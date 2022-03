E-Fähre Artemis bringt Passagiere klimafreundlich über den See

Auch Gas wird bei der Bodensee-Schifffahrt in Zukunft eine Rolle spielen. Im Konstanzer Fährhafen liegt der Rohbau der ersten Bodensee-Gasfähre, die mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden wird. In Konstanz wird bereits von einem Geisterschiff gesprochen. Ihr Ausbau ist wegen der Pleite der ausführenden Werft Pella Sietas in Hamburg aber schon vor Monaten ins Stocken geraten. «Wir haben jetzt ein Ingenieurbüro in Hamburg beauftragt, zu untersuchen, was noch getan werden muss, was noch fehlt, um das weiter voranzuführen», sagte Witte gegenüber dem Radiosender SWR. Leider fehle noch die endgültige Einigung mit dem Insolvenzverwalter in Hamburg. Witte rechnet aber damit, dass es mit dem Projekt Gasfähre weitergeht. (bor)