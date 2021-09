E-Commerce MS Direct AG eröffnet mit «Flushing Meadows» einen neuen Standort in St.Gallen Onlinehandel ist eine Wachstumsbranche. Die St.Galler MS Direct AG verzeichnet ein Wachstum von gegen 20 Prozent. CEO Milos Stössel legt Wert auf Klimaneutralität und Digitalisierung. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Für gut 40 Kunden werden am neuen Standort der MS Direct AG alle Tätigkeiten für den Versand von Waren erledigt. PD

Eigentlich ist Flushing Meadows ein grosser Park im New Yorker Stadtteil Queens und vor allem wegen der US Open im Tennis bekannt. Weniger Sport und Erholung ist in «Flushing Meadows» an der St.Galler Spühlstrasse gefragt. Hier, im Industriegebiet im Osten der Stadt St.Gallen, hat die MS Direct AG im Frühsommer ein neues Logistikzentrum mit diesem Namen bezogen. Mehr als 10000 Artikel mussten an den 10000 Quadratmeter grossen Standort gezügelt werden. 65 Angestellte vom Standort Wittenbach sowie neun Zollspezialisten arbeiten nun an der Spühlstrasse. Insgesamt beschäftigt MS Direct mehr als 1000 Mitarbeitende.