max Havelaar, wie Staub sagt, wo für jedes Kilo Fairtrade-Gold zusätzlich zum Marktpreis 2000 Dollar als Fairtrade-Prämie ausbezahlt werden. Und:

«Über die Verwendung entscheiden die Mineure selbst: Wie viel soll in Gemeinschaftsprojekte wie Schulen, Wasser- und Gesundheitsversorgung investiert werden, wie viel in betriebliche Abläufe? Das stärkt die Eigenverantwortung.»

Ein Anteil von 0,025 Prozent an der globalen Goldproduktion

Derweil nimmt die Produktion von Fairtrade-Gold zu (siehe Grafik), obwohl 2020 einen Rückschlag brachte, weil die Minen in Peru wegen Corona ein halbes Jahr geschlossen waren. Insgesamt ist der Anteil aber bescheiden: Für 2021 werden über 800 Kilo erwartet, während 2020 die globale Goldproduktion 3200 Tonnen betrug, also 4000-mal mehr.

Markus Staub sagt, zudem kläre Max Havelaar ab, ob man Fairtrade-Gold-Lieferketten auch in weiteren Ländern in Lateinamerika und in Afrika installieren könne. Voraussichtlich ab 2022 wolle Max Havelaar ausserdem quecksilberfreies Öko-Fairtrade-Gold anbieten.

Acrevis hat Green Gold im Sortiment

Auch bei der Ostschweizer Regionalbank Acrevis hat sich was getan. Seit Januar 2021 bietet sie zertifiziertes Valcambi Green Gold an. Dieses ist rückverfolgbar und nachhaltig geschürft und raffiniert.

Acrevis spricht von qualifizierten Minen, die ethisch und sozial verantwortungsvoll agierten und dieses Gold unter grösstmöglicher Beachtung von Menschenrechten sowie mit kontrollierten und umweltverträglichen Schürfmethoden produzierten.