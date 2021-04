Vertrauen und Generationendialog – EcoOst St.Gallen Symposium findet mit physischen Gästen und prominenten Referentinnen statt

Anders als am St.Gallen Symposium werden am nachfolgenden EcoOst St.Gallen Symposium 50 Gäste physisch begrüsst. Sprechen werden am Anlass unter anderem Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundesgerichtspräsidentin Martha Niquille und drei Studierende der Universität St.Gallen.

Thomas Griesser Kym 27.04.2021, 11.15 Uhr