EDELMETALL Das Gold und sein Weg in die Tresore der Banken und zu den Konsumenten sollen sauberer werden Raiffeisen und die Zürcher Kantonalbank wollen ihre Goldbeschaffung nachhaltiger und transparenter gestalten. Dies zusammen mit der Tessiner Raffinerie Argor-Heraeus. Ähnliche Absichten verfolgen Max Havelaar mit Fairtrade-Gold oder Acrevis mit Valcambi Green Gold. Thomas Griesser Kym 13.04.2021, 18.16 Uhr

Gestapelte Goldbarren. Doch woher stammt das Gold? Und wie wurde es geschürft und raffiniert? Bild: LTA

Rund die Hälfte der weltweiten Produktion von Goldbarren ist in der Schweiz angesiedelt: Das sagt Christoph Wild, Chef der Schweizer Raffinerie Argor-Heraeus, die mit ihrem Tessiner Werk in Mendrisio in diesem Geschäft ganz vorne mitspielt.